Mejora el pronóstico para las procesiones del Miércoles Santo en Alicante

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene un 100% de posibilidades de tormentas hoy Miércoles Santo en Alicante entre las seis de la tarde y las doce de la noche, coincidiendo con el horario de salida de las procesiones de Santa Cruz, el Divino Amor y La Marinera, el pronóstico mejora ligeramente, ya que pasa a riesgo de lluvia intermitente pero con evolución favorable a partir de media tarde, según explica el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

En un mensaje a la Junta de Hermandades, indica que hay incertidumbre y puede ir lloviendo a ratos pero "poca cantidad", "lloverá, parará, volverá a llover", indica, pero "a partir de media tarde, según todas las previsiones, evoluciona a mejor, y no tiene por qué interrumpir las procesiones", afirma Olcina. Todo en función de la evolución meteorológica.

Ante el empeoramiento del pronóstico desde ayer Martes Santo, jornada en la que finalmente se pudo cumplir el programa, la Junta Mayor de Hermandades da facilidades para modificar los tiempos en las procesiones. "Vamos a ser absolutamente flexibles con los horarios para que puedan salir todas las procesiones", ha señalado el presidente de la entidad, Alfredo Llopis, en un año en que la celebración festeja además su declaración de Interés Turístico Nacional.

La Junta Mayor ha enviado una notificación a las hermandades en la que les explica que ante el anuncio de lluvias dado por las Agencias de Meteorología para el Miércoles Santo se han coordinado con el Ayuntamiento de Alicante para conocer lo más exactamente posible la situación real de este problema.

"En este sentido, nos hemos puesto en contacto con Jorge Olcina, del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, quien aboga por estudiar en qué hora concreta pueden darse las lluvias, con el fin de poder retrasar, si ese fuera el caso, las salidas procesionales de las hermandades afectadas. La intención de la Junta Mayor es la de autorizar, en la medida de lo humanamente posible y razonable, los cambios necesarios en los horarios de salida de las cofradías con el fin de que todas puedan realizar este año su salida procesional".

En la misma notificación, señalan que "el Ayuntamiento tiene la misma voluntad y pondrá a disposición de la Junta Mayor y de nuestras hermandades los medios humanos necesarios para solucionar este problema y que esto se pueda producir con seguridad y fluidez. Os rogamos que estéis atentos a las informaciones que os facilitaremos en este sentido".

Llopis ha señalado que la Junta modificará los horarios que sean necesarios para que ninguna hermandad se quede sin salir. "Si una hermandad tiene su salida, por ejemplo, a las 19 horas y no puede hacerlo por la lluvia, hay voluntad de que pueda retrasarlo y de darle facilidades para que pueda hacerlo. Si hay que modificar horarios lo haremos. No vamos a decir que no salgan. Vamos a ser absolutamente flexibles para que puedan desfilar todas después de dos años, y en algunos casos tres, sin salir en procesión".

Como anécdota ha apuntado que en estos dos últimos años sin procesiones por la pandemia, en los días de Semana Santa no cayó ni una sola gota del cielo. Por lo demás, destaca la gran afluencia de público a todos los templos, recorridos y a la Carrera Oficial en la Rambla.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el mayor riesgo de precipitaciones se presenta hoy Miércoles Santo, a la hora de salida de la procesión a Santa Cruz, que celebra su 75 aniversario con un retraso de dos años, y que tienen el hándicap de las escaleras del Casco Antiguo por las que tienen que bajar con los cuatro tronos y que, en caso de lluvia, se vuelven peligrosas y resbaladizas. También sale la cofradía del Divino Amor y la Marinera.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha informado al Ayuntamiento y a la Junta de Hermandades de que el Miércoles Santo pueden caer lluvias intermitentes y molestas para cualquier acto en la calle, aunque todo dependerá también de la evolución meteorológica. Para el Jueves Santo se diluye el riesgo.