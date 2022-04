Cuatro años más y cursos online para que el profesorado alcance el C1 de valenciano

Este curso acaba la moratoria de cuatro años concedida por Educación al profesorado de conservatorios, enseñanzas artísticas y de escuelas de idiomas para acreditar su competencia lingüística en valenciano con el nivel C1.

La conselleria, como ha hecho con el resto del profesorado progresivamente, la amplía otros cuatro años e incluye cursos de formación.

También concluye el plazo para este nivel de valenciano entre el resto de docentes en colegios e institutos, pero estos ya han cumplido ocho años de moratoria, de forma que los que no hayan logrado dicha competencia cuando acabe este curso, solo podrán optar a trabajar en centros de áreas castellano hablantes mediante comisiones de servicios o concurso de traslados, hasta que obtengan el certificado de valenciano.

Además aquellos sin el nivel C1 se tienen que desactivar en las adjudicaciones de plazas y solo podrán incluirse de nuevo si se acreditan en valenciano, porque si no pueden ser expulsados ​​de la bolsa de trabajo.

Plan de formación

Educación concreta que cada moratoria incluye un plan de formación con cursos específicos online y presenciales, así como de acompañamiento formativo para que tanto los profesores ya funcionarios como los interinos puedan obtener el requisito lingüístico del C1.

La oferta de estos cursos se incluye en el plan integral de Aprendizaje de Lenguas para el Profesorado (PIALP). Se les ofertan plazas de valenciano y también de inglés en los cursos presenciales y online en las escuelas oficiales de idiomas, sin pago de matrícula.

El STEPV ha pedido un informe con los datos de profesorado que no han acreditado todavía la competencia lingüística en cada uno de los cuerpos docentes, y desde Educación se han comprometido a facilitar el dato cuando terminen los actuales cursos del nivel C1.

A la prueba de nivel de valenciano que exige la conselleria para poder presentarse a las próximas oposiciones de maestro se han presentado más de 200 personas, lo que da idea, según explican desde el CSIF, de la cantidad de docentes que todavía no han logrado la competencia lingüística o no han podido certificarla por la falta de plazas suficientes.

Testimonio

Carlos Cabero, maestro funcionario de carrera, subraya que hasta ahora no les han dado la oportunidad de los cursos de formación en valenciano de forma prioritaria, y que este año ha logrado una de las plazas en la Escuela de Idiomas que tampoco le acreditará la competencia, pero al menos le habilitará, si es evaluado positivamente, para pedir plaza docente en cualquier centro y no solo en áreas castellano hablantes.

"El problema deriva de que los cursos de valenciano son una reivindicación histórica, pero es el primer año que los abren al profesorado funcionario", concretan.

Con la formación de la EOI me pueden habilitar el nivel de competencia pero no lo certifican. Me facilitaría cambiar de centro pero no me permite opositar Carlos Cabero - Maestro, funcionario de carrera

Cabero confiesa que ahora mismo se ve limitado en su carrera profesional por no contar con la citada competencia lingüística, "soy maestro y si quisiera acceder a cuerpo superior, para opositar por ejemplo en Secundaria con Literatura, tendría que hacer la prueba de nivel de valenciano".

La formación que ha recibido hasta el momento ha sido privada porque no había tenido opción a las plazas de la conselleria, pero aunque lo curse este año en la EOI tendrá que hacer el examen de la Junta Qualificadora para tener el certificado.

"Con la formación de la EOI me pueden habilitar el nivel de competencia pero no lo certifican. Me facilitaría cambiar de centro pero no me permite opositar", especifica Cabero.

Se lamenta de que en su día ya aprobó el nivel C1 de valenciano "pero entonces no daban la acreditación que ahora se exige, así que tengo que volver a presentarme y superar tanto el 90% de las pruebas como el examen oral y escrito", concluye.