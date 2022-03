La Marinera vuelve a Alicante para presidir un acto litúrgico de la cofradía del Divino Amor

La imagen de Nuestra Señora de la Soledad La Marinera volverá el Viernes de Dolores a Alicante por primera vez desde que se encuentra en el monasterio de la Santa Faz, ya que las Monjas de la Sangre se la llevaron al convento de clausura de la pedanía alicantina cuando se trasladaron a custodiar a la Reliquia. Fue en octubre de 2020 cuando la carismática talla obra de Bautista Vera abandonó el convento de las Monjas de la Sangre, donde había estado más de tres siglos, en dirección a Santa Faz. Dado que la pandemia provocó la suspensión de las procesiones la imagen no había salido de su actual emplazamiento para participar en el cortejo del Miércoles Santo y lo hará al menos este año para dejarse de ver de nuevo.

La Marinera vuelve a Alicante el 8 de abril, Viernes de Dolores, para presidir un acto litúrgico de la cofradía del Divino Amor, que se celebrará en la Concatedral de San Nicolás a partir de las 12.30 horas. La entidad la "traerá" para la XXXV Exaltación de la Saeta y la Mantilla, que, tras la pandemia, cambia de formato. Participarán intérpretes de saetas que antes exhibían sus voces en un acto en el Nou Manolín y que esta vez cantarán en el claustro de la Concatedral. La exaltación tendrá una segunda parte con una comida de hermandad posterior en el Salón Imperio del Real Liceo Casino, según informa el presidente de la hermandad, Julio Forner.

En cuanto a la procesión del Miércoles Santo, saldrá del convento de las Monjas de la Sangre pese a que ya no están allí las hermanas Agustinas Lateranenses, ahora custodias de Santa Faz. El acta fundacional del convento (1606) ya menciona a la cofradía del Divino Amor y la Virgen de la Soledad «La Marinera». Es por tanto la más antigua de la ciudad.

Este año el Cristo del Divino Amor desfilará por las calles sobre el trono modificado pues se hizo una estructura nueva de aluminio para procesionar en 2020 que aún no se ha estrenado, y que pesará menos. Tanto el paso del Señor como el de la Virgen lucirán faldones con el escudo de la cofradía y de las Monjas de la Sangre obra de Pepe Espadero y su taller de bordadoras.

Además, el estandarte de la banda de tambores de los niños también se ha hecho nuevo.

Esta cofradía cuenta con Armando Sala Lloret como hermano mayor e incorpora nuevos cargos de honor. Antonio Arias, consejero delegado del grupo Vectalia se convierte en teniente de hermano mayor, y de honor el exedil Pedro Romero Ponce. En cuanto a las cofrades de honor, serán la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; y Sagrario Martín-Montalvo, esposa del alcalde Luis Barcala.

La tuna de Derecho lleva más de 30 años portando el trono de la Marinera pues tienen históricamente ese privilegio mientras que del Divino Amor se encargan cofrades de la hermandad. Al inicio lo llevaban estudiantes de Derecho, después licenciados en Abogacía y letrados, ahora padres de alumnos del colegio Ángel de la Guarda, y para los costaleros, "que está difícil, gente de otras hermandades que viene a echar un cable".

"El covid nos ha hecho daño a todo el mundo en general y la Semana Santa no se ha quedado al margen. Ahora es arrancar desde cero" Julio Forner - Presidente de la cofradía

En cuanto al impacto de la pandemia, la cofradía ha perdido algunos socios aunque también está recuperando participantes, señala Forner. "El covid nos ha hecho daño a todo el mundo en general y la Semana Santa no se ha quedado al margen. Ahora es arrancar desde cero. Ha habido bajas y se ha incorporado gente. Le tengo que agradecer al hermano mayor que ha sido muy comprensivo en momentos de nerviosismo, siempre ha estado ahí ayudando y dando buenos consejos. Poco a poco estamos tratando de recuperar la normalidad, estoy seguro que volveremos a estar como antes".

Destacan de la procesión el canto de saetas a las imágenes titulares durante todo el recorrido y de regreso a su sede, en la Plaza de la Santísima Faz.

«La Marinera» es una Virgen de más de 300 años obra del escultor Bautista Vera de la que solo se conservan el busto y las manos originales. «Se quemó en un incendio en la Guerra Civil. Se recogió lo que quedó de las cenizas y se devolvió a las Monjas de la Sangre para su custodia», explicó Forner.

La talla, que se restauró, no es completa sino de vestir: las sayas y mantos ocultan la estructura articulada que hace las veces de cuerpo. En Alicante existe una gran devoción por esta imagen, que sustituyó a la primitiva de la hermandad, una virgen que era invocada por los marineros para no caer cautivos en manos de los piratas. Esa primera «Marinera» fue saqueada por los ingleses a la cofradía, la más antigua de Alicante, fundada en 1606, aunque desapareció y fue refundada en época contemporánea en 1942. En 1600, según la Crónica de Viravens, existía una capilla para los reos condenados a la pena capital. En ella se encontraba una imagen de la Virgen de la Soledad, la cual era muy venerada: los marineros la invocaban para obtener su protección y no caer cautivos de los piratas. Tantos fueron los favores, que aquellas gentes sustituyeron el título de Soledad por el de Nuestra Señora de La Marinera.

No va debajo de un palio sino en lo alto de un trono repujado en plata con un adorno de rosas blancas y de pitiminí, y cuatro ramos de farolas en cada esquina formando un árbol de luz.

Abre la procesión el conjunto escultórico del Divino Amor, una escena de la escuela de Olot formada por cuatro imágenes (el Cristo, María, San Juan y María Magdalena). Se ha remodelado la parihuela del trono, es decir, la estructura interna, para aligerarlo. Era de hierro y pesaba 260 kilos. Ahora es de aluminio y ronda los 83 kilos. Este trono es tan grande que no cabe por la puerta del convento de las Monjas de la Sangre y se tienen que montar en la calle los laterales de madera y los varales. Cuentan con un «regimiento» de damas de mantilla y se distingue también por el canto de saetas a las imágenes titulares durante el recorrido y en el regreso a su sede en la plaza de la Santísima Faz.

Datos de interés

Año de fundación: 1942 (refundación en época contemporánea). Data de 1606 en su etapa original

Indumentaria: Vesta y capirote rojo. Capa blanca. Cíngulo blanco. Zapatillas rojas y guantes blancos

Pasos: Cristo del Divino Amor: Miguel Castellanos (Olot, 1942); y Virgen de la Soledad «La Marinera», de Bautista Vera (1710)

Participantes: unos 500 hermanos, 294 nazarenos, 128 damas de mantilla y un centenar de costaleros

Hora y lugar de salida: El Miércoles Santo 13 de abril a las 21 horas desde el Convento de las Monjas de la Sangre Recorrido: San Agustín, San Nicolás, Santos Médicos, San Cristóbal, Primo de Rivera, López Torregrosa, Rambla (petición de venia sobre las 22.40), Mayor, Plaza de Santísima Faz, Lonja de Caballeros, Virgen del Remedio, Monjas, entrada al convento

Hora de llegada: Aproximadamente a la una de la madrugada

Duración aproximada: Unas cuatro horas

Dónde verla: A la salida y el Encuentro final en la plaza de la Santísima Faz

Acompañamiento musical: con el Divino Amor la agrupación musical Santo Sepulcro de Oliva Valencia. Con la Virgen de la Soledad la Banda Sociedad Cultural Deportiva Carolinas de Alicante