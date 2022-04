“Alicante está en el epicentro del cambio climático y consecuencia directa son los temporales de esta primavera"

José Miguel Viñas es físico y trabaja como meteorólogo en Meteored. También es consultor en España de la Organización Meteorológica Mundial. Tiene un amplio bagaje como divulgador de las ciencias atmosféricas, tanto en medios de comunicación, como a través de sus numerosas publicaciones, conferencias y su página web (www.divulgameteo.es). Tras sus comienzos en Antena 3 Televisión, lleva 18 años trabajando en RNE. Es colaborador de “La aventura del saber” y Órbita Laika” y el actual hombre del tiempo de “Agropopular”. Es socio fundador de ACOMET (Asociación de Comunicadores de Meteorología) y autor de ocho libros sobre el tiempo y el clima. Este miércoles a las 19 horas imparte una conferencia en la sede de la Universidad de Alicante en la calle Ramón y Cajal, dentro del ciclo divulgativo organizado el catedrático Jorge Olcina.

Segunda edición de Conocer la Meteorología. ¿De qué va el libro?

Se trata de un diccionario ilustrado del tiempo y el clima, como reza su subtítulo. Es un libro que he concebido como obra de consulta, aunque de corte divulgativo, escrito con un lenguaje asequible para un amplio abanico de lectores que quieran conocer definiciones precisas de multitud de conceptos meteorológicos, o tengan simple curiosidad o afición por la Meteorología. Esta segunda edición, de tapas blancas y dimensiones algo más pequeñas que la primera (Alianza Editorial, 2019), salió a la venta a principios de este año y está pensada especialmente para estudiantes de últimos cursos de la ESO, Bachillerato y Universidad. Contiene 2.000 entradas, tanto de términos y expresiones usados a nivel técnico en Meteorología, como del lenguaje meteorológico popular, de gran riqueza y con muchas curiosidades en torno al origen de muchas palabras. El diccionario incluye también referencias cruzadas, 25 cuadros con textos divulgativos complementarios a las definiciones, y cerca de 250 fotografías y figuras, todas ellas a color, que dan una gran vistosidad a la obra, fruto de un cuidado trabajo de edición.

"No es fácil adaptarse a un escenario en el que tenemos uno de los inviernos más secos de toda la serie histórica seguido de un mes de marzo que bate todos los registros en lluvias”

Presenta su libro en Alicante, epicentro del cambio climático en el Mediterráneo. ¿Tan serio es el tema?

El cambio climático está afectando a todo el mundo, aunque hay algunas regiones más vulnerables que otras. En el último Informe del IPCC –el Sexto– los científicos califican al Mediterráneo como un punto caliente, ya que en nuestra región los extremos climáticos pueden llegar a alcanzar una gran magnitud. Aunque tanto en Alicante como en otros muchos lugares de la fachada mediterránea tenemos un largo historial de episodios de lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas, estamos empezando a advertir algunos cambios. Quizás lo que más llama la atención es la desestacionalización de dichos episodios, que antes se localizaban principalmente en el otoño y ahora estamos viendo que se desencadenan en cualquier momento del año. Este mes de marzo ha sido el último ejemplo.

En Alicante nos aseguran que las lluvias van a ser más virulentas y las sequías también. ¿Qué opina?

Dicho así parece algo contradictorio, pero no lo es. El calentamiento global está volviendo al clima más extremo. Las sequías en nuestro entorno geográfico son un fenómeno recurrente, pero las proyecciones climáticas apuntan a que aumentarán de frecuencia e intensidad, lo que plantea nuevos retos a la hora de gestionar el agua. En cuanto al comportamiento de las lluvias, una de las cosas que ya se está observando es que están ganando en intensidad. Aquí en Alicante no debe extrañarnos que cada cierto tiempo se produzcan episodios de lluvias intensas, ocasionalmente torrenciales, pero ahora, con un aire cada vez más cálido y con mayor capacidad de contener vapor de agua, con la temperatura del agua de la superficie del mar también al alza, con incursiones cada vez más frecuentes de borrascas subtropicales y ríos atmosféricos con elevado contenido de humedad, esas lluvias intensas lo son todavía más. Se están intensificando los mecanismos de precipitación. Hay una tendencia a tener menos días de lluvia, pero cuando llueve lo hace con mayor intensidad.

