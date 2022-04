"La Filosofía plantea problemas y eso puede incomodar. Si no, no se explica esta polémica en todas las leyes educativas"

La asignatura de Filosofía está sujeta a constantes polémicas cada vez que se reforman las leyes educativas, y esta vez no ha sido excepción. El nuevo decreto ministerial sobre los contenidos de Secundaria y Bachillerato ha dejado libertad a las autonomías para ajustar horarios y en la Comunidad Valenciana la materia solo mantendrá su presencia obligatoria en Bachillerato, mientras que en la ESO permanecerá como optativa, según ha asegurado el conseller, Vicent Marzá. El pasado miércoles, la directora general de Innovación Educativa y Ordenación recibió a una representación de los docentes de Filosofía y se establecieron ciertos compromisos, como que la carga horaria de la asignatura no será inferior a dos horas en Secundaria y tres en Bachillerato.

¿Por qué la asignatura de Filosofía es un asunto tan polémico en las reformas educativas?

A mí también me gustaría saberlo. La verdad, creo que evidencia la falta de compromiso con una disciplina que enseña pensamiento crítico y que enseña a cuestionar. Eso en algunos momentos puede resultar difícil de ubicar, de ahí el malestar con la nueva asignatura (Educación en Valores Cívicos y Éticos), porque aunque aborda cuestiones interesantes no adopta el enfoque filosófico, que en realidad no consiste en transmitir sin más ciertos valores, sino en cuestionarlos, fundamentar los problemas y apreciar lo complicado que resulta poder defenderlos.

¿Por qué cree que existe esta falta de compromiso?

La Filosofía siempre plantea problemas. Problemas de fundamentación, de justificación, de buscar criterio... eso puede incomodar. Si no, no se explica que esta cuestión sea recurrente en todas las leyes educativas.

¿Qué supone la Lomloe para la asignatura de Filosofía?

En Bachillerato, la Lomloe ha supuesto una recuperación. En la anterior ley, la Lomce, Filosofía no era una materia troncal para bachillerato. Ahora, tanto en primero como en segundo será troncal para todo el alumnado. Se ha consolidado la presencia de la Filosofía.

Si la materia se ha consolidado, ¿por qué ha generado polémica el nuevo itinerario?

La polémica se debe a su presencia en la ESO. En el año 2018, la comunidad educativa llegó a un acuerdo con el Congreso para que Filosofía tuviera presencia también en cuarto de la ESO, de tal manera que hubiera un recorrido coherente de la Filosofía. Este acuerdo no se ha respetado. Ni en el borrador ni en el Real Decreto del pasado 29 de marzo aparece este compromiso. En su lugar, aparece una nueva asignatura, Educación en Valores Cívicos y Éticos, cuyo peso horario es mínimo y, además, no equivale a la asignatura de Filosofía. Esta nueva materia no es de filosofía y ni siquiera de ética, porque si fuera Ética se debería llamar así sin más.

En su opinión, ¿qué recorrido considera que debería tener Filosofía?

El recorrido mínimo sería aquel al que justamente se comprometió el Congreso. Es decir, que en primero de Bachillerato se estudie Filosofía y en segundo se realice una aproximación histórica. Para poder hacer esto en Bachillerato, hace falta una formación filosófica desde Secundaria. Es fundamental caer en la cuenta de que el alumnado que no curse Bachillerato y no escoja Filosofía como optativa en cuarto de la ESO ya no va a volver a estudiar esta materia. Así que este sería un recorrido mínimo.

¿Y el ideal?

Lo ideal sería ampliar el estudio incluso a la educación Primaria. La filosofía para niños tiene ya una trayectoria muy larga y parte de la convicción de que estas preguntas que se hace la filosofía también se pueden hacer en la infancia. La presencia de la Filosofía tendría que ser mayor. De alguna manera, pensábamos que el compromiso de los tres cursos era un mínimo aceptable, que no se haya respetado ha generado malestar en la comunidad educativa.

¿Es adecuado estudiar Filosofía como Historia de la Filosofía?

El enfoque histórico es imprescindible, pero no debe de ser el único. Historia de la Filosofía se hace solo en segundo de Bachillerato. En primero, la asignatura se denomina Filosofía, sin más, y se acerca a diversas áreas de la materia, pero la aproximación histórica también es importante. Lo que pasa es que lo que teníamos hasta ahora en la Comunidad Valenciana era limitado, porque planteaba únicamente el estudio de tres o cuatro autores, como mucho. La asignatura se puede quedar corta si se limita a exponer tres autores, pero hay que entender que también es el límite que tiene una asignatura.

¿Mejorará con la Lomloe esta asignatura?

Ahora se plantea un currículo más amplio que incluye a pensadoras o el enfoque interdisciplinar, que puede ser muy enriquecedor. El enfoque histórico se puede mejorar dándole al alumnado una perspectiva más amplia, por ejemplo con las autorías femeninas. Luego, también es bueno ver cómo la filosofía no es un saber cerrado y que no está al margen del resto de la cultura y de la historia.

Habrá gente que piense que no necesitará la filosofía en el futuro, ¿qué le diría?

En la educación todo es un entrenamiento. En la asignatura de Matemáticas, por ejemplo, se dan contenidos que luego no se aplican en la vida diaria, pero al alumnado le han entrenado para tener cierta agilidad mental. Con la Filosofía pasa lo mismo, es un entrenamiento en pensamiento crítico, en autonomía personal, en otro tipo de competencias. Eso tiene relevancia en la formación de una persona. No hay que olvidar la faceta de entrenamiento que tiene la educación.

Entiendo que, como es lógico, usted recomendaría a cualquier alumno de cuarto de la ESO que estudiara la optativa de Filosofía.

Por supuesto, lo recomendaría. Se va a sorprender de lo que va a encontrar allí. Esa es la experiencia que tenemos por lo que nos comentan muchos estudiantes, han descubierto cosas que no conocían e incluso les ha permitido conocerse a ellos mejor. Simplemente escuchando la experiencia de los alumnos, lo recomendaría. Que se dejen sorprender y vean que, aunque no tengan respuestas claras, las preguntas enseñan. Tanto si luego cursan Bachillerato como si no.