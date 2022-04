Durante la jornada de hoy se celebra el Martes Santo en la provincia de Alicante. La Semana Santa ya está presente y tras la salida de los pasos el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, hoy le toca el turno a otras 13 cofradías.

Aquí puedes consultar los diferentes horarios y recorridos de los pasos que saldrán por las calles de Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja y Elda.

Martes Santo en Alicante

MUY ILUSTRE, PENITENCIAL Y FRANCISCANA COFRADÍA DEL SANTISIMO ECCE-HOMMO Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA. Parroquia San Antonio de Padua (pp. Franciscanos) 18:20 horas

Itinerario: Parroquia San Antonio de Padua, Poeta Carmelo Calvo, José Gutierrez “Petén”, Poeta Quintana, Capitán Segarra, Avda. Alfonso X el Sabio (travesía), Castaños, Calle del Teatro, Plaza Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, Venia, CARRERA OFICIAL, Portal de Elche (tramo peatonal), Bailén, San Francisco, Castaños, San Ildefonso, Bazán, Avda. Alfonso X el Sabio (travesía), José Gutiérrez “Petén”, Poeta Carmelo Calvo, Parroquia San Antonio de Padua.

REAL HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN DE LA PALMA. Basílica de Santa María 19:45 horas

Itinerario: Plaza de Santa María, Villavieja, Mayor, Lonja de Caballeros, Plaza Virgen del Remedio, Monjas, San Agustín Montengón, San Pascual, Labradores, Plaza de San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez (travesía), Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa,, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, Estación de Penitencia en la S.I. Concatedral de San Nicolás, Miguel Soler, San Nicolás, Montegón, San Agustín, Plaza Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Plaza Santa María.

HERMANDAD PENITENCIAL STABAT MATER Plaza de la Montañeta 19:45 horas.

Itinerario: Parroquia Nuestra Señora de Gracia, Plaza de la Montañeta, Álvarez Sereix, Colón, Bazán, Calle del Teatro, Plaza de Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, Rambla Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Mayor, Plaza de la Santísima Faz, Mayor, Lonja de Caballeros, Jorge Juan, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS S.I. Concatedral San Nicolás 21:00 horas.

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Muñoz, Mayor, Plaza Santísima Faz, San Agustín, Montengón, San Pascual, Labradores, Plaza San Cristóbal, General Primo de Rivera, Rambla Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

Martes Santo en Elche

FERVOROSA, PENITENCIAL Y CARMELITANA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA LANZADA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS Y DULCE NOMBRE DE MARÍA SANTÍSIMA. PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Salida 18.00, Plaça Fruita 19.00, P. Baix 19.30, J.R Jiménez 20.30, entrada 21.00

Itinerario: Plaça de Sant Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Salitre, Plaça Menéndez Pelayo, Plaça de la Fruita, Plaça de les Flors, Victoria, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Juan Ramón Jiménez, Plaça de Sant Joan a la Parroquia de San Juan Bautista.

HERMANDAD DE LA ORACIÓN EN EL CALVARIO. PARROQUIA DE EL SALVADOR

Salida 20.00, P. d’Oriola 20.40, P. Baix 21.20, Empedrat 22.30, entrada 00.00 horas.

Itinerario: Plaça de El Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Empedrat, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica de El Salvador, Plaça de El Salvador a la Parroquia de El Salvador.

COFRADÍA DE LA SANTA MUJER VERÓNICA. PARROQUIA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Salida 20.45, R. Victoria 21.15, P. Baix 21.45, Ample 23.40, entrada 00.30 horas.

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, donde se efectuará el tradicional ENCUENTRO con la Caída de Nuestro Padre Jesús, siguiendo por Corredora, Ample, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María.

ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA CAÍDA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS. PARROQUIA DE SAN JOSÉ

Salida 19.30, Sta Anna 20.45, P. Baix 22.20, S. Josep 23.50, entrada 00.45

Itinerario: Sede Hermandad en C/ Sant Antoni del Plá, por Passeig Germaníes al patio Colegio Miguel Unamuno donde a las 19:30 tendrá la salida, Passeig Germaníes, Asil, Fernanda Santamaria, Sor Josefa Alcorta, Plaça dels Reis Católics, Santa Anna, Plaça del Pont, Major del Plà, Pintor Murillo, Mestre Serrano, Asp, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, donde se efectuará el tradicional ENCUENTRO con la Santa Mujer Verónica, siguiendo por Corredora, Victoria, Plaça de les Flors, Plaça de la Fruita, Plaça Menéndez Pelayo, Salitre, Alfons XII, Pont de Santa Teresa, Plaça del Pont, Sant Josep, Sant Pasqual, Passeig Germaníes, al patio del Colegio Miguel de Unamuno.

PENITENCIAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA RECONCILIACIÓN Y NUESTRA SANTÍSIMA MATER DESOLATA. PARROQUIA DE SAN AGATÁNGELO

Salida 22.00, M D’Asprella 23.40, P. Baix 00.45, Santa Isabel 01.10, entrada 01.30 horas.

Itinerario: Capità Antoni Mena, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Victoria, Sant Jaume, Plaça de la Fregassa, Bisbe Tormo, Fira, Plaça Santa María a la Basílica de

Santa María. A la llegada a la esquina de la calle Marqués d´Asprella con Reina Victoria se efectuará el ENCUENTRO con el Santísimo Cristo del Perdón.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN. PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salida 23.00 R. Victoria 23.55, P. Baix 01.30, Santa Isabel 02.15, entrada 02.35

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça Santa Isabel, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María. A la llegada a la esquina de la calle Marqués d’Asprella con Reina Victoria se efectuará el ENCUENTRO con Nuestra Santísima Mater Desolata.

Martes Santo en Orihuela

21:30 h: procesión de la Cofradía del Perdón y la Cofradía "Ecce-Homo".

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

Martes Santo en Torrevieja

SOLEMNE PROCESIÓN

21:30 H. Desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción. • Cofradía Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria. • Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Salud. • Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Caída. • Cofradía de la Santa Mujer Verónica. • Cofradía de San Juan Evangelista. • Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores.

Itinerario: Pl. de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Concepción, P. Vistalegre, María Parodi, Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Martes Santo en Elda

PROCESIÓN. ENCUENTRO

Hora de comienzo: Verónica 20:30 horas desde Parroquia San José Obrero y Nazareno 22 horas desde Parroquia Inmaculada.

Itinerario Verónica: Parroquia S. José Obrero, Avda. Sax, Av. Novo Hamburgo, Luis Buñuel, Ortega y Gasset, Jardines, Juan Carlos I, entrando en la Plaza Castelar por la confluencia J. Carlos I con Reyes Católicos.

Itinerario Nazareno: Parroquia Inmaculada. Quijote, Antonino Vera, Juan Carlos I (Entrada en la Plaza Castelar por el cruce Juan Carlos I y Joaquín Coronel). Hora aproximada del Encuentro 23:00 horas. Tras el Encuentro, la imagen de la Verónica sigue el siguiente itinerario: Juan Carlos I, Ortega y Gasset, San Francisco, Iglesia, Parroquia de Santa Ana. La imagen del Nazareno regresa a su sede en Donoso Cortes, 32. Acompaña a la Verónica por Juan Carlos I hasta Antonino Vera donde harán un saludo y regresa por Antonino Vera Quijote, Donoso Cortes, 32.