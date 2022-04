El informe jurídico del Ayuntamiento concluye que no se deben suspender las oposiciones a la Policía Local por no afectar al servicio ni se pueden anular si no se "encuentran causas graves"

El escrito, realizado a petición de Barcala, advierte que hasta la fecha no hay "ninguna investigación, trámite, pesquisa ni conclusión" que demuestre las posibles irregularidades en el proceso selectivo