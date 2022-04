Joan Antoni Llinares Gómez (Alzira, 1953) fue elegido director de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad Valenciana en 2017 con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP. Tras destapar el saqueo del Palau de la Música Catalana, el abogado dirige ahora el único organismo que por el momento investiga las presuntas irregularidades en las pruebas de acceso a la Policía Local de Alicante.

La Agencia Valenciana Antifraude tiene una causa abierta por las oposiciones para cubrir 92 plazas de la Policía Local de Alicante. ¿Si se ha abierto una investigación es porque existen sospechas de irregularidades?

En términos generales, cuando entran denuncias o información, lo primero que se hace es un análisis de verosimilitud. Es decir, de si aquello que se pone en conocimiento de la agencia tiene visos de ser verdad. Hay denuncias que no concretan, que son muy generalistas, o que plantean revisión de hechos que ya están consolidados. El destino de esas denuncias suele ser el archivo o la inadmisión. Entonces, cuando una denuncia sí que pasa el filtro de verosimilitud, la agencia comienza a recabar información por los diversos sistemas que tiene de fuentes.

¿En qué consiste esa investigación? ¿Cómo acceden a la información necesaria para dilucidar un posible fraude en la administración?

En principio, escuchando a la persona que denuncia el presunto fraude, analizando la información que se aporta en las respuestas a los investigadores de la agencia, que todos son funcionarios de carrera. A partir de esa primera fase, el procedimiento avanza en la búsqueda de más documentación. Y finalizará solicitando los expedientes que están relacionados con los hechos denunciados. El análisis de ese expediente conlleva más entrevistas con personas que puedan estar vinculadas. Cuando se tiene la suficiente información, la agencia hace un primer informe provisional, que se somete a la administración afectada. Tras ese trámite de audiencia, de escuchar a la administración afectada, la agencia emite el informe definitivo. Este informe final puede ser, incluso después de toda la investigación, el del archivo, porque no se ha encontrado nada. También puede ser de recomendaciones para que se mejoren los procedimientos o el de la detección de irregularidades que tienen una tipificación administrativa...

Y también pueden detectar delitos...

En el caso de que apareciesen elementos que pudieran estar tipificados en el Código Penal, la agencia, en la relación estable que tiene con el Ministerio Fiscal, le entrega la documentación, convirtiéndose en un órgano colaborador de la justicia. A partir de ahí, si se inician diligencias en la vía penal, el propio juzgado de instrucción en ocasiones solicita más informes a la agencia o que intervenga en determinados ámbitos donde como organismo administrativo que somos no podemos hacerlo, pero sí cuando es la propia justicia la que abre diligencias. De esta colaboración, se termina resolviendo cada caso.

Hasta dónde se sabe, la agencia recibió una primera denuncia generalista que se archivó y ahora trabaja en otras denuncias. ¿Cuándo se recibieron esas denuncias con más datos? ¿Y qué plazo tienen para emitir el informe?

Cuando los casos están abiertos no podemos hablar de ellos. Ni siquiera dar datos de fechas. En nuestro mandato legal está la confidencialidad mientras se está desarrollando una investigación. Cuando se cierra, la agencia publica las resoluciones. Sobre esas denuncias, porque en este caso hablamos en plural, aunque estén acumuladas, los plazos que nos ordena la ley son de seis meses, prorrogables cuando los casos son complejos o hay dificultades para poder investigar. Estos casos son complejos porque afectan a mucha gente, por lo que el plazo se amplía a doce meses.

¿Cómo valora que una de cada cuatro denuncias que recibe Antifraude estén relacionadas con oposiciones a la Policía Local?

La primera sorpresa para nosotros fue que las denuncias relacionadas con el gestión de recursos humanos, no solo de acceso a la función pública, que también, acaparan el 48% de las que habían entrado en el 2021 en la agencia. Esto nos sorprendió. La memoria sirve para consolidar estadísticas y tener una visión más global. De ahí esa sorpresa de que el 48% estuvieran relacionadas con la gestión de recursos humanos. Y luego, también, que de ese 48%, la mitad estuviera vinculada a procesos relacionados con el acceso a la función pública en cuerpos, para nosotros tan sensibles e importantes por su condición de autoridad, como es la Policía Local. No todas las denuncias han dado lugar a irregularidades, pero el número que nos ha llegado en sí mismo ya presupone que existe un problema.

¿Cómo se explica, además, el aumento de este tipo de denuncias ante la agencia?

