El "Mantecado"

Mientras los alicantinos hablan de torrijas y monas de Pascua, en el Ayuntamiento no hay conversación que no gire en torno al "mantecado". No es que el espíritu repostero haya irrumpido en la Casa Consistorial y, por extensión, entre sus trabajadores, incluidos los cargos políticos. "Mantecado" se hace llamar el archivo en formato PDF, de 16 páginas, que ha provocado un terremoto inédito en el Ayuntamiento alicantino al poner bajo sospecha las oposiciones a Policía Local convocadas para cubrir 92 plazas. Ese proceso selectivo ya está siendo investigado por la Agencia Valenciana Antifraude por posible nepotismo. También se encuentra en manos de la Policía Nacional y del juzgado, aunque en estos casos las denuncias se centran en la filtración del documento, que incluye un listado con los aspirantes aprobados y las relaciones que buena parte guarda supuestamente con miembros de la Policía Local, principalmente del cuadro de mandos, pero también con representantes políticos, sindicales y hasta de un empresariado alicantino conectado con el Ayuntamiento de la ciudad.