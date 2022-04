Un acto incívico para escenificar un bonito mensaje. Un banco de Alicante, concretamente, el mensaje pintado en él, se ha vuelto viral en las últimas horas en Twitter. El asiento de madera usado como lienzo está ubicado en la Calle del Río Muni, frente al centro comercial Puerta de Alicante y a escasos metros del colegio que (coincidencias o no) lleva el nombre de un escritor, Enric Valor. La imagen del lugar fue compartida por la cuenta de Twitter @Peeeecanx y su publicación ha tenido una repercusión más que notoria con cerca de dos millares de reacciones de otros perfiles.

El particular verso, que lleva la firma de un poeta anónimo, fue utilizado como respuesta a un tweet inicial que mostraba una acción similar pero más grandilocuente que ha tenido lugar en las calles de València. En este caso, se trata de la obra de otro artista callejero que ha dibujado la palabra 'amor' en varios puntos de la capital del Turia. Este romántico gesto fue compartido por la usuaria @queenaanitaa a modo de hilo que se ha convertido en todo un fenómeno viral. Las fotos de varios enclaves de la capital de la Comunidad sobre los que aparece grabada la palabra más romántica del diccionario conquistó a la red y la publicación se acabó convirtiendo en el puerto de entrada de un sinfín de imágenes que dan fe de humildes y breves creaciones poéticas estampadas en cualquier tipo de mobiliario urbano no solo de toda España, sino también, de Latinoamérica.

Entre estas fotografías se coló la del ya inmortal "No me olvides que te voy a recordar", pero esta no es la única frase pintada sobre un rincón de Alicante que se ha colado en los comentarios de la publicación original (que ya suma más de 70.000 interacciones). Eso sí, cabe señalar que no todas las citas presentes en esta infinita cascada de grafitis compartidos por los usuarios poseen el mismo arte, y es que a la hora de expresar sentimientos y emociones con un rotulador o espray sobre una superficie queda claro que existen diferentes tendencias.

Muestra de ello son las instantáneas compartidas por el perfil @jtenita, que con cierta acidez, compara la obra que ha llenado de 'amor' las calles de Valencia con la singular iniciativa de un autor anónimo que ha pintado varios puntos de Alicante con la que seguramente sea una de las expresiones más utilizadas del castellano y que aparece por multitud de sitios: "Tu puta madre".

alguien en Alicante esta pintando la palabra amor x toda la ciudad y es precioso ir paseando y cada 10 minutos ver una diferente pic.twitter.com/s4lGsULfqA — J (@jtenita) 3 de abril de 2022

Mucho más ingeniosa resulta la oración construida sobre una pared en San Vicente del Raspeig, donde un artista dio alas a su desamor para dejar escrito un ya eterno "No te mereces mis porros zorra". Lástima que le falte la coma del vocativo para que la obra sea digna de la perpetuidad que merece.