Turismo apuesta por Urbanova para reubicar el aparcamiento de autocaravanas desmantelado en Playa de San Juan

El Patronato de Turismo ha elegido Urbanova para reubicar el aparcamiento de autocaravanas. La instalación municipal, que estaba situada en Playa de San Juan, se desmanteló hace unos meses para que el Circo del Sol se trasladase desde Rabasa al litoral alicantino.

La parcela elegida está ubicada junto al centro comunitario de Urbanova, y en verano se convertía en un improvisado aparcamiento para coches. El organismo autónomo del Ayuntamiento de Alicante, según se explicó en la Junta Rectora reunida este jueves, está tramitando con la Concejalía de Patrimonio la cesión del terreno, que posteriormente se tendrá que acondicionar. Turismo prevé realizar esos trabajos con un contrato menor, según han explicado a preguntas del portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien lamenta que la ciudad vaya a estar un año sin ofrecer un servicio clave para la desestacionalización del turismo.

Una vez habilitada la parcela, el patronato sacará a concurso la gestión del servicio, que no se espera que esté en marcha hasta pasado el verano. Es decir, Alicante estará un año sin aparcamiento para autocaravanas por la decisión del bipartito de desmantelar la anterior instalación sin tener lista una nueva ubicación.

Esta falta de instalaciones ha llevado a que decenas de autocaravanas aparquen en lugares no acondicionados a lo largo de la ciudad. La mayoría se concentran en un aparcamiento de vehículos situado en el inicio de la playa de Urbanova, frente al saladar de Aguamarga.

A finales de 2021, cuatro años después de una apertura que llegó tarde, la primera área de pernocta para autocaravanas en tránsito de la ciudad de Alicante, situada en la avenida Costa Blanca de San Juan, echó el cierre el pasado mes de noviembre. El ejecutivo de Barcala decidió no renovar el servicio en ese espacio con el objetivo de facilitar el cambio de ubicación del espectáculo circense, que en su próxima parada en la capital alicantina, prevista para el verano de 2022, no se instalará en los terrenos que habitualmente ocupa la Feria de Navidad cada final de año, sino que se trasladará hasta Playa de San Juan, en concreto hasta el terreno municipal que en los últimos cuatro años ha acogido el área de pernocta para autocaravanas en tránsito.

Ante la ausencia de ese aparcamiento municipal, los caravanistas, muchos nacionales pero la mayoría extranjeros, no tienen más remedio que aparcar en zonas donde no tienen permitido acampar, tal y como se reseña en señales en la zona. Es decir, pueden aparcar como un vehículo convencional, según explican desde el Ayuntamiento, pero no pueden desplegar toldos ni sacar mesas o sillas al terreno como habitúan a realizar en otros espacios habilitados.

La instalación en Playa de San Juan, que dejó de estar en marcha a finales de 2021, se puso en funcionamiento a finales de 2017 con cuatro meses de retraso por problemas con las adjudicatarias, ya que las primeras empresas clasificadas no pudieron justificar la solvencia técnica. Desde entonces, y hasta hace medio año, ofreció servicio durante las 24 horas al día y los 365 días al año, que sirvió para "impulsar acciones de desestacionalización en la playa de San Juan", según explicaban en su día desde el Ayuntamiento.

Medio millón en ayudas

Por otro lado, la Junta Rectora del Patronato Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad una nueva línea de ayudas por valor de 500.000 euros destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del sector turístico, a las que también podrán concurrir asociaciones del sector del comercio, siempre que los proyectos cumplan las bases de las ayudas.

Este Plan Reactiva 22, según el patronato, va dirigido a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del sector turístico que presenten proyectos de promoción de Alicante como destino. "Para conceder la subvención primarán los criterios de digitalización, sostenibilidad, la implantación de medidas que favorezcan la inclusión y la búsqueda de la excelencia de los servicios", según explican.

Se trata del tercer plan de estas características que el Patronato Municipal de Turismo ha puesto en marcha, tal y como añade la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, “para ayudar al sector tras los complicados momentos vividos por culpa de la pandemia y para impulsar la reactivación del tejido turístico de nuestra ciudad”.

El próximo Plan Reactiva se divide en cinco líneas. La primera engloba a las asociaciones y entidades de alojamientos vacacionales, es decir, hoteles y bloques de apartamentos turísticos, que optarán a una subvención máxima de 200.000 euros. La segunda se destina a gastronomía y hostelería por un importe de 120.000 euros. La tercera es para las asociaciones y entidades deportivas para actividades deportivas en general, así como náuticas y deportes en playa, que justifiquen la celebración de eventos turístico-deportivos, con sede en la ciudad de Alicante. Dispondrán de un máximo de 80.000 euros. A la cuarta línea podrán optar las agrupaciones relacionadas con el turismo MICE (Congresos, negocios, incentivos), para las que se destinan 10.000 euros. Dentro de la línea 5, con un máximo de 90.000 euros, están incluidas las asociaciones y entidades de promoción del turismo de cruceros, de turismo activo y guías oficiales, turismo idiomático, LGTBIQ+, turismo residencial, así como festivales y ciclos de cine y música.

Servicios para la Playa de San Juan

Por otra parte, la Junta Rectora ha dado luz verde a la clasificación de los licitadores para los servicios de la playa de San Juan. El Ayuntamiento prevé recibir cerca de cinco millones en los próximos cuatro años de los adjudicadores de los siete lotes (cuatro quioscos, dos escuelas náuticas y un lote para las sombrillas y tumbonas). En el lote 1 que corresponde a la Escuela Náutica Estival la licitadora mejor posicionada ha sido Blue Valley Beach; en el lote 2, la Escuela Náutica Invernal, novedad en esta licitación, ha quedado en primer lugar Servicios Hat 2018; para los quioscos (lotes 3 a 6) las empresas en primera posición han sido Servicios Hat, Restaura gestión Forty, Experiencias Únicas y de nuevo Experiencias Únicas. Para el lote 7, de sombrillas, tumbonas y alquiler náutico, la mejor clasificada ha sido la mercantil Antonio García Sánchez. El lote relativo a las sombrillas y tumbonas debería estar en marcha desde mediados del mes de marzo.