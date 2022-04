Imposible conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social de Alicante para tramitar pensiones o el ingreso mínimo

"Así como ha habido que movilizarse para que los bancos atiendan a las personas mayores, habrá que hacer lo mismo para conseguir cita previa en la Seguridad social. He estado casi dos meses intentando por internet y por teléfono conseguir una cita para que se jubile mi amigo Miguel Labrador. El también lo está intentando. Salen distintos mensajes y no hay manera de conseguirlo. Vamos a la oficina de la calle Mayor de Alicante y no nos atienden por no llevar cita previa ni nos la dan allí. Nos dicen que la pidamos por internet o por teléfono y no hay manera de conseguirlo. Hay cientos de personas afectadas. La oficina de la calle Mayor está vacía ya que nadie consigue cita previa. Es una burla al ciudadano por parte de una institución tan fundamental como la Seguridad Social, que ya no atiende presencialmente. Es un tema muy importante para miles de ciudadanos", afirma el alicantino Emilio Fernández Moya.

No es la única queja. Hay numerosas, de personas mayores que llevan hasta tres meses intentando conseguir fecha para hacer trámites de jubilación y que han tenido que pagar 100 euros a un gestor dada la urgencia de conseguir arreglar determinados documentos; y de padres de familia como Mari Ángeles y Luis, que fueron a una céntrica oficina a renovar la tarjeta para poder vacunar a su bebé y tampoco consiguieron cita previa. En la puerta de la oficina de la calle Mayor hay un cartel donde reza "En este centro únicamente se atenderá con cita previa". Estos ciudadanos reclaman atención presencial, y así lo expresaron en un cartel de protesta.

Diez veces a la oficina

"He ido diez veces a la oficina de la Seguridad Social de la calle Mayor de Alicante con un amigo que se quiere jubilar a su edad reglamentaria, y siempre nos sale la vigilante (a quien encargan el marrón de enfrentarse al público), diciéndonos que hace falta cita previa y nos da un papelito con un teléfono de Madrid y la dirección de internet en www.seg-social.es (Sede electrónica). Después de cientos de intentos, es Imposible conseguir la cita por teléfono ni por internet. Siempre sale el mensaje de 'lo sentimos pero no hay cita disponible en los próximos días'. Este mensaje sale no solo para Alicante sino para cualquier provincia española ya que se puede elegir esa opción", afirma Fernández Moya.

"Cuando hay suerte y en la petición por internet se puede progresar un poco más hasta que sala un día y una hora -prosigue- al darle aceptar sale 'lo sentimos, pero aunque aparezca en el listado como disponible, en ese tramo horario no hay disponibilidad de tiempo suficiente para atender el servicio seleccionado. Si lo desea, puede elegir otra opción del listado o volver a la pantalla anterior y seleccionar otro día o ir a inicio y seleccionar otra ubicación'".

Según explica este ciudadano, antes, cuando no existía la cita previa o al principio de que fuera implantada, hace unos ocho años, “esa oficina solía atender a unas 300 personas diarias, con 20 puestos de trabajo. Ahora no atienden a nadie", afirma. “Es imposible conseguir cita previa por internet en ningún sitio de España. Al seleccionar primera cita disponible más cercana a tu domicilio te pide el código postal. Yo he puesto el de Alicante, Valencia, Barcelona, Sevilla etc, y siempre te dice que no hay otra disponible”.

Brecha digital

“Yo llegué a pensar que habían hackeado la web y el teléfono de la Seguridad Social, y así se lo escribí en una consulta por si no se habían dado cuenta, y su contestación fue que hagamos todas las gestiones por internet. Hay cientos de personas que no pueden hacer su gestión cada día porque no tiene o no saben hacerlo ya que además sus programas son bastante farragoso sobre todo para personas mayores o con pocos recursos, los que llamamos vulnerables que no tienen ordenador ni internet, y muchas de ellas ni siquiera un móvil con datos y por supuesto, ningún conocimiento para manejar internet ni los programas de la Seguridad Social”.

Los trámites que necesitan hacer para los que la cita previa tarda varios meses son jubilaciones, solicitud de ingreso mínimo vital, certificados de pensiones... Dejan tirados a cientos de miles de personas en toda España. Los bancos, que son entidades privadas, han tenido que rectificar, y resulta que una entidad pública como la Seguridad Social trata a sus ciudadanos mucho peor que los bancos”. Fernández Moya conoce la situación de primera mano puesto que ha acompañado en numerosas ocasiones a Miguel Labrador, que quería solicitar la jubilación y que, según confirma el propio afectado, ha tenido que pagar 100 euros a un gestor para que realice las gestiones que necesita.

Ni por teléfono ni por internet

Labrador corrobora que lleva dos meses intentando pedir cita “y es imposible. Vienes aquí a la oficina intentando que te den una solución y ni por teléfono ni por internet. Te dicen que hay un horario y yo tengo tiempo, pero es imposible. Al final lo he tenido que hacer por medio de un gestor y no tengo por qué. Solo pedimos que nos atiendan personalmente”.

Otra usuaria indicaba que “he venido a pedir cita aunque sea para dentro de un mes y nada”. No entiende tanta restricciones y recuerda que ya se puede ir a trabajar afectado de covid. “Aunque sea para dar citas para dentro de un mes que haya una persona que atienda. Llevo más de una semana viniendo para coger cita y es imposible. No puedo estar 24 horas enganchada al móvil para sacar cita por tengo que cuidar a un bebé. Vengo a por un papel y no me dan solución”, señala en referencia a un documento que necesita para vacunar a su hija. De lo contrario, “tendré que pagar el coste de la vacuna porque ellos no se quieren molestar. Es tan fácil como poner a una persona físicamente para dar la cita”. En ello redundan Fernández y Labrador, “no tenemos por qué pagar a un gestor cuando ya pagamos Seguridad Social. Queremos ser atendidos dignamente, como cualquier ciudadano, porque tenemos nuestros derechos”.

Consultado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el aluvión de quejas de personas llevan dos y tres meses intentando pedir cita a la Seguridad Social para distintos trámites y si van a introducir alguna mejora en el servicio, este diario no obtuvo respuesta.