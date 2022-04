Una de las primeras familias refugiadas en Alicante vuelve a Ucrania ante la falta de oportunidades

Una de las primeras familias que llegó a Alicante huyendo de la guerra en Ucrania, a primeros de marzo, ha emprendido viaje de regreso al país del Este de Europa pese a la incertidumbre sobre su futuro ante la ausencia de vivienda y trabajo para poder continuar en la provincia. Esta familia ha estado todo este tiempo acogida "con gran sacrificio por otra familia ucraniana residente pero ante la falta de perspectivas vitales aquí han optado por regresar, apegada, lógicamente, a lo que allí poseen, o a lo que creen que allí aún poseen", señala el padre de un niño ruso-español del colegio público San Roque en el que ya estaba escolarizado el hijo menor de los ucranianos que se acaban de marchar, Maxim.

"Quieren transmitir a todos su cariñoso adiós de su parte, y, sobre todo, su profundo y muy sentido agradecimiento por estas semanas de generosa acogida. El niño Maxim no desea regresar a Ucrania. Contaba que estaba muy contento en el cole; se despedía recitando el nombre de su maestra y de cada uno de sus compañeros de curso, y diciendo que son sus amigos; y asegurándome que si hay bombas en Ucrania él regresará, y que si no hay bombas nosotros iremos allí", explica este padre español muy vinculado a la familia que durante este tiempo ha acogido a sus compatriotas, que han vuelto en su propio coche, en el que llegaron a Alicante". Según ha explicado, el pequeño ha sido despedido con lágrimas en el colegio San Roque, "donde se ganó el cariño de todos, y donde en pocas semanas avanzó cualitativamente en el aprendizaje de la lengua española".

De todo corazón, les deseamos todo lo mejor. Conocerles y ayudarles ha sido un placer y un enriquecimiento como personas", explica este alicantino, que afirma que vuelven "porque aquí no encuentran una familia que les pueda acoger a largo plazo; porque el padre de familia no encuentra trabajo, a pesar de ser arquitecto superior, y poder desarrollar, también, oficios; y porque conservan la esperanza de encontrar allí su techo en pie, y tienen un pedazo de tierra que esperan poder cultivar y algún animal". Se dirigen al centro del país.

Más de 3.500 kilómetros los han separado este tiempo de su hogar, que a día de hoy ni siquiera saben si seguirán en pie por las bombas y los ataques de Rusia. Esta familia ucraniana huyó de su país para ponerse a salvo y se refugió en la casa de un compatriota y su familia en Alicante. Una unión que nació por la necesidad y que surgió en un momento en el que la abuela materna de los que residen en la capital alicantina buscaba cómo huir de la guerra y los conoció en Varsovia. Ahora vuelven en su coche a casa.

La historia de esta familia arranca el día que la guerra comenzó. Según relató a primeros de marzo Yevgenyi, la abuela materna de su hija intentaba salir de Ucrania pero no era nada fácil. Los trenes estaban llenos y consiguió llegar a Varsovia. Fue él mismo quien movió todos los hilos que encontró para conseguir que pudiera viajar a España y estar segura. Yevgenyi habla español y recuerda a este diario cómo intentó buscar un lugar donde se pudiera quedar la abuela de su hija porque "estaba muy cansada" pero todo era muy difícil. "Miramos billetes de avión desde Varsovia pero no había, todo lleno". Así, cuenta cómo "hablé con una familia para que vinieran a España" y así pudieran traer también a la mujer. Como ya contó INFORMACIÓN, es la abuela materna de una alumna ucraniana del colegio público San Roque de Alicante.

La familia ucraniana que ahora se va, con la que no tenía ningún lazo, llegó con ella. Se conocieron en la capital polaca y unieron sus caminos. Casi 40 horas de coche los separaban de Alicante, pero las fuerzas no decayeron. Durante un mes han compartido casa en la ciudad de Alicante, porque Yevgenyi, Inna y su hija no solo han recibido a su abuela sino a los cuatro miembros de esta familia: el padre, la madre y dos hijos, uno de 18 años y otro de 8.

"Estamos todos en una casa que no es grande", explicaba la familia acogedora. La acogida tenía en una habitación tiene las pocas pertenencias que pudieron traer de Ucrania. El niño más pequeño fue escolarizado. Pero la burocracia hace que algunas cosas se resistan. "Estamos buscando una casa de alquiler para que puedan estar y hay que empadronarlo y hacer más papeles", pero todo va muy lento. Al menos estaban seguros lejos de un país en guerra del que han huido con lo puesto.

Yevgenyi narraba algo de lo que le han contado: "el 24 de febrero empezaron a ver aviones y cogieron lo que pudieron y huyeron en coche pero después encontraron muchas colas para poder salir del país". Dos días de terror y angustia. Él mismo está preocupado por el resto de su familia: "Mi madre sigue allí, no quiere salir de casa y no se puede mover por salud ella sola". Porque su intención sería que llegara a Varsovia. También habla de su hermano que está en el país en guerra.

Fue un padre español del colegio San Roque, donde van alumnos de numerosas nacionalidades, quien inicialmente se implicó pidiendo ayuda a la dirección del colegio y a las familias, iniciándose una corriente de solidaridad.

También la Asociación Amigos de Ucrania les llamó para ayudar y brindar alojamiento a la familia huida.

Este mismo padre acudió de forma espontánea al Ayuntamiento de Alicante, donde coincidió con una miembro del equipo de gobierno, que, afirma, le atendió muy amablemente. "Se tomó todo el interés y comentó que el Ayuntamiento está diseñando un plan de actuación para atender a refugiados ucranianos mediante la habilitación de un espacio".

Larguísimo viaje en tren

En cuanto a la abuela de la menor del San Roque, decidió huir desde Ucrania, e inició una travesía a la aventura sin saber qué podría pasar. "Tras un primer larguísimo viaje en tren llegó a la frontera polaca y de ahí hasta Varsovia, donde conoció al matrimonio ucraniano joven con dos hijos, al que no le liga nada con Alicante,(los que ahora se van) y se unieron a ella para buscarse la vida aunque en las últimas horas se ha precipitado su venida".

"Lo que percibo es que a corto y medio plazo si las instituciones no están preparadas para la acogida se pueden dar situaciones de desconcierto.- Queremos activar este asunto para que las autoridades vayan estando preparadas", decía entonces el padre español. Inicialmente el menor de 8 años que llegaba con la abuela de la niña ucraniana en Alicante se iba a quedar con ellos en casa de momento y el resto de la familia iba a ir a casa de otras personas pero al final todos se quedaron juntos.