¿Entiende que haya personas que duden de que va a dejar de llover en España en 50 años con la que, por ejemplo, nos caído en marzo en Alicante?

El problema es el de la irregularidad pluviométrica. No es fácil adaptarse a un hipotético escenario en el que tenemos uno de los inviernos más secos de toda la serie histórica seguido de un mes de marzo que bate todos los registros en lo que a lluvias se refiere. Cada vez vamos a vez más este tipo de comportamientos: periodos de muchos días seguidos sin apenas llover, que harán aflorar el problema de la sequía, en los que se intercalarán episodios de lluvias torrenciales, de consecuencias catastróficas en muchos casos.

“Los grandes trasvases van a ser cada vez más inviables. El problema es que se han politizado y se han convertido en una cuestión ideológica"

¿Cuál es su opinión sobre los trasvases?

En el marco de cambio climático actual no veo clara su viabilidad, al menos en lo que se refiere a los grandes trasvases. En una cuestión como la gestión del agua deben de imponerse los criterios técnicos sobre cualquier otro tipo de intereses. El problema que veo con esta cuestión es que se ha politizado. Se ha convertido en una cuestión ideológica. Ha dejado de primar el interés común, basado en la racionalidad, sobre los intereses particulares ligados a colores políticos de distinto signo. Esto no es nada bueno, ya que de seguir así nos abocará a una situación que cada vez será más difícil de gestionar. Aquí tenéis a un experto de primer nivel como el catedrático de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que es una de las voces más autorizadas en la materia, con un criterio objetivo sobre un tema que hiere tantas sensibilidades como el del trasvase Tajo-Segura. En este y otros muchos asuntos relativos al agua, cualquier decisión que se tome debe de estar siempre respaldada por las evidencias científicas. De no actuar así, antes o después nos lamentaremos.

“La agricultura tiene que irse adaptando, y rápido, a los nuevos climas y la desalación es una opción, pero no como fuente principal"

¿Qué alternativa les queda a los agricultores?

Ellos, como parte interesada, deben de ser los primeros en ir adaptando su actividad al agua disponible, de acuerdo con los criterios que establezca una planificación hidrológica que atienda exclusivamente –insisto- a unos criterios técnicos, racionales y objetivos. Esa adaptación debe de caminar de la mano de una batería de medidas de mitigación, destinadas a reducir la contribución de la actividad agrícola en el calentamiento global. El principal problema que tenemos en estos momentos (al margen de la guerra en Ucrania y las incertidumbres que conlleva) es la urgencia que se requiere por parte de los científicos para evitar dirigirnos a escenarios climáticos peligrosos, a los que sería difícil adaptarnos. No queda otra que transformar profundamente y en pocos años muchas cosas de nuestro modo de vida actual, y la agricultura es una de las actividades que tienen que irse adaptando, y rápido, a los nuevos tiempos, a los nuevos climas.

"Las sequías aumentarán de frecuencia e intensidad, lo que nos plantea nuevos retos a la hora de gestionar el agua"

El agua desalada está a 1,2 euros el metro cúbico. ¿Se puede pagar?

No dispongo de datos suficientes para responder a esta cuestión. Tan solo diré que la desalación en un lugar como el sureste peninsular ha de ser una apuesta de futuro. Hay que invertir más en su desarrollo, con el objetivo de reducir los costes, pero no la veo como la fuente principal de agua para uso agrícola. Esa reconversión de la actividad agrícola tendrá que contar con un determinado porcentaje de agua desalada, junto a la proveniente de otras fuentes, de manera que se garantice en todo momento la disponibilidad del recurso de una manera sostenible.