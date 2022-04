El estrés, la depresión y la fátiga pandémica elevan hasta los 61 días de media las bajas laborales en la provincia

"No quería encender el ordenador, ni coger el móvil, me faltaba el aire solo de pensar en el trabajo, hasta que me di cuenta de que así no podía seguir, pero entonces ya habían pasado meses". Rosa Pérez es una de las miles de personas que estuvieron de baja laboral el año pasado en la provincia de Alicante.

Al principio pensó que era una mala etapa, que no pasaba nada por no desconectar del trabajo, por estar pendiente, con el miedo a ser despedida. Pero con el paso de los días se dio cuenta de que era algo más: le costaba dormir, estaba apagada, triste, no le apetecía ver a nadie. Hasta que su hermana le dijo las palabras que no quería escuchar: "Tú tienes ansiedad". De ahí, al médico, quien le dio la baja. "He necesitado ayuda psicológica", afirma sin vergüenza, "ha sido duro, pero estoy mejor". El estrés, la depresión o la ansiedad, en definitiva, los trastornos de salud mental se intensificaron con el coronavirus en 2020 y están ligados al aumento de bajas laborales. Hasta el punto de que han alcanzado una duración de récord en 2021: 61,4 días de media. Dos meses enteros. La cifra no ha dejado de crecer desde 2013, en que los días de baja laboral fueron 44 de media. Desde entonces, subida paulatina que se corona en 2021 con los 61,4 de media, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El vicepresidente del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV), Óscar Cortijo, afirma que los datos que apuntan a un aumento de bajas laborales tienen vinculación con la salud mental: "Y es lógico porque ha habido una fase de fatiga pandémica, muy aguda, que tiene unas consecuencias claras". El experto sostiene que con la pandemia hemos estado viviendo en un entorno complejo, con la muerte de familiares, sobre información sobre el número de fallecidos por el covid. A esto se ha unido el teletrabajo y "muchas empresas no han estado preparadas para esta dinámica, simplemente han trasladado el trabajo a casa, y ahora está aflorando esa presión psicológica". Cortijo incide en que no se ha delimitado las parcelas en casa entre el trabajo y la familia y "la consecuencia es el estrés, que es un mecanismo, pero cuando se extiende llegan el síndrome de estar quemado, la depresión y la ansiedad, y ahora hay una eclosión". Los datos del Ministerio no especifican si hay recaídas tras incorporarse al trabajo. Y es que hay ocasiones en que las personas se cogen el alta voluntaria por el miedo a perder el trabajo y la precariedad laboral. Muchas empresas no han estado preparadas para el teletrabajo, simplemente han trasladado el trabajo a casa, y ahora está aflorando esa presión psicológica Óscar Cortijo - Vicepresidente del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana "Entonces uno regresa a un entorno hostil y tenso, lo que provoca una recaída por los mismos aspectos o por psicosomáticos", afirma. Recuerda que vivimos en una sociedad medicalizada, donde se consumen dos millones de ansiolíticos diarios, "y no se pueden afrontar los problemas psicológicos con fármacos, sin una solución psicológica no es posible recuperar la salud". Otro dato que ofrece el Ministerio es el número medio mensual de bajas en la provincia. En 2021 hubo 12.890, ligeramente inferior a 2020, pero la segunda más alta de los últimos doce años. Cortijo no cree que la situación mejore este año y los datos todavía serán peores porque cuando parecía superada la crisis tras dos años de pandemia, ha estallado la guerra en Ucrania: "Nos queda un tiempo duro, en 2022 habrá un repunte, la reserva emocional está bajo mínimos y solo nos faltaba en la guerra y otra vez la sobreinformacion, esto provoca un crack".