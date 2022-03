Los playbacks de Hogueras se celebrarán en Ciudad de la Luz tras autorizarlo la Generalitat

La Generalitat ha autorizado a la Federació de Fogueres el uso de un pabellón de Ciudad de la Luz para celebrar los playbacks de Hogueras, certamen que retorna este sábado tras casi tres años de ausencia a causa de las restricciones de la pandemia. Por tanto, las eliminatorias previas no se celebrarán en el Hogar Provincial, propiedad de la Diputación de Alicante, ni las finales de las tres categorías (Infantil, Adulta y Única) en el pabellón Pitiu Rochel, del Ayuntamiento de Alicante.

La Federació de Fogueres ha tenido que pedir utilizar las instalaciones de Ciudad de la Luz al Consell ante las dificultades de celebrar las eliminatorias en el Hogar Provincial por las restricciones en el aforo por la pandemia de covid, y ante la imposibilidad de disponer del pabellón alicantino por unas obras de reforma que el bipartito anunció para finales del pasado año, aunque aún no han comenzado y la última fecha dada es abril. El órgano gestor de la Fiesta contactó con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para solicitar la cesión de instalaciones de Ciudad de la Luz, donde podrán entrar unas 900 personas. Se desarrollarán en el estudio 1 y 2.

El certamen empieza el sábado y continuará el domingo con las eliminatorias en modalidad Única (participantes de todas las edades), que se celebrarán por la tarde. No hay suficiente participación para las eliminatorias en adultos e infantiles, por lo que pasan directamente a la final, el último fin de semana de abril en las mismas instalaciones, según ha confirmado la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco. "Pedimos los espacios y dijeron que sí. Ya está montado el escenario y el equipo técnico", ha señalado.

Además de cambiar de escenario, el certamen cambia de fecha definitivamente con las modificaciones introducidas en el calendario de Hogueras. Si antes se celebraban en otoño, ahora pasan a primavera.

"Pedimos los espacios y dijeron que sí. Ya está montado el escenario y el equipo técnico" Toñi Martín-Zarco - Presidenta de la Federació de Fogueres

Preocupación

En cuanto a que haya menos participación, Martín-Zarco señala que "este año hacemos solo eliminatorias de modalidad Única porque se apunto más gente pero de Infantil y Adultos los inscritos van a las finales porque con el tema de la pandemia hay más preocupación. Para ensayar es más complicado. Hay gente que se ha atrevido y gente que no, que ha preferido no presentarse pero lo importante es que que hay certamen, que es lo que queríamos. Además hay comisiones que no van a concurrir pero sí irán a verlo. La gente tiene ganas de movimiento y este concurso arrastra muchas pasiones. Va a ser experiencia buena para ponernos al día y que la gente empiece a ver que hay actividad, porque el tema de los bailes estaba muy restringido aunque se pudieron hacer algunas cosas en las presentaciones de bellezas".

"Va a ser experiencia buena para ponernos al día y que la gente empiece a ver que hay actividad, porque el tema de los bailes estaba muy restringido" Toñi Martín-Zarco - Presidenta de la Federació de Fogueres

En cuanto al uso de la mascarilla, será obligatoria en el público y sobre el escenario se mantiene aunque dependerá de lo que indique la normativa de Sanidad este próximo viernes.

A las semifinales acudirán unas 900 personas y más de un millar a las finales. "Ya no hay restricción aforo pero para cualquier actuación hay que hacer un proyecto, con metros y distancia, para ver cuánta gente cabe". La suerte en Ciudad de la Luz, apunta Martín-Zarco, es que "las naves son enormes".

El director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, confirmó a este diario semanas atrás que la solicitud estaba tramitada. "Se envió en cuanto las Hogueras nos concretaron la petición", explicó Rodes, quien añadió que desde Proyectos Temáticos siempre se está abierto a facilitar el uso de las instalaciones: "El presidente Puig nos tiene dicho que intentemos ayudar a cualquier tipo de colectivo. Si Bruselas no nos ponen problemas, nosotros estaremos encantados de acoger a las Hogueras. Hemos mostrado nuestra máxima predisposición desde un primer momento".

Las primeras galas, por tanto, se celebrarán el fin de semana del 2 y 3 de abril, con las eliminatorias de Única, que será la categoría que tendrá ronda previa. Las finales, por su parte, se esperan para los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. Esos días se conocerán los ganadores de las modalidades de Infantil, Adulta y Única. Así, los "playbacks" se celebrarán antes y después de la Semana Santa y la Santa Faz.