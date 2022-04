El sindicato SPPLB denuncia ante el juzgado a su secretario local por difundir el listado de la oposiciones a la Policía Local antes de que estallara la polémica

Once días después de que estallara la polémica por el supuesto fraude en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, el caso llega al juzgado. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), a través de su secretario provincial ha presentado una denuncia contra el hasta ahora secretario local del sindicato en Alicante, Pedro Calero, por enviar el documento de 16 páginas que incluye el listado de opositores aprobados y sus supuestos vínculos con sobre todo mandos policiales antes de que el caso se hiciera público a través de los medios de comunicación.

Según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, el 21 de marzo de 2022, justo una semana antes de que la polémica llegara al proceso selectivo al publicarse el contenido del listado, el secretario provincial del sindicato, José María Jiménez, recibió en su teléfono móvil un archivo PDF, titulado "Mantecado", acompañado por un mensaje de texto: "No lo pases [junto a dos iconos gráficos con sonrisa]. Parece ser que ya lo tendrían los medios". Ese mensaje, según consta en la denuncia, fue enviado por el secretario local al secretario provincial del sindicato. "Al abrir dicho PDF observo que es un documento sin firmar por nadie que contiene 16 hojas en las cuales se vierten graves acusaciones contra el comisario principal jefe de la Policía Local de Alicante y varios mandos con imputación de varios delitos. También aparece un listado -prosigue la denuncia- con identificación de 110 opositores del proceso selectivo por turno libre convocado por el Ayuntamiento de Alicante. Dicho listado refiere su presunta relación familiar, de amistad, sindical, política... de muchos de opositores, aunque no de todos".

En la denuncia, presentada esta mañana ante el juzgado de guardia, se añade que el secretario local además ha realizado "varias declaraciones a los medios de comunicación cuestionando el proceso selectivo por la publicación en varios medios de comunicación de parte de un listado de opositores con su presunta relación familiar, de amistad, sindical o política". El documento prosigue: "Ante la sorpresa que me produce dicha información por cuanto además de delegado sindical y policía local es también abogado, proceso a llamarle inmediatamente por teléfono para decirle que no haga más declaraciones porque no ha pedido autorización previa al sindicato, como establecen los estatutos del SPPLB, y además porque pueden generarse responsabilidades por dichas manifestaciones sin pruebas".

En la denuncia, en la que también se explica una reunión en la que se le piden pruebas al secretario local de alguna posible "irregularidad" en el proceso selectivo, el secretario provincial, en calidad de denunciante, pide a la justicia que investigue la posible vinculación de este agente con el listado: "Por lo expuesto, y tras las averiguaciones practicadas, creo conveniente que en este momento y a través del servicio jurídico del sindicato se pongan los hechos relatados en conocimiento del juzgado de guardia, para que realice las investigaciones que resulten procedentes por si los hechos puedan constituir algún delito".

Otras denuncias

La denuncia del sindicato es la primera, que se sepa, presentada ante el juzgado. Previamente, el jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, junto a comisario del cuerpo municipal han presentado denuncia ante la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional por la elaboración y difusión de un documento que incluye el listado que ha puesto bajo sospecha las oposiciones a Policía Local de Alicante. Ambos mandos han denunciado por "injurias y calumnias" el documento de 16 páginas donde, entre otra información, figuran los aspirantes aprobados y supuestas relaciones con mandos de la Policía Local, además de con partidos políticos, sindicatos y empresarios vinculados al Ayuntamiento de Alicante. En ese archivo también se explican otras supuestas relaciones de mandos de la Policía Local.

El máximo responsable de la Policía Local, según figura en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, considera que la difusión del listado tiene por objeto "desprestigiarle".

Esa denuncia de Conesa y de otro comisario de la Policía Local se sumó a su vez a la presentada recientemente por un aspirante al proceso selectivo, que acudió previamente a la Comisaría de la Policía Nacional para hacer saber a la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Comisaría provincial la difusión de información reservada a través de un listado con los nombres de los opositores bajo sospecha con un texto oculto donde aparecen "datos personales de su vida privada y de sus familiares, además de relacionar directamente su nombre con el número de identificación profesional, ya que se encuentra actualmente como interino de la Policía Local", según consta en la denuncia a la que también tuvo acceso este medio.