El incremento de casos puede derivarse del aumento de pruebas selectivas tras la pandemia. También hay que tener en cuenta que la agencia es una institución muy joven, aunque ya se nos va conociendo por prevenir e investigar situaciones irregulares que se producen en el ámbito administrativo. En muchas ocasiones, buena parte de las actuaciones de la agencia no tienen una naturaleza de ilícito penal, pero sí de irregularidades administrativas que tampoco se pueden consentir. En estos años, hemos tenido un par de casos, relacionados con oposiciones, que terminaron en un procedimiento penal: uno afecta a la Policía Local [de Benidorm] y otro va sobre un proceso en el grupo superior de la Administración [en la Generalitat]. La sentencia relativa a la oposición de Policía Local habla de la enorme dificultad de saber quién filtró las respuestas, con lo cual el delito que se intentaba castigar, el de revelación de secretos, era imposible aplicarlo porque no quedaba acreditado que las personas que estaban siendo enjuiciadas habían filtrado las preguntas. En este caso, lo que sí quedaba muy claro, y la sentencia era contundente, es que la filtración se había producido. Nos encontramos ante una conducta que, en principio, de haberse localizado a quien filtró, hubiera sido castigada con penas de cárcel.

¿Y qué debe hacer la Administración con el que ha conseguido una plaza por haber copiado, aunque no se conozca la identidad del filtrador?

Como el copiar no es una conducta tipificada penalmente, en el ámbito de la administración se tendrían que poner en marcha los propios expedientes, primero informativos y luego disciplinarios. Sobre el funcionario, hay una sentencia que acredita que ha copiado y que por lo tanto le debe el título de funcionario de carrera a una irregularidad que vulnera principios de la Constitución. Esa administración debería de estar resolviendo el problema que genera que se esté accediendo a un empleo público para toda la vida a través de estas formas tramposas.

¿Considera, con su experiencia, que las administraciones son poco contundentes con estas prácticas cuando se acredita que ha habido irregularidades?

Las administraciones tienen la obligación de cumplir el ordenamiento jurídico. Y cuando se produce una irregularidad, aunque sea administrativa, hay que abrir los correspondientes expedientes. Nos constan que para otras cosas no hay ningún problema para abrir expedientes sancionadores.

¿Y si ven problemas para castigar a los tramposos?

Nos sorprende que haya resistencia o falta de diligencia porque para el ojo del ciudadano parece que hay connivencia entre una parte y otra. La consecuencia de esa actitud es la sensación de impunidad que han tenido durante tantísimos años las conductas irregulares, cuando no de fraude o de corrupción. Esa es la sensación que trasladamos al ciudadano, con lo cual se genera la desconfianza con las instituciones públicas. Y eso es lo que pretendemos evitar. El problema llega cuando se ve que no hay reacción, o la que hay son cortinas de humo o incluso de ir contra los propios denunciantes. Las denuncias que tenemos relacionadas con oposiciones proceden de policías locales, no proceden de alguien que pasaba por allí o alguien ajeno. La agencia tiene una potestad que le otorga su ley, que es la de proteger a las personas que denuncian. Que tengamos que proteger a policías locales...

¿Le da la sensación de que la administración, en ocasiones, está más preocupada por saber quién ha filtrado un supuesto caso de fraude que en atajar esas posibles irregularidades?

Efectivamente y es inadmisible, pero ha sido un comportamiento habitual, el de ir contra el denunciante. Por esa razón, la Unión Europea ha aprobado la directiva de protección de las personas denunciantes y la obligación de las administraciones para instalar canales seguros y confidenciales, para que, dentro de ellas mismas, los funcionarios o los ciudadanos que tienen conocimiento de una irregularidad la puedan comunicar. Todas las administraciones públicas tienen la obligación de estar cumpliendo esta directiva porque transcurrieron ya los dos años para su transposición. Como viene siendo habitual, el Gobierno central no la ha hecho, por lo que se le ha abierto un expediente sancionador en Bruselas. Ha habido administraciones públicas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Alicante, que se han dirigido a nosotros para establecer los protocolos por los cuales la agencia puede ayudar a implementar estos canales de denuncia. Tenemos la firma del protocolo para dentro de un par de semanas

¿Estos nuevos canales en qué van a ayudar a un funcionario que quiera denunciar un posible fraude? ¿Ya no tendrá que acudir a la agencia?

Podremos estar aplicando este refrán tan viejo de "lavar la ropa dentro de casa". Pero en el caso de que el propio funcionario que conoce conductas de fraude o de corrupción piense que no se va a poder resolver haciendo la denuncia internamente tiene la opción de hacerlo a nivel externo, recurriendo a la agencia. Para nosotros, lo ideal es que se resuelva todo lo que se pueda dentro de cada administración.

Usted aseguró esta semana, al presentar la memoria de 2021, que las oposiciones a Policía Local serían más transparentes si los procesos se centralizaran en la Generalitat.

