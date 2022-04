"La jueza me ha inspirado, de mayor voy a ser abogada"

Carmen es una de las alumnas de cuarto a sexto curso en el colegio La Aneja de Alicante y acaba de oír a la magistrada Virtudes López cómo se esforzó por lograr lo que le gustaba, aunque nadie creyera en ella. "La jueza me ha inspirado, de mayor voy a a ser abogada", subrayó, brazo en alto, al tiempo que preguntaba si era mejor dedicarse a lo penal o a lo civil.

Virtudes López, Magistrada de la Audiencia Provincial de Alicante; junto a Rosa Escandell, Presidenta Apuntadas PRM; Begoña Martinez Deltell, directora de la Galería Aural; Nathalie Gidrón, arquitecta, paisajista y emprendedora; Celia Sánchez, CEO de 1millionbot y Laura Cárdenas, CEO de Yonder, son algunas de las integrantes de "Las 20 de Torre Juana" que han estrenado en el colegio La Aneja el ciclo Espejos, como referentes femeninos de disciplinas en el que muchas veces las mujeres están invisibilizadas.

Con breves y atractivas exposiciones sobre su quehacer y cómo llegaron dónde están, tratan de atraer a las niñas hacia profesiones que no imaginan para ellas mismas todavía pero, sobre todo, empoderarlas, y que no escuchen a quien les diga que "no pueden" o "no valen".

"Es muy importante saber que somos capaces de todo, que nadie nos diga que no eres listo, o que no te sale bien la química. A mí me lo dijeron y os tiene que entrar por un oído y salir por otro, y reconocer lo que nos sale bien. Hoy hago tecnología y asistentes virtuales, programamos que un robot pueda hablar con mensajes, textos, o voz". Con Sánchez y a coro, los alumnos recitaron como un mantra "no me para nadie", que momentos antes también dejó caer López durante su exposición.

Empeño

La ayuda a los demás tanto a la hora de emitir un juicio en el tribunal, como en Kenia o creando microcréditos para personas inmigrantes, y la creatividad como máximo exponente de lo que nos rodea a todos los niveles, fueron calando a base de imágenes y mensajes directos entre los escolares, a quienes Escandell recomendó a su vez "poner empeño, no tirar la toalla, caerse y levantarse con mucho tesón y paciencia. Conseguiréis lo que queréis si seguís a vuestro corazón, sea lo que sea a lo que os dediques en vuestra vida".

Marina, otra de las alumnas, preguntó a la jueza -la que más preguntas concitó- si lo había tenido más difícil por ser mujer, y López recordó que la primera vez que fue a Valencia con otras dos compañeras y cinco chicos, todos con la ilusión de ser jueces, les reunió en su despacho un profesional ya veterano y dirigiéndose a las chicas les dijo que tuvieran claro que "para ser juez hay que tener un par de cojones". "Me pareció una ofensa pero cosas así pueden pasar, y hay que ser inteligente, sacrificado, y ser humano, lo demás sobra", aclaró tajante.

Después de siete años de ejercicio en obras me di cuenta de que tenía vértigo y no me lo he quitado, trabajo desde abajo Nathalie Gidrón - Arquitecta, paisajista y emprendedora

Gidrón narró a su vez, a preguntas de Miguel sobre lo más duro de su trayectoria, que después de siete años de ejercicio en las obras se dio cuenta de que tenía vértigo "y no me lo he quitado, trabajo desde abajo", aclaró.

"Me he tropezado muchas veces, estoy orgullosa de lo que hago aunque la crisis me obligó a cerrar el despacho y no todo es fácil, pero se aprende muchísimo y ves tus fortalezas, el mensaje de hoy es que hay que seguir, no te rindas, porque la vida no es una alfombra de rosas y te encuentras con muchas piedras", les hizo saber.

Y para no dejarles con mal sabor, la magistrada apuntó ágil que también hay cosas super bonitas como cuando pudo casar a dos chicas, tantos años unidas sin que hubieran podido hacerlo antes, y una de ellas embarazada. "Es muy emocionante, no solo metemos a gente en la cárcel", les dijo.

"Las 20 de Torre Juana" van a exportar este ciclo Espejos al resto de colegios porque, como explica Cárdenas, "creemos que es necesario visibilizar el impulso y el impacto de las mujeres para el progreso económico y social, y defender una cultura inclusiva y diversa mediante la creación de sinergias y espacios de participación".

Al término de las intervenciones, en el patio, los propios alumnos fueron protagonistas de una perfomance artística dirigida por Martínez Deltell.