La profundidad de Hipnos

ALICANTE, DICIEMBRE DE 2011

El viernes 23 al mediodía decidimos perder el menor tiempo posible en comer. Fuimos cerca de la Clínica Hipnos, en la Rambla de Méndez Núñez, una franquicia vasca de tapas.

La última sesión había sido más larga que las anteriores y mereció la pena. Confirmó que mis raíces se hallaban en una familia morisca del valle de Laguar, cuyos miembros habían muerto en aquel lugar o expulsados de España en 1609. La rama principal era una mujer, Esmer, madre de cuatro hijos, tres de ellos iniciaron la diáspora familiar que a lo largo de cuatro siglos conformaron mi árbol genealógico. Sin embargo, estábamos convencidos de que no era Esmer donde se hallaba la raíz del trastorno mental que sufríamos mis hermanas y yo. Coincidíamos en que venía a representar el tronco de cuyo ramaje formábamos el resto, pero debíamos seguir descendiendo durante cuatro siglos más, hasta encontrar a la mujer cuyo esqueleto había sido exhumado año y medio antes en el patio del colegio de San Roque, y que ahora se hallaba guardado en el almacén arqueológico de Las Cigarreras. Estaba convencida de que sólo entonces daría con la raíz del problema; Joan lo creía también, sobre todo después de que le contara por teléfono la conversación con mi hermanastra Amelia. Cuando le mencioné lo del hurto, a pesar de no verle la cara percibí su asombro. «Se ha disculpado por la sustracción de tu portátil, y me ha asegurado que te lo hará llegar mañana mismo. Supongo que espera que no les denuncies –le dije, antes de añadir–: Y me gustaría que no lo hicieras». «Descuida. No lo haré. Mañana hablaremos tranquilamente del asunto», dijo.

Durante la comida repasamos el encuentro con mi recién conocida hermanastra y la sesión realizada por la mañana. Al regresar a la clínica, Arnaldo, el joven psicólogo que Joan había contratado como ayudante, nos informó de que un mensajero acababa de traer un paquete en el que había un ordenador portátil.

Aquella misma mañana Arnaldo estuvo presente por primera vez en una de mis regresiones de hipnoterapia, aunque se limitó a la observación. Pero mientras me acomodaba en la camilla, Joan le pidió que permaneciese fuera de su despacho, hasta la llegada de la recepcionista.

–…Para que atiendas el teléfono, por favor.

Arnaldo asintió.

–Bien, empecemos –dijo después de sentarse en su silla y hacer los preparativos: conexión de la cámara, descenso de la intensidad de la luz… Muy pronto superamos las dos primeras fases y nos adentramos en la tercera y definitiva.

Con mi cuerpo completamente relajado, su voz fue guiando mi mente por un camino ya conocido. Descendí peldaño a peldaño por una escalera empinada y estrecha, bordeada de paredes de roca que formaban un túnel donde la oscuridad se iba haciendo más patente, como si me internara en la profundidad de la tierra desde una caverna.

La primera vez que descendí, llegué relativamente pronto al final de la escalera que se encontraba detrás de una curva de noventa grados a la derecha. Allí descubrí una abertura clara y pálida y al final hallé mi primera regresión.

La segunda vez que descendí tardé más tiempo en llegar. Bajé muchos peldaños sin distinguir la abertura que había encontrado la vez anterior, había desaparecido. La escalera seguía descendiendo casi verticalmente, hasta que por fin descubrí la entrada de otro túnel junto al último escalón. Entraba en la siguiente regresión, pero cada vez la escalera era más empinada y los túneles iban desapareciendo.

Confiada por la voz de Joan, que me acompañaba en el camino, bajaba con decisión cada peldaño, aunque agobiada por la tenebrosidad y la tardanza en alcanzar mi objetivo. En la sesión de la mañana regresé al valle de Laguar en 1609. No sabía el tiempo que llevaba descendiendo, pero me pareció más de una hora. «Ten paciencia. El salto cronológico hacia atrás es más grande, tardaremos más en llegar al final, pero llegaremos. Significa que estás más cerca de la meta», me dijo con calma.

