Durante la jornada de hoy se celebra el Lunes Santo en nuestro país. Los pasos que llevan dos años sin salir volverán a pisar las calles de las diferentes ciudades de la provincia de Alicante. Aquí puedes consultar los diferentes horarios y recorridos de las 12 cofradías que procesionarán por las calles de Alicante.

Procesiones de Lunes Santo en Alicante

HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO Y NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO. Jardines del MARQ (Plaza Doctor Gómez Ulla) 17:45 horas

Itinerario: Patio del Museo Arqueológico. Plaza Doctor Gómez Ulla, Dr. Sapena, San Carlos, Adolfo Blanch, Sevilla, Plaza Hospital Viejo de San Antón, Plaza Santa Teresa, Plaza España, Calderón de la Barca, Avda. Alfonso X el Sabio (travesía), Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.

COFRADÍA DEL CRISTO “EL MORENET” PATRÓN DE LOS HOMBRES DEL MAR Ermita Virgen del Socorro 18:00 horas

Itinerario: Ermita Virgen del Socorro, Virgen del Socorro, Fray Juan Rico, Paseito Ramiro, Jorge Juan, 2o Pórtico Consistorial, Plaza Santísima Faz, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla de Méndez Núñez, Explanada de España, Puerta del Mar, Paseo de Gómiz, Pasarela de la Playa, Escalera de la Playa, Virgen del Socorro, Ermita Virgen del Socorro.

HERMANDAD PENITENCIAL DEL SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y LA PACIENCIA Y NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS. Parroquia nuestra Señora de Gracia ( Plaza de la Montañeta) 18:30 horas

Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Gracia, Plaza de la Montañeta, Angel Lozano, Calle del Teatro, Plaza Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Miguel Soler, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari (puerta negra), Plaza Abad Penalva, Muñoz, Mayor, Avda. Rambla Méndez Núñez (travesía), Portal de Elche (zona peatonal), Bailén, San Francisco, Castaños, Barón de Finestrat, Jerusalén, Colón, Plaza de la Montañeta, Parroquia Nuestra Señora de Gracia.

HERMANDAD AGUSTINA NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS Ermita de San Roque 19:00 horas

Itinerario: Ermita de San Roque, San Roque, Lepanto, Plaza del Puente, Toledo, Pedro Sebastiá, Plaza de Quijano, San Agustín, Monjas, Convento Madres Agustinas, salida Nuestra Madre del Amor y del buen consejo), Plaza Virgen del Remedio, Lonja de Caballeros, Mayor, Plaza de la Santísima Faz, Mayor, San Nicolás, San Pascual, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez (travesía), Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Venia 22:05h., Mayor, Muñoz, Miguel Soler, Plaza Abad Penalva (encuentro tronos), S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari.

Procesiones de Lunes Santo en Elche

REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA. PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salida 19.00, P. Baix 20.15, Santa María 21.00, entrada 00.10 horas.

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont Nou, Reina Victoria, Marqués d’Asprella a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

COFRADÍA DE LA NEGACIÓN DE SAN PEDRO. PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salida 20.00, R. Victoria 20.15, P. Baix 21.20, Bisbe Tormo 21.50, entrada 22.30 horas.

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira a la Basílica de Santa María.

COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ EN EL MONTE CALVARIO Y NUESTRA AMANTÍSIMA MADRE, MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, TRASPASADA DE DOLOR EN SU QUINTA ANGUSTIA. PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salida 20.30, R. Victoria 21.15, P. Baix 22.00, Ample 22.40, entrada 23.05

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Ample, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María.

FERVOROSA HERMANDAD DE NAZARENOS DE LA FLAGELACIÓN Y GLORIA. PARROQUIA DE EL SALVADOR

Desfile penitencial del Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Victoria.

Salida 20.45, Hospital 21.45, P. Baix 22.40, S. Miquel 23.40, entrada 23.50

Itinerario: Plaça de El Salvador, Porta Xiquica del Salvador, Almórida, Hospital, Aureliá Ibarra, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Porta d’Oriola, Sant Miquel, Solars, Plaça de El

Salvador a la Parroquia de El Salvador. El encuentro entre estas venerables imágenes se realizará en la Plaça de Baix.

HERMANDAD DE LA SANTA CENA. PARROQUIA DE SAN JUAN

20:00 Santa misa en honor del paso de misterio, que estará expuesto en el Altar Mayor. Al finalizar, concierto de la Banda EL CAUTIVO DE OLIVA. (Las imágenes quedarán expuestas hasta finalizada la Semana Santa). La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, ha dispuesto un servicio de sillas, las cuales podrán ser alquiladas en la caseta instalada en la Plaça de Baix.

Procesiones de Lunes Santo en Orihuela

21:30 h: procesión de la Cofradía de "La Samaritana" y la Pontifica, Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el paso de "El Prendimiento". Es tradición que participe en ella el "Batallón de instrucción Paracaidista" de Javalí Nuevo.

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

Procesiones de Lunes Santo en Torrevieja

SOLEMNE PROCESIÓN

21:30 H. Desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción. • Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Stma. de la Victoria. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos. • Cofradía del Stmo. Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo. • Cofradía de San Pedro Arrepentido. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo - Nazareno.

Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Joaquín Chapaprieta, La Paz, Azorín, Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Procesiones de Lunes Santo en Elda

PROCESIÓN N. P. JESÚS DE MEDINACELI

Hora de comienzo. Llamada 20:15 horas. Oración 20:30 horas. Salida 21:00 horas desde Parroquia Inmaculada

Itinerario: Iglesia Inmaculada, Quijote, Hilarión Eslava, Dahellos, Virgen del Pilar, Poeta Zorrilla, Juan Carlos I, Plaza Castelar, Pi y Margal, Pablo Picasso, Quijote (Iglesia)