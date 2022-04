Expertos en Inmunología y Salud Pública piden que los mayores sigan usando la mascarilla en interiores

El 20 de abril es la fecha escogida por el Ministerio de Sanidad para decir adiós a las mascarillas en los interiores. Habrá excepciones: los hospitales, los centros de salud, las residencias de ancianos y el transporte público, limitaciones que expertos en Salud Pública, Inmunología y Neumología piden que se amplíen sobre todo de cara a los ancianos y a los enfermos inmunodeprimidos.

“El hecho de que la mascarilla se elimine en todos los espacios no quiere decir que todos tengamos el mismo riesgo de enfermar, por lo que sería conveniente que las personas mayores y las que tengan enfermedades graves la sigan llevando, algo que después de dos años de pandemia no debería ser un problema”, explica José Miguel Sempere, presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología. Pide este profesional además que no bajemos la guardia todavía frente al coronavirus y recuerda que buena parte de la población mundial no se ha vacunado “por lo que aún corremos el riesgo de que aparezcan nuevas y más peligrosas variantes”. Recuerda que aún hay riesgo de que surjan variantes que pueden conllevar una mayor peligrosidad. "El problema es que si una e esas variantes surge en un país con poca cobertura de vacunación, en menos de 12 horas puede estar en el otro lado del planeta con los medios de transporte actuales".

La Sociedad Española de Neumología, también ha recomendado este jueves que mayores de 60 años y enfermos crónicos sigan portando el tapabocas en interiores. Creen también necesario los neumólogos ampliar los espacios interiores donde aún debe usarse a aquellos sitios masificados y mal ventilados, algo que comparte Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. “Sabemos que la mascarilla sólo es efectiva si la lleva todo el mundo y bien ajustada. Que los mayores sean los únicos que las usan en espacios como un supermercado o un cine no es suficiente y ellos también tienen derecho a ser protegidos”. No cree este profesional que el turismo se vaya a resentir por mantener la mascarilla en determinados espacios interiores donde es más fácil el contagio por no haber ventilación

Advierte además Navarro que en estos momentos la incidencia acumulada en población mayor de 60 años, uno de los criterios que ahora mismo se tienen en cuenta para medir la incidencia de la pandemia, está en valores muy altos, por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana. Otra de las novedades que no comparte este profesional es que la mascarilla vaya a desaparecer inmediatamente después de Semana Santa. “No vamos a conocer el efecto que las vacaciones van a tener en la pandemia. Hubiera sido conveniente esperar un par de semanas para tomar decisiones e función de la evolución de las cifras”, sostiene Navarro, quien recuerda el repunte de casos que está habiendo en Valencia tras las Fallas. Otro de los aspectos que le preocupan es que pasada Semana Santa pueda haber un aumento de casos "y en los hospitales no estamos preparado, ya que por ejemplo han llegado muy pocas dosis de los antivirales orales".

María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Salud Pública en la Universidad de Alicante, comparte este criterio y recuerda que en la provincia nos quitaremos las mascarillas en interiores cuando aún quedan muchas festividades por celebrar, como es el caso de San Vicente o Santa Faz. Para Ruiz Cantero “la elevada cifra de fallecidos que aún tenemos no hace prudente quitarlas de los interiores todavía y menos encima de Semana Santa”. Advierte también de la necesidad de que, al margen de personas mayores y enfermos crónicos, "las personas no vacunadas usen la mascarilla también en espacios interiores".

La mascarilla también desaparecerá del interior de las aulas. Algo que ven con buenos ojos pediatras como Javier González de Dios, jefe de Pediatría en el Hospital General de Alicante. “En niños el coronavirus siempre ha sido una enfermedad leve y asintomática por lo que en esta fase de la pandemia se pueden ir retirando”. Ahonda De Dios en los beneficios que a nivel psicológico va a tener esta medida en los pequeños. “Va a compensar el beneficio que el riesgo”, sostiene.

El gobierno aprobará el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores en el Consejo de Ministros del 19 de abril. La ministra Carolina Darias ha explicado que el real decreto con los cambios se publicará en el BOE al día siguiente y entrará en vigor ese mismo día, es decir, el 20 de abril. Al margen de que sea obligatorio en determinados ámbitos, los técnicos han recomendado "un uso responsable" cuando haya aglomeraciones de personas y personas vulnerables.