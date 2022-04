La sentencia que absolvió al exdirector de Suma, José Manuel Bonilla, de fraccionar contratos ya es firme por lo que ha quedado exonerado definitivamente de este delito. Aunque había la posibilidad de recurrir la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía Anticorrupción, única parte que ejercía la acusación, ha desistido de acudir a la casación.

Como ya publicó este diario, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante absolvió a Bonilla del delito de prevaricación del que se le acusaba y descartaba que fraccionara contratos. El fallo destacaba que las contrataciones con dos mercantiles no contravenían la normativa legal e incidía en que incluso el acusado había introducido mecanismos de control para detectar posibles irregularidades.

El Ministerio público pedía para Bonilla 12 años de inhabilitación. La imputación del exdirector de Suma motivó que en su día fuera cesado al frente del organismo de gestión tributaria, un cese que se produjo a los pocos meses de haber asumido Carlos Mazón la presidencia de la Diputación. El propio fiscal planteó en el juicio se la investigación se puso en marcha tras una denuncia anónima de alguien que conocía a la perfección el modo de funcionamiento de la Administración.

Los contratos bajo sospecha se firmaron con dos empresas diferentes entre los años 2016 y 2018. La primera realizó trabajos de asesoramiento y consultoría en materia de recursos humanos; y la segunda se encargó de asesorar en la producción, gestión y promoción publicitaria de contenidos para comunicación tanto on line como off line. La Fiscalía sostenía que estos contratos menores se habrían troceado de manera artificiosa para disminuir su cuantía por debajo de los 18.000 euros, el tope económico que obligaría a sacar estos servicios a concurso. Unos extremos que para los magistrados de la Sección Segunda no quedaron probados. Ni había una relación previa con las mercantiles que permitiera deducir que hubo intención de beneficiarlas, ni se acreditó que con la elección del contrato se burlara la normativa que regula la contratación pública.

La sentencia señalaba que no constaba que el acusado tuviera una relación previa con las responsables de ambas mercantiles que permitiera inferir una voluntad de beneficiarlas con la adjudicación directa o irregular de los contratos. Durante el juicio, Bonilla admitió que sí conocía a las personas responsables de ambas empresas, pero que el único motivo para contratarlas fueron las buenas referencias de su hacer profesional.

Según la sala, aunque los contratos reproducían los mismos términos en su encabezamiento y calificación general, "no son iguales en los proyectos que se pretenden desarrollar". De modo que el fallo recordaba que la Ley no prohíbe el fraccionamiento de manera general y absoluta, prohíbe únicamente un tipo de fraccionamiento como es aquel que se hace con el propósito de defraudar normas imperativas sobre publicidad y contratación", incidiendo en que "lo que proscribe la norma es la división artificial en varios expedientes de un gasto que constituye una unidad", algo que no había ocurrido en este caso.

Sin indicios

Los magistrados indicaron que los encargados de Suma que debían fiscalizar que los contratos se adecuaban a la normativa "no apreciaron indicios de fraccionamiento" y que "si lo hubieran detectado lo habrían reflejado". "De hecho, añadieron que el acusado introdujo un mecanismo informático cuya finalidad era evitar este tipo de irregularidades", puntualizaron. Valorando lo que declararon todos los testigos a lo largo del juicio, los magistrado incidieron en que todos los empleados de Suma que participaron en el desarrollo de los contratos afirmaron que la necesidad de volver a contratar con las mismas mercantiles surgió a su finalización y con un objeto diferente. Por lo que la sala concluyó que no se había detectado indicio alguno de una conducta por parte del acusado de eludir los controles legales para facilitar una partición de los contratos contraria a la Ley".

En el caso de los contratos de consultoría en materia de recursos humanos, el primero se firmó en 2016 por importe de 12.2000 euros tras la llegada de Bonilla a Suma para asesorar a la dirección en la línea de optimizar la estructura organizativa, así como analizar las capacidades y competencias del personal y posibles áreas de mejora para potenciar su potencial. El segundo se firmó en 2017 para poner en marcha una especie de servicio de mediación de conflictos porque había sobrecarga y mucha presión, situación que estaba causando entre el personal. Mientras que el tercero se firmó en 2018 ante la creación de una nueva área territorial y a petición de la funcionaria responsable del departamento recién creado. En cuanto a los servicios de marketing digital con la segunda de las empresas, se firmaron para la formación del personal y la mercantil contratada no llevaba la comunicación digital de Suma, sino proyectos concretos.