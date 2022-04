Los alicantinos Varry Brava, Vienna y Mailers actuarán este viernes, 8 de abril, a las 19 horas, en el concierto Joves per l'abolició, en Casa Mediterráneo, en Alicante. El acto además contará con el recital de la poetisa valenciana Sara Gil Ballestar, y estará conducido por las activistas feministas Towanda Rebels.

La entrada es libre hasta completar aforo. Este evento se enmarca en los trabajos del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución. Este foro tiene la finalidad de analizar, diagnosticar y proponer las posibles modificaciones en el ámbito normativo, así como las medidas a adoptar para la abolición de la prostitución en el marco competencial de la Generalitat Valenciana. En concreto, el objeto de trabajo del Foro es elaborar las medidas que garanticen adecuadamente los derechos de las personas víctimas de trata y explotación sexual para su efectiva protección social, así como la propuesta de reformas legislativas y administrativas que permitan la erradicación de la prostitución.

Durante el concierto se proyectará el spot de la campaña de sensibilización #noesocioesviolencia, con la que se pretende desalentar el consumo de prostitución entre los más jóvenes y dejar claro que la prostitución no es una forma de ocio sino que es violencia sexual.

Según la encuesta realizada por la Generalitat dentro del Foro Valenciano para la abolición de la prostitución en la Comunidad Valenciana, 1 de cada 5 hombres han pagado por sexo a lo largo de su vida y la prostitución sigue vinculada claramente al ocio entre los más jóvenes.

No es el primer concierto que se celebra en la Comunidad Valenciana de “Joves per l’abolició” ya que en marzo se celebró otro en València que fue conducido también por Towanda Rebels y contó con la participación de grupos valencianos como Anouck the band, Tenda y La Habitación Roja, junto a la joven poetisa Sara Gil Ballewster.