El bipartito de Alicante promete destinar 2,5 millones de los "ahorros" municipales a siete proyectos en la Zona Norte durante este año

El gobierno municipal de Alicante destinará 2,5 millones de euros de los remanentes de tesorería para financiar siete proyectos integrados en la segunda fase del Plan Integral Zona Norte, según ha explicado el concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral (PP), durante la comisión de seguimiento celebrada este miércoles.

Peral ha presentado a la oposición el documento actualizado con más de un centenar de actuaciones planificadas, cuyo coste global superan los 93 millones de euros y que se prevén desarrollar hasta 2027. El objetivo de este plan, según insiste el bipartito, es superar los "desequilibrios y desigualdades territoriales, de accesibilidad, sostenibilidad, urbanidad y vivienda, entre otros aspectos".

Esta planificación incluye los barrios de Colonia Requena, Virgen del Remedio, Juan XXIII (segundo sector), Nou Alacant, Nou Alcolecha, 400 Viviendas y Virgen del Carmen. El edil Peral ha comentado que se está considerando la integración de Villafranqueza, a petición de los propios vecinos.

En su intervención, Peral ha pedido “el máximo consenso en torno a este Plan Integral Zona Norte, en su segunda fase, después de dos años de pandemia y en una coyuntura económica complicada por la guerra de Ucrania y ha anunciado la puesta en marcha de distintos proyectos con financiación municipal y de fondos europeos”. Fácilmente, según el edil, "con los últimos proyectos que se van a incorporando superaremos los cien millones de euros para la Zona Norte”. El Ayuntamiento, además de la financiación propia, prevé contar con fondos europeos, a través de los Next Generation impulsados tras la pandemia y de la Edusi 2021-27.

Ya para este 2022, Peral ha prometido 2.547.360 euros, a cargo de "ahorros municipales", que permitirán los proyectos de renovación integral de la plaza de Orán (741.886 euros), eficiencia energética en Parque Lo Morant (700.000 euros), renovación de la plaza Lluís Avellà (584.907 euros), acondicionamiento del CEIP Santísima Faz (215.324 euros), mejora urbanística de la calle Esmeralda (174.723 euros), redacción del proyecto de acondicionamiento urbano de Virgen del Remedio (60.000 euros) y del plan estratégico de Accesibilidad, Revitalización Urbana y Mejora de Conexión entre los barrios de Colonia Requena y Juan XXIII, y de Virgen del Carmen, Sidi Ifni y Nou Alacant (70.000 euros).

Proyectos ya desarrollados

Por otro lado, el concejal ha recordado proyectos ya en marcha como la apertura de una oficinal del SAIC en la Zona Norte y la próxima puesta en marcha de un ciberkiosco digitales en el centro comunitario Gastón Castelló "para poder obtener al momento el empadronamiento, realizar trámites y pagos a través de sede electrónica que acercará la administración a los ciudadanos". Previamente, esta iniciativa se prevé "testar" en las oficinas municipales de la calle Cervantes. También ha resaltado las obras de accesibilidad en el entorno del Hospital General, la renovación de luminarias en el polideportivo de Vía Parque y Antonio Solana, junto a la renovación del césped y la rehabilitación del centro social de Villafranqueza. Además, ha destacado otras actuaciones que se han completado en los últimos años. como la renovación de fachadas y elementos comunes en el barrio de Juan XXIII o el derribo de los antiguos bloques de viviendas declarados en ruina en Nou Alcolecha.

Nuevos proyectos

El plan de la Zona Norte, según subraya el edil, cuenta con seis líneas estratégicas, 24 objetivos y 106 actuaciones, establecidas hasta el momento, "y es fruto del trabajo realizado durante estos dos años, desde que se presentara el primer borrador del plan a finales de 2019 y tras su desarrollo en estos dos últimos años marcados por las limitaciones impuestas por la pandemia del covid19". Peral ha significado también que este Plan Integral Zona Norte forma parte también de la Agenda Urbana Alicante 2030.

Entre los proyectos de inversión contemplados en este Plan Integral se encuentra la urbanización de la Ronda Norte con 12 millones de euros, y de calles como Barítono Paco Latorre, Pintor Gastón Castelló, Doctor Claramunt-IES Virgen del Remedio, espacio central de Vía Parque, Parcent-IES Leonardo Da Vinci, conexiones peatonales por 2,5 millones de euros, renovación plaza Mari Eva Coloma, del Parque Pedro Goitia y Parque Lo Morant, desarrollos peatonales en Virgen del Remedio y Colonia Requena, entre un centenar de proyectos que abarcan desde renovación urbana, acción social, cultura y deporte a rehabilitación de viviendas. Peral ha señalado que también se encuentra en estudio la rehabilitación de bloques de viviendas en Colonia Requena. Todos estos proyectos están, todavía, a la espera de financiación.

El Plan Integral Zona Norte incluye dentro de su estrategia para promover procesos de autonomía personal y de inclusión social de hombres y mujeres en el territorio, con el objetivo general de reducir progresivamente los niveles de pobreza y exclusión social de la Zona Norte proyectos e iniciativas valoradas en 31.955.000 euros. La segunda estrategia pasa por favorecer unas condiciones adecuadas de habitabilidad en el parque públicos y privado de viviendas, con proyectos presupuestados en 29.566.000 euros.

Como tercera estrategia se encuentra promover el acondicionamiento del entramado urbano y los equipamientos públicos como espacios facilitadores de la vida en comunidad, con iniciativas presupuestadas en 24.754.061 euros. La cuarta estrategia pasa por facilitar y promover el acceso de la ciudadanía al conjunto de servicios de las diferentes administraciones y especialmente del Ayuntamiento de Alicante con 1.295.000 euros presupuestados.

La quinta se basa en favorecer la integración social, la convivencia y la participación ciudadana con iniciativas valoradas en 4.165.000 euros y la sexta dirigida a incrementar los parámetros de seguridad en el territorio con un presupuesto estimado de 1.400.000 euros.

El seguimiento del Plan se realizará, según el edil, a través de la comisión municipal de carácter político y de las cuatro comisiones de acción ya estructuradas con la participación vecinal.

Reacción del PSOE

Según el portavoz municipal del PSOE, Francesc Sanguino, "los números del Plan que hace dos años presentó el bipartito ya no cuadran". "He pedido su actualización, así como que se pase de las palabras a los hechos de una vez. No se puede avanzar si no se realizan comisiones más prácticas, más breves y en las que se mida el pulso de la situación con a participación concreta de las asociaciones vecinales de los barrios a los que afecta el plan, incluida Villafranqueza", ha añadido el socialista, quien ha propuesto que se invite a las Direcciones Generales de las consellerias vinculadas con el fin de coordinar la agenda específica de la ciudad y vincularlos de manera efectiva.

Por otro lado, Sanguino ha pedido coordinación entre los fondos de tres millones que ha anunciado la Generalitat con fines sociales y los programas municipales que constan en el Plan de la Zona Norte. “No podemos caer en la descoordinación y en el solapamiento de acciones”, ha comentado el portavoz socialista.

Por otro lado, el portavoz ha pedido que se realicen "comisiones donde, por turnos, las asociaciones vecinales puedan tener un espacio de participación en una intervención concreta al punto del orden del día que se establezca, cosa que ahora no sucede, ya que solo pueden asistir para escuchar". El portavoz socialista se lamenta de que "todavía y a estas alturas del año haya programas a los que no se les haya consignado fondos económicos, ya que eso los hará inviables con seguridad durante este año".