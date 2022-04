Los vecinos salen de nuevo a la calle para reivindicar el Parque Central de Alicante

Por un Parque Central... ¡YA! Bajo este lema, unos 300 vecinos se han manifestado este viernes por las calles de la zona sur de Alicante para reivindicar que se aceleren proyectos que llevan años bloqueados, como la construcción del parque central que servirá para coser barrios del sur de la ciudad como el PAU 1 y San Blas, con Florida, Ciudad de Asís y Princesa Mercedes. Una nueva protesta que se suma a la también impulsada el pasado mes de septiembre, con una participación similar. "La actitud de ADIF con Alicante ya nos sobrepasa. Tiene todos los proyectos paralizados, desde el Parque Central al tren con el aeropuerto. Ya es hora de reivindicar nuestros derechos. Una ciudad que vive del turismo no puede seguir así de abandonada por las administraciones", señaló Vicente Alcaraz, portavoz de la plataforma "Vecindario por un Parque Central". La manifestación recorrió parte de la avenida de Orihuela, por el barrio de Florida.

Alcaraz subrayó que esta protesta es la primera a la que se suma la nueva plataforma creada por entidades vecinales y colectivos sociales de Alicante para exigir a ADIF la variante de Torrellano que permitiría el retranqueo del tendido ferroviario de la línea de costa en la acceso sur o la conexión del aeropuerto alicantino, además de otras inversiones "pendientes". La nueva plataforma ya está integrada por más de una veintena de entidades.

Los promotores de la protesta de este viernes reclaman una mayor unidad política en favor de reivindicaciones de ciudad, tal y como sucede en otros municipios en cuestiones generales. "Es necesaria la unidad de todos. No puede ser que el PP y Cs se queden al margen de estas protestas. Deben participar también porque no vamos contra ninguna administración en concreto, sino que vamos a favor de que se actúe en favor de Alicante de una vez por todas", añadió Alcaraz, quien subraya que se está ante un momento clave para proyectos transformadores por la llegada de los fondos europeos. A la protesta acudieron representantes del PSOE (como Trini Amorós, Raúl Ruiz y Llanos Cano), de Unidas Podemos (Xavier López y Vanessa Romero) y de Compromís (Natxo Bellido y Rafael Mas). No hubo representantes de los dos socios de gobierno, ni tampoco de Vox.

Participación política

Desde el PSOE reclamaron "a las distintas administraciones que tomen los acuerdos necesarios para que se construya este parque que una a todos los barrios separados por los terrenos de las antiguas vías del ferrocarril". "Los socialistas siempre estaremos con la ciudadanía y apoyamos firmemente que se busque una solución a un problema que causa malestar y daña la imagen de Alicante. Además apoyamos la construcción de la variante de Torrellano, un litoral libre de vías y, sin duda, la ejecución del Parque Central", según subrayó la socialista Trini Amorós.

Unidas Podemos también apoyó la movilización vecinal por un Parque Central. La coalición insistió en reclamar "mayor celeridad en la instalación de los pasos peatonales provisionales, que salven la barrera de las vías", que se encuentran en fase de licitación y que tendrán, una vez adjudicado el contrato, un plazo de ejecución de tres meses. El portavoz municipal de la coalición, Xavier López, consideró además "inaceptable" la acumulación de escombreras ilegales en los alrededores de las vías que separan Ciudad de Asís y el PAU 1. "Vidrios rotos, materiales de construcción, plásticos y todo tipo de residuos sin control, permanecen en los terrenos en los que debería ir el futuro parque central", añadió López, quien además del Parque Central también considera "prioritario solucionar el acceso al Parque del Mar con pasos que permitan a los habitantes de los edificios de enfrente un acceso cercano". López lamentó “la falta de empatía y cuidado de Barcala hacía los barrios".

Por último, desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, señaló que su formación lleva trabajando "al lado de la plataforma, vecinos y asociaciones para avanzar en las reivindicaciones de la Agenda del Tren, tanto en Alicante como en Madrid". "Hay que seguir con la denuncia y la protesta, en todos los ámbitos, institucional y ciudadano, para conseguir romper y doblegar el eterno 'no' de ADIF y el Gobierno central a nuestras justas demandas e instamos al PP de Barcala y Mazón, siempre ausentes de las movilizaciones ciudadanas, a sumarse a este frente reivindicativo alicantino", según Bellido.