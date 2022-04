El temporal aísla aún más Tabarca: 24 horas sin luz ni agua

Vecinos de Tabarca aseguran que llevan 24 horas sin agua ni luz a causa del temporal desde que este lunes, sobre las 9 de la mañana, se fuera la electricidad, quedando inutilizado el depósito en la playa que bombea el agua al pueblo y que funciona con energía eléctrica. Una situación que les impide hacerse un café, guisar, poder ducharse y recargar las baterías de los móviles que se les empiezan a agotar, y que, según explican, se evitaría con un grupo electrógeno independiente. El temporal, que ha embravecido peligrosamente el mar, ha impedido hasta ahora que lleguen barcos o un helicóptero para proceder a la reparación de la avería, añaden residentes en la isla, que denuncian la falta de servicios fuera de la temporada alta turística para quienes viven allí todo el año. El Ayuntamiento, por su parte, a través del retén de la Policía Local en la isla, señala que a lo largo del día irá un helicóptero con técnicos de Iberdrola a reparar la avería dado que el barco no puede navegar por el mal estado del mar.

"La luz se fue ayer (lunes) a las 9 de la mañana y con ello el agua. Todo el día estuvimos esperando a que se reparase la avería, que sigue a esta hora porque no ha podido venir nadie y no sabremos si hoy podrán aunque el mar está mejor. No tenemos agua para beber ni para cocinar, los congeladores tampoco van y los teléfonos no se pueden recargar. Todo por el mismo precio, son cosas inauditas que ocurren en la isla y que afectan a quienes pretendemos vivir aquí", denuncia uno de los afectos, Juan Luis Gallego, crítico con que el Ayuntamiento de Alicante gaste dinero "en poner adelfas en la plaza" para realzar la isla como escaparate mientras en cambio se mantienen problemas del siglo pasado.

"No tenemos agua para beber ni para cocinar, los congeladores tampoco van y los teléfonos no se pueden recargar. Todo por el mismo precio, son cosas inauditas que ocurren en la isla y que afectan a quienes pretendemos vivir aquí" Juan Luis Gallego - Vecino de Tabarca

Según explica Gallego, en la isla el agua es bombeada al pueblo desde un depósito que hay en la playa por lo que depende de la electricidad; y al no haber luz no puede ejercer esta función. "Tendrían que haber puesto un grupo electrógeno porque cuando pasa no se puede guisar, ni siquiera hacer un café", abunda este vecino, que señala que cuando hay un poco de mar y no existe demanda de viajeros de Santa Pola se quedan dejados de la mano de Dios.

Este vecino reclama unos servicios mínimos todo el año para la isla, como una lancha preparada para la evacuación en caso de que enferme algún vecino, "si no pueden venir a arreglar la luz imagínate si nos ponemos enfermos". Aunque en verano son miles los que visitan Tabarca, en invierno y temporada baja residen allí unos veinte.

"No hay previsión. Tabarca es un escaparate de verano, solo está preparada para eso. Llevo 40 años viniendo aquí y esto ha pasado antes, he vivido sin agua y sin luz, pero son cosas básicas que deberían estar garantizadas". En este sentido, cree que el Puerto de Tabarca debería contar con un espacio de refugio para que pueda anclar un barco taxi o una ambulancia para poder trasladar a los vecinos en caso de emergencia y no solo acoger a yates de lujo, y que han de estar garantizados los servicios mínimos de abastecimiento de suministros y saneamiento.

Desde la asociación de vecinos indican que "ya van a arreglarlo este mediodía. Ha sido una avería importante y con el temporal tan fuerte no podían ir los barcos".