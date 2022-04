Regantes y empresarios exigen al Gobierno que frene a Teresa Ribera y no aumente los caudales ecológicos del Tajo

Comunidades de regantes y asociaciones empresariales y colegios profesionales de Alicante, Murcia y Almería (25 entidades) se adhirieron este domingo a una petición del Sindicato Centralo de Reganets del Acueducto Tajo-Segura para reclamar al Gobierno que dé marcha atrás de inmediato en la intención, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, de aumentar los caudales ecológicos del río Tajo en Toledo y Aranjuez, lo que va a suponer, de entrada, la pérdida de 5.000 empleos 25.000 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería, tal como admitió la semana pasada el propio presidente de la Confederación del Segura, Mario Urrea, en la junta de gobierno de la Confederación.

En total, la elevación de los caudales ecológicos representará la pérdida de 105 hm3 de agua del travase todos los años, que deberá ser suplida por agua desalada que, hoy por hoy, no puede ser ni atendida por las desaladoras por su falta de capacidad de producción y, además, tiene un precio insostenible, incluso con la subvención de este año, que la ha dejado en torno a los 0,5 euros el metro cúbico.

"Esta pasada semana celebrábamos sin grandes actos el cuarenta y tres aniversario de la llegada de las primeras y solidarias aguas del Tajo a la cuenca del Segura. En cualquier parte del mundo agua es sinónimo de vida, de posibilidades de vida, de generación de modos de vida, en definitiva, de progreso y desarrollo. En las regiones más áridas de Europa, Alicante, Almería y Murcia, supimos entender rápidamente el modo de vehicular esa agua y orientarla al desarrollo social y económico, no solo de nuestras provincias, sino de la propia nación española" , reza el comunicado hecho público por Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes..

Organizaciones empresariales y agrícolas subrayan que el equilibrio que las aguas del trasvase aportan al sistema de mezcla de tarifas y de calidades de recursos es primordial para el sostenimiento social y económico de nuestras provincias. Se puede coexistir con otros recursos, pero no vivir en ausencia de trasvases. "El levante vive en un permanente equilibrio medioambiental, económico y social basado en la multiplicidad de recursos, cuyo pilar indiscutible es el agua de ltrasvase".

"Somos sociedades responsables, que desde hace años vivimos inmersas en la escasez de recursos sin llegar, ni de lejos, al límite del crecimiento empresarial y poblacional que nuestro prodigioso clima podría permitirnos, en un claro ejercicio de compromiso por el equilibrio medioambiental", añaden. Conscientes como nadie de la escasez, "hemos inculcado y asumido, generación tras generación, el ahorro de agua como una forma de entender y proyectar a futuro la vida. El ahorro en los hogares, en los negocios, en las huertas es la marca resiliente que caracteriza al levante español".

Los regantes lamentan que el esfuerzo llevado a cabo durante 43 años por ciudadanos de a pie, administraciones, comunidades de regantes, agricultores, ganaderos, empresarios y cooperativas de todos los sectores en aras a conseguir la que, quizá, sea la economía orientada al agua más circular de Europa y del mundo, ha pasado desapercibido fuera de nuestras fronteras y en ocasiones dentro de ellas también.

"Nunca debió de entrar el recurso agua en el juego de salón político, nunca debió la transparencia del agua enturbiarse con turbia dialéctica política", señalan los denunciantes. Lucas Jiménez advierte, en este sentido, de que Murcia, Alicante y Almería no pueden ver reducidas sus expectativas de agua del trasvase en un 50%. De consolidarse el borrador de Plan Hidrológico del Tajo, serían 105 millones de metros cúbicos de agua ( cien mil millones de litros anuales).

"Esa reducción del Tajo-Segura prevista, ¡para ya!, afectaría al conjunto del regadío dependiente del acueducto. Todas las dotaciones se verían reducidas y, en definitiva, el conjunto de uno de los regadíos más sofisticado y sostenible del mundo podría peligrar. Y con él, según regantes y empresarios, las posibilidades futuras de abastecimiento de las más de dos millones y medio de personas que habitamos y bebemos en nuestros hogares, agua del trasvase Tajo-Segura. Las pérdidas de empleo, por desgracia, no son exactas por mucho que nos empeñemos en hacer números".

"Uno, mil, cinco mil o quince mil, desempleados, más que cifras suponen una, mil, cinco mil o diez mil dramas familiares y sociales que, independientemente de los difíciles momentos que vivimos, estas provincias no se pueden permitir ni siquiera a futuro", advierte el presidente del Sindicato.

"Queremos que el Tajo goce de buena salud, que los ríos disfruten de aguas en buen estado ecológico -es comprensible, bebemos y regamos de ellas, pero sabemos y hemos demostrado científicamente que es posible conseguir ese objetivo con unos caudales menos elevados de los que pretende la Confederación Hidrográfica del Tajo y que acarrearían las consecuencias antes descritas para nuestras sociedades", inciden los regantes en su comunicado.

"Pedimos al Estado que no mire de soslayo a nuestras provincias, que deje de poner en riesgo nuestro presente y el futuro de los nuestros. Que planifique los ríos sobrevolando intereses políticos que nada tienen que ver, en ocasiones, con los intereses de la sociedad real.Somos levantinos, hemos hecho, con lealtad, los deberes que el Estado nos encargó con respecto al agua que nos encomendó cuidar. Ahora decimos no, no podemos cruzar esa nueva línea roja de la planificación del Tajo. Está en juego parte de nuestro futuro", concluyen..

Los regantes consideran que someter a tensiones a la agricultura, que emplea actualmente a más de ciento seis mil personas, y aporta al PIB nacional la nada desdeñable cifra de 3.013 millones de euros, es demencial e impropio de dirigentes con el Estado en la cabeza. Si esa agricultura llena de productos sanitariamente seguros supermercados de España y Europa, todo se vuelve más inverosímil.

El escrito está respaldado por el SCRATS- Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura; FENACORE – Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FECOREVA – Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana,CROEM – Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, UCOMUR – Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, ASAJA ALICANTE – Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante, FERAL – Federación de Regantes de Almería, ASAJA MURCIA – Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Murcia, PROEXPORT- Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Alicante, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, UPA MURCIA Unión de Pequeños Agricultores de la Región de Murcia, ARTV- Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia, Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, Asociación de Productores Exportadores de Frutas, Uva de Mesa, COAG MURCIA, Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, CC.OO, UGT, Federación de Cooperativas Agrarias, Agrupación de Empresas de Alimentación, Junta Central de Usuarios Acuífero Ascoy-Sopalmo. Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí de Almoradí, Juzgado De Aguas de Callosa De Segura y Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l' Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.