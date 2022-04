Locales desalojados y dos calles cortadas en Alicante por un escape de gas en la obra de la plaza Nueva

Contratiempo en las obras de reurbanización de la plaza Nueva y su entorno. Dos dotaciones de bomberos han tenido que acudir la mañana de este martes a la zona de la calle Navas tras producirse un escape de gas durante los trabajos de mejora de la plaza, que arrancaron recientemente y que el bipartito, tras acortar los plazos, pretende que finalicen antes de Hogueras.

El escape de gas ha provocado el cierre de los locales del entorno, para desalojar la zona, y, además, el cierre de las calles del Teatro y Navas, según han confirmado fuentes municipales. A mediodía, según las mismas fuentes, ya se había taponado la fuga de gas y la empresa suministradora estaba trabajando para cerrar las llaves previas.

Hace unas tres semanas, el bipartito de Alicante anunció que pretende que el retraso en el inicio de la obra de reforma de la plaza Nueva, que no empezó a finales de 2021 por no estar aprobado el Presupuesto para 2022, no afecte a las fechas previstas para su ejecución. Es decir, que la actuación, que tenía un plazo de ejecución de seis meses según la licitación, esté lista antes de que lleguen los días grandes de las Hogueras de San Juan.

El Ayuntamiento de Alicante, tras mantener una reunión con representantes de las asociaciones de hostelería, restauración y comerciantes de la zona Centro, acordó "acelerar" los trabajos de las obras de reurbanización de la Plaza Nueva y calles adyacentes con el objetivo de "lograr reducirlas de cinco [sic] a dos meses". Para ese propósito, según el bipartito, la mercantil adjudicataria de las obras, CHM Obras e Infraestructuras, se ha comprometido a poner a trabajar a varios equipos. La actuación tiene un presupuesto de 578.800 euros.

El contratiempo por la perforación de una tubería puede provocar un ligero retraso en las obras, aunque no se espera que sea significativo.

¿Y el acuario seguirá?

Sin acuario pero con la pérgola, y mejorada. Pese a la obra, que hoy ha sido noticia por el escape de gas, se mantendrá el arbolado, incluido el olivo, y se potenciará la "esencia" de la plaza. El bipartito de Alicante ya presentó, en una anterior reunión, el proyecto de reforma de la plaza Nueva a hosteleros y comerciantes de la zona , que solicitaron que se conserven las zonas verdes, además de la pérgola y parte del pavimento. Este proyecto supondrá el punto final al acuario que se inauguró en 1998, durante el mandato de Díaz Alperi y en el que fallecieron decenas de peces en los últimos años.