Continué descendiendo hacia lo más profundo de mi memoria, a un lugar recóndito e inexplorado de mi cerebro. Al rato, a pesar de los ánimos que recibía, empecé a desfallecer. ¿Y si no existe el final? ¿Y si continuaba bajando por aquella escalera indefinidamente y no pudiera regresar? Me estaba agobiando.

En ese momento, como si Joan hubiera oído mis pensamientos, me advirtió que tenía que revertir la hipnosis. Interrumpió la sesión con la rapidez y la eficiencia de las anteriores. Sólo que esta vez había fracasado.

Al abrir los ojos, me encontré con los suyos, verdes y asustados. Comprendí que había sucedido algo muy grave.

–Lo siento, Patricia, pero tengo que abortar la sesión –me dijo saliendo apresuradamente de la habitación. En la puerta, de pie, estaba Arnaldo.

–Acaba de recibir una llamada. Al parecer su hijo ha tenido un accidente de tráfico.

El ayudante me tendió la mano para levantarme de la camilla y salimos de la habitación. Joan hablaba en catalán por su móvil tan nervioso como asustado. Cuando terminó la conversación telefónica, atropelladamente, nos informó al mismo tiempo que se quitaba la bata:

–Me voy ahora mismo a Barcelona. Mi hijo está en el Clínic y parece que muy mal. Arnaldo, atiende a mis pacientes esta tarde… Luego me miró–: Te llamaré…

Al mediodía, en la comida, me había comentado su intención de ir a Barcelona para visitar a su familia. «Para entonces espero haber acabado con tus sesiones», deseó sonriendo, sin dejar de mirarme con sus bonitos ojos verdes. Pero el destino desbarató sus planes.

Al salir de la clínica me dirigí directamente a la parada de taxis, cuando me abordó el detective Roberto Maciá.

–Vaya, ¿continúas siguiéndome? ¿Es que no os fiais de mí?

–Solo te esperaba. Amelia está ansiosa por saber el resultado de tus últimas sesiones… Aunque esta segunda parece que ha sido demasiado corta…

Sus palabras confirmaban que controlaba mis actos.

–Quedé con ella en que la llamaría esta noche. ¿Es que no puede esperar?

Roberto sonrió, su aura se clarificó y el color me tranquilizó.

–Es la impaciencia, Patricia.

Estábamos plantados en mitad de la acera de la avenida Alfonso el Sabio.

–¿Te apetece tomar un café?

Nos encaminamos a la cafetería que teníamos más cerca.

–¿Ha recibido el doctor Joan Ríos su ordenador?

–Hace un rato por mensajería.

Nos sentamos en la barra.

–La sesión de esta mañana ha ido bien. Larga, pero bien. He llegado al valle de Laguar en 1609. Aunque la de esta tarde… Llevábamos más de una hora de regresión y todavía no había alcanzado el siguiente recuerdo.

–¿Crees que podrás llegar hasta el siglo XI? –me miró, alarmado.

–Espero que sí, pero ya te digo que me está costando mucho profundizar…, retroceder…

–Por nuestra parte tenemos todo preparado.

–¿A qué te refieres?

–Al depósito arqueológico. Ya hemos conseguido un contacto. Nos facilitará la entrada y podremos coger los restos. Están guardados en cajas almacenadas según unidades estratigráficas de excavación –me miró con el ceño fruncido, pero con mirada divertida–. No me preguntes qué puñetas es eso porque no lo sé. El caso es que, en una de esas cajas, correspondientes a lo encontrado en el patio del colegio San Roque, estará el esqueleto que queremos. Podríamos hacernos con él mañana mismo, pero necesitaríamos tu ayuda. Amelia dice que lo mejor será esperar a que averigües qué es lo que debemos hacer para no equivocarnos. En ese almacén debe haber cientos o miles de cajas y, aunque nuestro contacto se ha comprometido a facilitarnos la entrada y a indicarnos dónde podemos encontrar lo que nos interesa, hemos de cerciorarnos. Amelia está convencida de que podrás hacerlo.

–Yo no estoy tan segura…

La voz se me fue apagando conforme imaginaba el momento de tener delante de mí la caja que contenía el esqueleto. Un escalofrío me recorrió de repente la espalda como un latigazo inesperado.

