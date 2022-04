Sanguino "se borra" de la comisión que investigará las oposiciones bajo sospecha de la Policía Local

Todos los grupos de la oposición municipal del Ayuntamiento de Alicante estarán representados por sus respectivos portavoces en la comisión que investigará las posibles irregularidades en las oposiciones a la Policía Local salvo el PSOE. Los socialistas tendrán como representante a la concejala socialista Llanos Cano y como vocal suplente al concejal Miguel Millana.

Esta decisión sorprende especialmente porque, desde que saltó la polémica por el supuesto enchufismo en el proceso selectivo, ha sido el portavoz socialista, Francesc Sanguino, el encargado de ser la "voz" de su grupo en un asunto de capital importancia en el Ayuntamiento de Alicante. Sanguino también fue el encargado de tomar la palabra, por parte del grupo municipal socialista, durante el pleno ordinario de marzo, en el que se creó por unanimidad el órgano que se encargará de indagar sobre posible irregularidades en las oposiciones que ya están siendo investigadas por la Agencia Valenciana Antifraude.

De hecho, Sanguino ha sido el encargado de anunciar que será Llanos Cano la representante socialista en una comisión que será presidida por la popular Mari Carmen de España y tendrá como "número dos" al portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciudadanos, Antonio Manresa. Por parte de la oposición, al margen del PSOE, estarán los portavoces de Unidas Podemos, Compromís y Vox, Xavier López, Natxo Bellido y Mario Ortolá, respectivamente.

En el comunicado enviado por el portavoz socialista, el propio Sanguino ha acusado al alcalde, Luis Barcala, "de causar el desconcierto apartando al concejal de Recursos Humanos en la comisión sobre las oposiciones a la Policía Local". "Desconcierto es quizá el mejor sustantivo que se puede usar para el apartamiento del alcalde y del concejal de Recursos Humanos en la Comisión sobre la Policía Local", según el portavoz Sanguino, quien asegura "no entender cómo es posible que el alcalde no se presente como presidente de la comisión cuando este está siendo el tema de su mandato, una sospecha de favoritismo para 63 opositandos de la Policía Local". "Podría ser admisible la ausencia del alcalde, aunque no la suscribimos, pero la ausencia del propio concejal José Ramón González tiene tintes de arrugamiento político, de ponerse de perfil", ha añadido Sanguino, que será el único portavoz de la oposición que no estará presente en la comisión.

El portavoz, según el citado comunicado, ha explicado la designación de Cano por llevar "tres años de trabajo impecable fiscalizando la mala gestión del Partido Popular, autora 'in pectore' del informe final de la comisión de investigación por la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales".

La decisión socialista ha sido la última en conocerse sobre la composición de la comisión. Este martes se supo que la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, será la presidenta de la comisión que investigará las supuestas irregularidades en las oposiciones a Policía Local. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha decantado finalmente por la portavoz popular en lugar de por el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, como suele ser habitual en las comisiones municipales creadas durante este mandato en el Ayuntamiento, como la que investigó posibles irregularidades en la limpieza de colegios y dependencias municipales, que estuvo dirigida por González, a su vez responsables del área de Infraestructuras. En la comisión sobre la limpieza viaria estuvo al frente el concejal de Limpieza, Manuel Villar, quien también dirigió la comisión sobre las zonas verdes, como máximo responsable de Medio Ambiente. El suplente de la comisión sobre el supuesto enchufismo en la Policía Local será el concejal de Transportes y responsable de la Asesoría Jurídica, Manuel Villar.