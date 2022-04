Oficios que hacen divina la Semana Santa

Detrás de las procesiones de Semana Santa que llenarán de arte las calles de la provincia en la representación de la Pasión de Jesús desde este Domingo de Ramos hay cientos de profesionales que han podido retomar su actividad tras el parón de la pandemia, algunos de ellos oficios artesanales en riesgo de extinción, que pasan de padres a hijos y que cuesta mantener.

Es el caso del único taller de orfebrería de Semana Santa que queda en la provincia, en Redován; otros que tienen un consolidado nicho de mercado como el artista imaginero de Cox Ramón Cuenca; floristas a los que afecta la crisis de precios y tendrán que rehacer diseños por el encarecimiento de la flor; y talleres de confección de vestas que, pese a ser un año de transición en el que muchos cofrades han optado por no gastar en indumentaria, han tenido demanda de las distintas hermandades. Son algunos de los profesionales que engrandecen aún más una manifestación tan artística.

Tres tronos en plata y oro, faroles, brazos de cola y ciriales son algunos de los trabajos realizados este año en Orfebrería Benedicto Martínez e Hijos, un negocio familiar que tiene cerca de un siglo pues "el taller ya existía cuando me empezó a enseñar mi padre. Yo tenía 7 años y ahora tengo 80", explica quien da nombre al negocio, ahora en manos de sus hijos, dos chicos y una chica. Es el único de orfebrería de plata que sobrevive en esta zona del Mediterráneo tras otros que existían y que cerraron en Valencia y Murcia pues la mayoría están en Andalucía, señala. Sí se mantienen talleres que hacen tronos de madera.

Pese a estas circunstancias y a las pandemia, afirma Benedicto Martínez que "este año hemos tenido muchísimo trabajo. Mis hijos están hasta las tantas de la noche en el taller para poder sacarlo. Se ha notado que vuelven a salir las cofradías".

Uno de los tronos que han tallado es para la Semana Santa de Callosa de Segura, otro para Gandía y el tercero para Valladolid. "Es un oficio muy manual. Para hacer un trono hay que saber de metalistería, de herrería y de joyería. Es un oficio que se ha quedado para la familia porque no se puede mantener una empresa con empleados para trabajar cuatro o cinco meses al año y menos en pandemia". En la temporada en que no hacen trabajos de Semana Santa compaginan el negocio con encargos como puertas y barandillas de acero inoxidable.

Afirma Benedicto Martínez que "la gente joven no quiere la orfebrería. Son 20 ó 30 años de oficio. Es una pena que no se cuide el arte porque es el alma de un país y no es solo cosa de la orfebrería y de la talla de madera, que ha desaparecido".

Cuatro meses tardan en hacer un trono, que incluye los laterales, la candelería, los brazos de cola y el palio, si lo lleva. "Es muchísimo trabajo y luego está la originalidad del artista, hay que saber dibujar y tener imaginación, sin ella no se puede trabajar en este oficio".

Este taller familiar expone en el Casino de Orihuela durante mes y medio miniaturas de joyería y orfebrería que han realizado los hijos de Benedicto Martínez.

Imágenes en Rusia y Filipinas

Ramón Cuenca ha tallado varios cientos de imágenes en sus casi 30 años de carrera. De su taller (lo abrió con 17 años) han salido siete nuevas para la Semana Santa de 2022. Entre ellas Nuestra Buena Madre Dolorosa del Santo Sudario para la hermandad de Stabat Mater de Alicante, que estaba a punto de ser acabada cuando llegó el confinamiento por el covid-19 y se tuvo que quedar en el taller, "una talla completa de carácter muy escultórico, con mucho movimiento y que aporta mucho a la Semana Santa ya que completa las tres necesidades que cuenta la tradición que tuvo la Virgen cuando murió Jesús en la Cruz, como son el sepulcro, la escalera y el sudario. Con esta talla se completa la iconografía".

El escultor también ha remodelado la imagen del Resucitado de Alicante, que él mismo talló, con sudario y nueva policromía, que necesita mejoras por los daños del uso y los roces. Además, se ha bendecido en la parroquia del Raval de San Juan en Elche la nueva imagen de María Santísima de la Caridad. La primitiva fue una de sus primeras obras, hace 25 años, pero en mayo se quemó en su altar en un incendio fortuito en el templo, en la mañana el día en que se iba a celebrar el aniversario. Tuvo que hacer una talla nueva ya que la original quedó calcinada. Depositó sus restos dentro de la actual imagen.

