El PSOE reclama a Barcala más suelo para la creación de empresas

El PSOE local de Alicante apuesta por el impulso de los polígonos industriales de Alicante y anuncia que propondrá una serie de iniciativas al pleno para exigir al alcalde Luis Barcala que el Ayuntamiento se implique en la modernización de estas zonas, básicas para la economía de la ciudad. Al mismo tiempo, los socialistas alertan de la necesidad de crear suelo industrial y de que se incluya en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que consideran que el actual -que data de 1987- se ha quedado "desfasado".

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, y la responsable de Urbanismo del partido, Trini Amorós, han mantenido una reunión con el el vicepresidente primero de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) y el gerente del Polígono Industrial Las Atalayas de Alicante, Vicente Seguí, donde abordaron la necesidad de modernizar los polígonos industriales del municipio y la creación de suelo.

Según Millana, el responsable empresarial indicó a los socialistas "que se deben realizar inversiones en las zonas industriales para su modernización y que debe haber una interacción entre las diferentes empresas que se ubican en los polígonos". El líder del PSOE mantiene que "se necesitan actividades, congresos, puesta en común de las distintas mercantiles para realizar estrategias conjuntas que atraigan negocio" y que, además, "deben dotarse de zonas deportivas y de ocio. Un polígono no puede ser solo una serie de empresas, tiene que diversificar y dar una serie de servicios a la ciudadanía que dinamice la zona”.

Fuentes socialistas afirman que uno de los temas abordados en la reunión fue el de la clasificación de los polígonos realizados por la Comunidad Valenciana. En la actualidad hay tres figuras: áreas industriales en áreas básicas, áreas consolidadas y áreas avanzadas, en función de los servicios ofrecidos a las empresas. Esta clasificación pretende establecer distintos niveles de impulso a la inversión pública y privada, así como promover las actuaciones de gestión y modernización en cada espacio. Para Millana, “estas clasificaciones las realizó el Consell y tienen una gran importancia para en último término otorgar las marcas de calidad Municipio Industrial Estratégico o Municipio Logístico Estratégico". De hecho, según el secretario general de los socialistas, "el Ivace está realizando una importante apuesta por la creación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM), con el objetivo de mejorar las áreas industriales de la Comunidad, hacerlas más competitivas y atractivas para la implantación de nuevos proyectos y beneficiar a su vez a las empresas ya instaladas”.

En cuanto a otra de las reivindicaciones de los empresarios, la de dotar a estas zonas de mejores servicios y un transporte adecuado, Amorós ha manifestado que "lo que no puede ser es que no se pueda acudir al trabajo en transporte público porque el servicio no se adapte a los horarios laborales de los polígonos. Esto es responsabilidad del Ayuntamiento, que tiene que velar porque también haya un transporte efectivo a nuestros polígonos industriales”.