La Generalitat tiene en su ley de Función Pública la creación de la Escuela Valenciana de Administración Pública. En otros territorios de España, las escuelas de administración pública han pasado a tener como una de sus funciones la de gestionar, apoyar o participar o dirigir los procesos de selección. Esto consideramos que introduciría un mecanismo mucho más neutro, independiente y alejado de los posibles intereses que se puedan producir en los municipios. Lo hemos comprobado en nuestros expedientes. Hay oposiciones que han sido impecables, hay otras que podrían ser mejorables, pero hay otras que, no pudiéndose demostrar esas filtraciones, la sospecha y el conjunto de datos es alarmante. La centralización es una manera de alejar cualquier sospecha, cualquier indicio de que se puede estar produciendo trampa en algo tan importantísimo como es el tener una administración pública integral, con unos funcionarios que han accedido a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que configura los funcionarios verdaderamente independientes, los que tienen que actuar con arreglo al cumplimiento de la ley. La persona que entra porque le debe el empleo a alguien nunca va a ser independiente, será un funcionario cautivo. Y el cautivar a los colectivos funcionariales o a las propias administraciones ha sido una estrategia siempre de aquellos que conviven en las irregularidades y en el mal funcionamiento de la administración.

Todo apunta a que la Generalitat ha cogido ese guante lanzado desde la agencia para su aplicación más o menos inmediata.

Esa centralización nosotros la venimos planteando a la Generalitat ya desde hace tiempo. Porque, aunque este año ha sido la gota que ha derramado el vaso con esta incidencia porcentualmente tan importante, estos problemas los habíamos detectado ya desde hace más de dos años. Entonces ya veníamos proponiendo que esta fórmula era la idónea, era la que además está contrastada y probada en otros ámbitos, y que no sólo no genera ninguna disfunción ni ningún problema, sino que ensalza un cuerpo funcionarial que es muy importante. Hay muchos otros cuerpos funcionariales, pero es que este, además de estar dotado de autoridad, está dotado de arma. Aquí no podemos ir con este tipo de sospechas o este tipo de debilidades en los procedimientos. Teniendo fórmulas que resuelven el problema, pongámoslas en marcha. La Generalitat ya ha manifestado que va a hacerlo así a partir del 2023.

En el caso de las denuncias por supuesto fraude en las oposiciones a la Policía Local, ¿en qué suele consistir la irregularidad, en el filtrado de los exámenes?

Hay un número importante que, simplificándolo, apunta a que se hace la oposición pero las plazas están dadas. Eso centraliza una buena parte de las denuncias, aunque no todas.

Pero la agencia no sólo investiga procesos selectivos de personal, sino también cualquier otra posible irregularidad en la administración, como la concesión de licencias. Ese caso se ha dado, por ejemplo, en Benidorm, por permisos a hoteles.

El buen funcionamiento de las administraciones públicas, que no existen irregularidades, forma parte de las competencias de la agencia. ¿Qué son las licencias de actividad en el mundo de la hostelería? Significan que, tras las correspondientes inspecciones por parte de la administración, procedimientos como las medidas contra incendios o el funcionamiento de instalaciones que puedan afectar a la seguridad de sus clientes, están correctamente realizados, por lo que cuando un ciudadano entra en un establecimiento debe tener la absoluta tranquilidad de que se cumplen todas las normas y todas las reglas relacionadas con la propia seguridad. Lo primero que quisiéramos encontrar por parte de la administración donde se está produciendo es una señal de colaboración para subsanarla y resolverla. Recientemente, y por hablar de la provincia de Alicante, cuando se detectaron siete establecimientos de hostelería que no reunían las condiciones para tener la licencia de apertura, el propio Ayuntamiento, a partir del informe y la investigación de la agencia, ha decretado el cierre de estos establecimientos. Esta es la función de la agencia: detectar estos hechos, corregirlos, poner en marcha mecanismos para la vuelta a la normalidad y colaborar con las administraciones en todo lo que sea menester.

¿Qué peso tienen actualmente las irregularidades del ámbito urbanístico en el total de denuncias que recibe la agencia?

Llegan, pero están en un porcentaje muy bajo. Urbanismo, por materias, sólo acapara el 3% de las denuncias. Si la agencia hubiera existido antes del 2008, del estallido de la burbuja inmobiliaria, estoy seguro de que los porcentajes de denuncias que hubieran entrado en la agencia habrían superado a los actuales. Pero la crisis redujo casi a cenizas la actividad urbanística.

También están investigando posibles irregularidades por el uso abusivo de los contratos de emergencia, dados a dedo, con motivo de la pandemia. ¿Cree que la situación derivada del covid ha permitido relajar los mecanismos de control en las adjudicación de contratos en la administración?

Muy pronto se conocerá la investigación que la agencia ha realizado sobre algunos de los expedientes de contratación realizados bajo el paraguas de los contratos de emergencia.

¿Tendremos, entonces, noticias dentro de poco sobre posibles irregularidades de las administraciones?

Sí, pero lo que quiero subrayar es que los contratos de emergencia están contemplados en la ley, también los contratos menores. Pero son figuras de las que no se puede abusar. Cuando te excedes en su uso, ya se convierte en un desvío de poder y en un abuso. Y eso lo venimos señalando.