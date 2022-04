Los familiares de ancianos en residencias critican que los centros siguen aplicando restricciones

La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana ReCoVa lamenta que, pese al fin de las restricciones en otros ámbitos, la situación en las residencias de ancianos "sigue enquistada" pese a que el pasado 30 de marzo, la Conselleria de Igualdad aprobó una nueva resolución que en teoría ponía fin a las limitaciones que aún quedaban en estos centros.

"Estamos decepcionados con esta nueva regulación y con la nota de prensa que emitió la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al respecto afirmando que “decaían todas las restricciones en las residencias de mayores”. Esa afirmación es incierta ya que como si se tratara de ciudadanos de tercera clase, nuestros mayores van a seguir sufriendo restricciones bajo el falso pretexto de la seguridad para beneplácito de las empresas gestoras", lamentan desde la entidad.

Sostiene la coordinadora que con las limitaciones que aún pesan sobre los ancianos "se conculcan los derechos fundamentales de las personas más vulnerables de la sociedad, ya que esta normativa sigue alejando a los familiares de los mayores, como si les pertenecieran a las residencias. Los estadios de fútbol llevan un mes al 100% de su aforo, se han levantado las restricciones en hostelería, etc pero los mayores que viven en residencias continúan con normas que están apagando sus vidas".

Uno de los puntos que más reivindicaban las familias era poder acceder a las habitaciones de sus familiares. En el nuevo protocolo de medidas esto ya se permite, "pero sólo con carácter puntual y con el único fin de asegurarse de que su armario dispone de ropa de temporada suficiente y adecuada. Las residencias ya están advirtiendo de que esas visitas se permitirán sólo en cambio de temporada, y ya hay residencias que han establecido su duración en 10 minutos", lamenta la coordinadora, que recuerda que en comunidades como Madrid se permite visitar al anciano en su habitación con más libertad.

Sostienen que para las salidas del centro en los niveles de alerta de 0 a 3 "se mantienen disposiciones que otorgan un poder enorme a las residencias".

"Nosotros solicitábamos poder visitar en sus habitaciones a nuestros mayores y disfrutar así de un rato más íntimo", añaden desde ReCoVa. Igualmente se ha establecido expresamente la posibilidad de visitar a los mayores encamados en sus habitaciones, "mínimo una vez por semana y durante dos horas mínimas, igual que en las visitas ordinarias".

Critican también que los centros siguen exigiendo cita previa para las visitas ordinarias y se establece una visita mínima por semana y dos horas mínimas de duración por semana. "Esto es escandaloso, un auténtico despropósito a estas alturas", critica la entidad, que sostienen que las direcciones de los centros "se aferran a esos mínimos". Respecto de los lugares en los que se deberán desarrollar las visitas, sostienen que se ha eliminado, el que se “realizarán preferiblemente en el exterior” pero se ha sustituido por “se realizarán preferiblemente en una zona del centro que evite el máximo posible las zonas de paso común, en espacios bien ventilados”. La medida "supone de nuevo un hándicap porque de nuevo las residencias están habilitando espacios en el exterior o bien seguimos con muy poco espacio habilitado en el interior, por lo que es complicado en la práctica obtener una cita en el horario que al familiar le conviene para coordinar con el resto de sus obligaciones".

Otro problema que han detectado los familiares es la gestión de las citas y la puntualidad de las mismas. "Suele ser complicado contactar telefónicamente con el centro, el personal del centro sigue siendo escandalosamente insuficiente y por ello, son impuntuales a la hora de preparar a tu familiar". Además, "la Generalitat, inexplicablemente, ha mantenido la firma de la declaración responsable por escrito por el familiar cuando realiza una visita o salida, lo que esto supone un trámite burocrático que lejos de facilitar el disfrute de más tiempo con tu familiar y de liberar de tareas a los trabajadores, los acrecienta y dificulta.

Respecto de la distancia de seguridad, se mantiene para personas que no tengan vacunación completa. "Esto nos ha sorprendido porque legalmente ya no pueden solicitar certificado covid, a esa posibilidad ya le puso fin el Tribunal Superior de Justicia en marzo". De esta manera, añaden, "se impide el contacto con los mayores a estos familiares no vacunados, ni siquiera podrán tomarles de la mano, gesto que tanto les ayuda y reconforta. Las personas con descompensación neurocognitiva no entienden por qué su familiar no se puede acercar y hay familiares que por motivos médicos por ejemplo, no ha podido inocularse la vacuna y han tenido que renunciar a verles todo este tiempo". Tampoco desciende la normativa a especificar que pueda entrar más de un familiar por visita, "y las residencias ya han aprovechado para limitarlo a un único familiar".

Como aspecto positivo, la entidad destaca que para las salidas vacacionales se ha recortado el número de noches mínimas de 7 a 4.

La coordinadora lamenta que a los familiares les sigue costando mucho entrar a los centros a dar de comer a los ancianos ante situaciones como la perdida de peso, por ejemplo. "La mayoría de residencias aducen motivos de problemas de espacios y organización para denegarlo y además casi ninguna lo ofrece como posibilidad porque no les interesa que haya familiares dentro que vean más de lo que ellos desean permitir. Se dan casos de pérdidas de peso de 20 y 30 kilos en residentes en estos dos durísimos años", lamenta la entidad.

Asegura ReCoVa que las vulneraciones de derechos que se están produciendo en los centros en esta crisis del covid "son tremendas y, a nuestro parecer, no tienen sentido desde el punto de vista ético, científico o jurídico". Sostiene la entidad que hay residencias "que aducen no tener conocimiento de ninguna nueva normativa o que se resisten a cumplir lo dispuesto hace ya casi dos semanas respecto de, por ejemplo, entrar a revisar el armario de la habitación de tu familia".