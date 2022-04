El aumento de plantilla en Sanidad se queda corto en las especialidades con más falta de personal

El aumento de plantilla estructural en 5.040 personas anunciado este martes por la Conselleria de Sanidad ha levantado ampollas entre médicos y sociedades científicas de diferentes especialidades, en especial entre las que son más deficitarias en hospitales y centros de salud.

Es el caso de los pediatras, que ven aumentado su número en apenas cinco profesionales para todos los centros de salud y consultorios de la Comunidad Valenciana. Tres de ellos vendrán a la provincia de Alicante. “Estamos más que indignados porque está claro que está conselleria no quiere a los médicos en Atención Primaria”, lamenta Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Está especialista cifra en 200 los pediatras que son necesarios en la Comunidad Valenciana, solo para cubrir a los profesionales que se van a jubilar en los próximos años.

“La conselleria siempre pone la excusa de que no hay profesionales disponibles para trabajar, pero no es cierto. El próximo 26 de mayo acaban la especialidad 450 pediatras en toda la Comunidad Valenciana, esa gente tendría que estar ya fidelizada, pero no hay voluntad política”. Suárez, que también es portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria, critica la escasa contratación que también se va a hacer de médicos de familia. Concretamente 53 en la provincia para 200 consultorios y centros de salud. “Las listas de espera sólo se resolverán contratando a médicos, porque los enfermeros y los auxiliares no pueden hacer diagnósticos y pautar tratamientos”, sostiene la pediatra.

También en el ámbito de los hospitales hay malestar. La Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias ha expuesto, a través de una carta enviada a la Conselleria de Sanidad, su enfado por la escasa contratación de médicos intensivistas (7 en la Comunidad Valenciana y uno para la provincia de Alicante). Según lamentan los especialistas, con el fin de los contratos covid el 30 de abril y la escasa contratación de especialistas, “los servicios de Medicina Intensiva van a quedar en una situación de mayor precariedad que previo a la pandemia, cuando definitivamente ya era notoria la falta de facultativos, así como de recursos estructurales”.

La Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva lamenta que los índices de ocupación de estas unidades “superiores al 80% casi de forma constante, la ratio de facultativos (1:2 pacientes), la asistencia continuada (24 horas 7 días a la semana), la cartera de servicios con UCI extendida, consultas externas, y un largo etc. justifican y avalan la necesidad de optimizar de una forma real las plantillas de los servicios”.

Otros especialistas, a título particular y de manera anónima, han mostrado a este periódico su decepción por este primer aumento de plantilla, al que seguirá otro más en septiembre con un millar de plazas anunciadas. Es el caso de los radiólogos, una especialidad totalmente deficitaria en la provincia de Alicante, en especial en departamentos limítrofes. Los nuevos contratos que va a hacer Sanidad sólo prevén tres nuevos especialistas para la provincia. “Es claramente insuficiente para los esfuerzos que estamos haciendo. Somos muy pocos radiólogos y los pocos que somos trabajamos en condiciones de explotación”, lamenta un profesional de un hospital. Explica que cada año la demanda de pruebas de radiología crece un 5%. “Todos los servicios piden pruebas y está demostrado que por cada diez nuevos especialistas que contrata un hospital haría falta un nuevo radiólogo para cubrir la demanda de pruebas”.

La Sociedad Valenciana de Medicina intensiva lamenta la escasa contratación en las UCI y advierten de que quedarán en mayor precariedad que antes de la pandemia

En la especialidad con más lista de espera quirúrgica, Traumatología, no hay ningún nuevo contrato previsto en la provincia y en Dermatología, con más de un año de espera en algunos departamentos sanitarios, sólo hay previsto incorporar dos especialistas más.

El Sindicato Médico también pone de relieve la disparidad de contrataciones en los servicios de emergencias, 60 enfermos del SAMU frente a 24 médicos, "que va a provocar que muchas ambulancias salgan sin facultativo", lamenta Víctor Pedrera, secretario General del sindicato. Advierte además este sindicato que muchos de los contratos que se anuncian como de nueva creación no lo son. "En Urgencias, por ejemplo, la práctica totalidad de plazas creadas son la reconversión de contratos de acúmulo de tareas, ocupados por médicos que estaban actuando de plantilla en fraude de ley".