En directo | El Pleno de Alicante crea, por unanimidad y entre reproches, una comisión para investigar las oposiciones a la Policía Local bajo sospecha

El Pleno de Alicante ha creado la comisión para investigar las supuestas irregularidades en la oposición a la Policía Local. Lo ha hecho por unanimidad, como estaba previsto al ser una iniciativa conjunta de todos los grupos, pero en un bronco debate, en el que ha habido un cruce de acusaciones entre parte de la oposición (Unidas Podemos y Compromís) y el gobierno municipal, a través del concejal de Seguridad, José Ramón González, que ha contado con el respaldo de Vox. Los dos representantes de la derecha han defendido la presunción de inocencia en respuestas a las previas acusaciones de la izquierda de que el Ayuntamiento, bajo el gobierno del PP, "vuelve a las andadas" con una "gestión que huele a podrido"

El debate ha arrancado con las palabras del portavoz de Vox, Mario Ortolá: "Nuestro compromiso contra la corrupción es absoluto. No vamos a parar hasta que se esclarezca todo, y que no se perjudique el nombre de Alicante y la Policía Local, que celebra su 175 aniversario. La comisión se tiene que convocar cuanto antes, no puede pasar ni un solo día más. Hay que depurar responsabilidades".

Desde la izquierda, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha apuntado a los populares en su intervención: "Vuelven a las andadas. Gobierna el PP y volvemos a hablar de que no todos somos iguales y que sin padrino no somos nadie en la ciudad. Volvemos al pasado. Vox tiene que bajar la cabeza porque las sospechas también le señalan. ¡Qué pronto empiezan! Se podrán cometer injusticias. Ser hijo y sobrino no es delito, ni demuestra nada, pero las cifras son las que son. Y la sombra de la sospecha vuelve a la ciudad. Debemos investigar. Hay que tomar medidas, claras, justas y creíbles". Bellido también ha destacado la contradicción entre el alcalde y el concejal de Seguridad, respecto a la posibilidad de suspender las oposiciones.

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que "algo huele a podrido en su gestión". "Alicante ha vuelto a ser noticia. Todo esto genera desconfianza entre la ciudadanía. No lo vamos a consentir. Hay que llegar hasta el fondo de este asunto. Tampoco vamos a dejar al zorro cuidando de las gallinas. Usted, señor Barcala, todavía no ha dado ninguna explicación. Le pedimos que comparezca, para dar explicaciones", ha añadido López.

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, en un discurso menos duro del defendido hasta la fecha, ha señalado que "ha saltado una sospecha y la nube de corrupción se cierne sobre Alicante". "Se sospecha de amaño, de desigualdad de posibilidades. Quien crea que eso es así, que lo diga ya. También se está criminalizando a personas que han trabajado muy duro para sacar estas oposiciones. No podemos permitir que se manche el nombre de la Policía Local. Estamos damos por cierto que hay un enchufismo cuando hay que dilucidar si existe ese fraude", ha señalado.

Por último, el concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, ha elevado más si cabe el tono por las intervenciones de Compromís y Unidas Podemos. "Son unos rastreros. Hemos actuado rápidamente. Se han pedido informes jurídicos y al presidente del tribunal. No se puede prejuzgar. Y lo han hecho. La presunción de inocencia se la han cepillado. Si se puede demostrar que alguno no demuestra la plaza, será sancionado. Pero todavía no ha habido ninguna denuncia", ha señalado González, quien ha introducido en el debate cuestiones ajenas como las polémicas por Escola Valenciana, los abusos del exmarido de Oltra y el Plan Ciudad. Además, el edil ha incidido en que el informe solicitado por el alcalde para estudiar la posible suspensión de las oposiciones está pensado por si en la comisión de investigación se corroboran irregularidades.

Doble protagonismo para la Policía

El Pleno de Alicante, pese a la polémica surgida en los últimos días por el supuesto caso de nepotismo en la última oposición celebrada, ha acordado por unanimidad conceder la Medalla de la Ciudad a la Policía Local por su 175 aniversario. El asunto se ha llevado finalmente a pleno pese a que, sobre la mesa, estuvo la posibilidad de aplazar la votación para evitar que la concesión del reconocimiento se viera marcada por la controversia provocada por el presunto enchufismo en el proceso selectivo que pretendía cubrir 92 plazas de la Policía Local de Alicante.

En el punto del orden del día, por acuerdo de todos los grupos, sólo ha tomado la palabra el alcalde, Luis Barcala, quien ha defendido los méritos del cuerpo de seguridad, que sumará un reconocimiento que ya dispone la Guardia Civil y la Policía Nacional. "El reglamento de honores del Ayuntamiento de Alicante recoge como grado máximo la medalla de la ciudad. La Policía Local lleva desde 1847 desarrollando la labor de desempeñar la seguridad ciudadana, con presencia permanente en los barrios. Durante la pandemia, han puesto en riesgo sus vidas", ha señalado Barcala, quien ha explicado que con el visto bueno del pleno se inicia el expediente, que estará instruido por el concejal de Seguridad, José Ramón González.

Ahora se abre un periodo de diez días para posibles alegaciones. Concluido periodo de instrucción, la concesión de la medalla se elevará el pleno del Ayuntamiento. "La Policía Local ha desmontado con creces merecer este honor", ha subrayado el regidor popular.

El pleno ha arrancado con la aprobación de puntos como la exacción de contribuciones especiales por la mejora o ampliación del servicio de extinción de incendios, el nombramiento de un vocal en el Consejo Social de la Ciudad, la propuesta de Alcaldía para la celebración de la Santa Faz, la determinación de la modalidad de gestión directa de Mercalicante, junto a la declaración de especial interés municipal y concesión de beneficios fiscales en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a la Sociedad Cultural Deportiva Carolinas y la concesión de compatibilidad para el ejercicio de otras actividades a tres personas a sueldo del Ayuntamiento. También se ha aprobado la solicitud de inscripción en el registro de emplazamientos de la Generalitat Valenciana para actos y festejos tradicionales que puedan usar fuego o artefactos pirotécnicos con motivo de la celebración del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de las Hogueras de San Juan.

Sin comisión por la crisis de Ucrania

El Pleno de Alicante ha rechazado crear una Comisión No Permanente o Específica de Pleno de respuesta local al impacto de la guerra. La propuesta, de Unidas Podemos, tenía como objeto "la elaboración de un plan urgente de medidas municipales contra la crisis económica y social que se deriva de la guerra en Ucrania y la finalidad de proteger especialmente a las familias más vulnerables y a los sectores económicos de la ciudad, pymes y autónomos, más sensibles a sufrir este impacto". La comisión, rechazada por el bipartito y Vox, iba a invitar a "participar todas aquellas entidades que fueron llamadas a la Comisión para la recuperación de Alicante, que tuvo lugar en el año 2020, sin perjuicio de que puedan incorporarse más, previo acuerdo".

Sin multas por la ordenanza de mendicidad seis días después de su entrada en vigor

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha asegurado que todavía no se ha puesto ninguna sanción en aplicación de la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que entró en vigor el pasado viernes. El edil, en respuesta a una pregunta "in voce" de la socialista Llanos Cano, ha señalado que la policía está ejerciendo una "labor informativa" y no multando a las personas que infringen los artículos (como dormir en la calle o hacer malabares en semáforos), además de destacar que se ha creado un "grupo de trabajo" con personal de Servicios Sociales para "ofrecer ayuda a las personas que lo necesitan".

(El pleno del mes de marzo continúa en el Ayuntamiento de Alicante)