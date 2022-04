Catorce colegios de la provincia cambian el horario y diez mantienen la jornada partida

Ya lo advertían los colegios en sus campañas informativas sobre el cambio del horario escolar. Si la participación de las familias no resultaba mayoritaria, el simple hecho de no votar implicaba decir "no" a la nueva jornada escolar, y es lo que ha pasado en una decena entre los 24 colegios de la provincia que han abierto las urnas esta semana.

Catorce de ellos han obtenido los votos necesarios, un 55% sobre el censo total de las familias con hijos matriculados por centro, pero otros diez no lo han conseguido pese a darse situaciones en las que las votaciones afirmativas hayan triplicado las negativas, como critican desde el sindicato docente Anpe. El Ramón Llull de Alicante, Gaspar López de Benidorm, Virgen de los Dolores de Benilloba, El Palmeral, Cernuda, Vallverda, número 49 y San Antonio de Elche, Virgen de la Puerta de Orihuela y Cavall Verd de Vall de Laguar no han superado ese listón de votos necesarios. Abismo "Queda de manifiesto el carácter totalmente antidemocrático de la actual normativa de modificación de la jornada. La necesidad de lograr un 55% de votos afirmativos sobre el número posible de votos de las familias, ha convertido el cambio de jornada en un abismo insalvable para muchas comunidades educativas, que en su mayoría han votado favorablemente a este cambio y que no podrán disfrutarla por culpa de una norma incomprensiblemente injusta y antidemocrática", manifiesta el presidente Lauren Bárcena. Educación exige el 55% de votos del censo de familias en cada centro para cambiar el horario En volumen de participación, Alicante se ha llevado la palma con cuatro puntos por encima del global autonómico, 71,7% frente al 67,4%. De hecho en el conjunto de la Comunidad los resultados han sido positivos en un centenar de centros y en otros 103, negativos al cambio de jornada. Según los resultados provisionales, de los 498 centros que hay en la provincia, 375, el 75,3%, tendrán jornada continua el curso que viene, cuatro puntos más que ahora, y los 123 restantes, el 24,7%, seguirán con la jornada partida. Este diario avanzó los datos concretos en los dos colegios que una sentencia obligó a volver este curso a la jornada partida, y que con el 80% de los votos tendrán la jornada continua de nuevo a partir de septiembre, como son el Gabriel Miró y el Voramar. Más de la mitad En el conjunto de la Comunidad el próximo curso 2022-2023 un total de 750 centros, el 52,2% del total, tendrán jornada continua y el 47,8%, 687 centros, jornada partida. Una vez conocidos los resultados definitivos y atendidos los posibles recursos, la dirección general de Innovación Educativa y Ordenación dictará, antes del periodo de admisión escolar para el próximo curso, la autorización definitiva del cambio de jornada escolar. Desde Anpe insisten en que "centros con un alto porcentaje de votos favorables, que en algunos casos incluso ha triplicado el número de votos en contra, no podrán llevar a cabo la jornada elegida mayoritariamente por no llegar al porcentaje impuesto del 55% de todos los votos posibles". Advierten desde el sindicato que "en cualquier procedimiento de consulta democrática, los porcentajes se establecen sobre votos emitidos, sin incluir a los votantes que se quedan en su casa sin participar. La perversión de esta norma, hace que los votos de las familias que no han acudido a votar por cualquier motivo, cuenten como un “no” a la propuesta de modificación de jornada aprobada previamente por el Consejo Escolar en cada centro".