–Además, cada vez me cuesta más ver… Es muy posible que dentro de poco esté prácticamente ciega…

–Lo siento. Desde luego, no envidio vuestra herencia genética –sonrió comprensivo–. Aunque he de reconocer que tenéis una historia increíble.

Después de la pausa que hicimos para tomarnos el último sorbo de café, me propuso llevarme a casa.

Le invité a pasar, pero dijo que debía volver cuanto antes a Elche. Llamé a Amelia. Además de contarle el resultado de la sesión de hipnoterapia hablamos sobre los planes para rescatar el esqueleto de la que suponíamos era nuestra antepasada.

Después telefoneé a Joan. Por su tono lo noté preocupado. Su hijo, de veintinueve años, había sufrido un accidente en un cruce del centro de Barcelona. Le habían operado de urgencia y hacía sólo unos minutos que había despertado. Quedamos en que me llamaría al día siguiente.

Aquella noche volví a sufrir un ataque de terror nocturno. Me desperté temblando y asustada junto a la puerta de la calle, que por suerte había cerrado con llave antes de acostarme. En la pesadilla de nuevo me llamaba aquella voz femenina que reclamaba mi ayuda. Pero esta vez vi de donde partía la voz: de un disco luminoso, blanco como la leche pero transparente como el agua, en cuyo interior había una figura en postura sedente. Quise acercarme para liberarla, pero por más que lo intentaba no conseguía aproximarme.

Joan me llamó el sábado a las diez de la mañana. Estaba contento, su hijo mejoraba.

–Esta noche he pensado... ¿Recuerdas que me dijiste que mi nivel de concentración y autosugestión es tan grande que podría hipnotizarme sola?

–No estarás pensando en hacerlo, ¿verdad?

–¿Por qué no? Me contaste que los pacientes podían realizar entrenamientos mediante la grabación de una inducción con la voz del hipnólogo…

–Pero eso es para practicar en las dos primeras fases, y a ti no te hace falta. Lo importante en tu caso es que debe haber alguien que te guíe en la tercera fase, en la regresión. Un especialista capaz no sólo de inducirte y guiarte sino también de revertir el proceso hipnótico. Como pasó precisamente ayer, cuando interrumpí la sesión. Es importante que haya a tu lado alguien que sepa rescatarte, si fuera necesario.

–Pero hasta ahora no lo ha sido.

–Piensa que cada vez las regresiones son más largas y costosas de alcanzar… ¿Y si en algún momento precisas ser rescatada y no hay nadie junto a ti para ayudarte?

–¿Quieres decir que podría quedarme hipnotizada indefinidamente si no hay nadie que me despierte?

–No, la hipnosis no es indefinida. Si por cualquier circunstancia el hipnólogo abandonase a un paciente en ese estado, pasaría más tarde a un sueño normal y acabaría despertándose sin secuelas. Pero pueden surgir complicaciones que le afecten psicológicamente si no se recibe ayuda a tiempo para superarlas. Si estás pensando en la autohipnosis, te la desaconsejo rotundamente, Patricia; ¿para qué correr riesgos innecesarios? Estaré de vuelta pasado mañana.

–Esperaré.

El lunes Joan no regresó. Su hijo había sufrido una recaída el día anterior.

Aquel mismo lunes, a las ocho de la tarde, volví a plantearle por teléfono la posibilidad de autohipnotizarme.

–Llevo varias noches soportando ataques de terror nocturno. Esta noche pasada, por ejemplo, he roto los cristales de la puerta corredera que da al jardín. Cuando me desperté, acababa de estrellar una silla contra ella. Estaba descalza. Fue un milagro que no me hiriera, los cristales salieron disparados por todas partes –le dije, rompiendo la promesa que me había hecho de no contárselo. Pero empezaba a estar desesperada. Necesitaba terminar con todo aquello antes de que me volviera loca.

–¿Por qué no dejas que te ayude Arnaldo? Conoce lo que estamos haciendo y podrá guiarte debidamente. Deja que te ayudemos.

Le noté tan sinceramente preocupado por mí, que acepté.

Al día siguiente, martes 27 de diciembre, Arnaldo me esperaba a las nueve de la mañana en la Clínica Hipnos para reiniciar la siguiente sesión.