"Mi trabajo no es de año en año, tengo encargos con antelación. Siempre he tenido demanda y ahora tengo ya contratos para 2024 y 2025. A raíz de la pandemia se ha visto que no solo la Semana Santa sino que cualquier fiesta mueve mucho. El hecho de que salga una procesión a la calle beneficia a sectores que no tienen nada que ver con la Semana Santa en plan religioso como la hostelería y el turismo, y es algo de lo que antes no te percatabas. Somos muchísimos oficios y profesionales los que nos nutrimos de la Semana Santa".

Este año saldrá en procesión en Murcia un paso del Despojado con cinco imágenes de talla completa que ha tardado dos años en hacer. Tiene imágenes en Andalucía, Canarias, Rusia y Filipinas.

Cuenca destaca que la Semana Santa de la provincia es muy potente y variada, desde Orihuela a Crevillent, Alicante y Elche, declaradas de Interés Turístico Nacional o Internacional, pese lo cual opina que "vamos a estar un año de transición con este adormecimiento obligados por el parón del covid pero la gente se está volviendo a ilusionar".

Taller de vestas

Mayte Pascual y Fran Rodríguez, con 26 y 28 años, pusieron en marcha en 2020, en plena pandemia, su proyecto de indumentaria en Alicante con las Hogueras como principal fuente. Tras decorar en 2021 el escaparate de su negocio con motivos de Semana Santa pensaron en confeccionar vestas. Así, pese a ser un año complicado en el que muchos cofrades repiten indumentaria, han cosido unos cuarenta trajes de nazareno nuevos para las hermandades del Cristo del Mar y de Nuestro Padre Jesús.

"Hemos encontrado un nicho de negocio, una actividad que tampoco está muy explotada en Alicante", señala Rodríguez, que ha sido capataz de pasos y ha formado parte del consejo rector de algunas hermandades. "Tenemos muchas ganas de luchar y estamos contentos porque cuando empezamos estaba todo parado, no entraba nadie, y que empiece a funcionar reconforta". Mayte Pascual fue candidata a Bellea del Foc y hacía trabajos en su casa, después se tituló como asesora de Imagen Personal y Corporativa, y decidieron iniciar su negocio en el corazón de la ciudad para dar servicio a todo el mundo, "desde los bolsillos más económicos a lo más caro".

También han tejido mantillas y guantes de Semana Santa para la hermandad de la Virgen de la Alegría y siguen con Hogueras. Cuentan con seis modistas.

Bordados

El indumentarista Pepe Espadero ha confeccionado este año en el taller de bordados de la hermandad de Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza adornos para los faldones de los pasos. También arreglan los mantos cuando se estropean con la cera y le cosen túnicas al Cristo y a la Virgen, que este año estrenará traje de tisú bordado en oro que hizo en el confinamiento, y rostrillo con encaje.

Floristas

Los floristas son fundamentales para la decoración de los tronos. Con la suspensión de las procesiones, los productores tuvieron que tirar millones de flores y quemar campos enteros, y los floristas vieron su negocio mermado. En 2021 tuvieron algo más de trabajo en Semana Santa con los talleres de culto,

Pascual Medel hace trabajos esporádicos de decoración floral porque se dedica al interiorismo, muy beneficiado por la pandemia por el aumento de la demanda de mejoras en el hogar. "No ha habido bodas, ni Hogueras. Después de tres años las floristerías afrontan la temporada con cierta normalidad", afirma.

Los precios no tienen nada que ver con los de 2019 por la crisis sanitaria primero y después internacional, y ahora su coste es un 25% mayor que el año pasado. Esto supondrá recortes en la ornamentación sin que se pierda visión para el público del arreglo floral. Con este fin, tendrán que trabajar más el diseño dado que el presupuesto de las hermandades es el mismo. Medel emplea 3.000 claveles rojos para realzar al Cristo del Mar. Un trono puede llegar a tener más de 15.000 flores.