El Miércoles Santo se celebra en nuestro país el último día completo de la Cuaresma y también es el día en el que Judas traiciona a Jesús y se reúne con el Sanedrín para condenarlo.

En la provincia de Alicante son 17 las procesiones que saldrán a la calle durante el día de hoy. En Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja, Elda, Benidorm y Alcoy se podrán ver los diferentes pasos que conmemoran este Miércoles Santo.

Miércoles Santo en Alicante

HERMANDAD PENITENCIAL DE LA SANTA CRUZ Ermita de la Santa Cruz 19:00 horas.

Itinerario: Ermita de Santa Cruz, Diputado Auset, San Antonio, San Rafael, Plaza del Carmen, Cienfuegos, Virgen de Belén, Santos Médicos, Plaza San Cristóbal, Mestre Martinez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari, Labradores, Plaza de San Cristóbal, Argensola, Cienfuegos, Calle del Carmen, Plaza del Carmen, San Rafael, San Antonio, Diputado Auset, Ermita de Santa Cruz.

COFRADÍA SACRAMENTAL DEL CRISTO DEL DIVINO AMOR Y VIRGEN DE LA SOLEDAD “LA MARINERA” Convento RR.MM. San Agustín 20:00 horas

Itinerario: Convento RR.MM. de San Agustín, Monjas, San Agustín, Montengón, San Nicolás, Virgen de Belén, Santos Médicos Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez (travesía), Pintor Sorolla, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Plaza Santísima Faz, Mayor, Lonja de Caballeros, Plaza Virgen del Remedio, Monjas, Convento RR.MM. Agustinas.

Miércoles Santo en Elche

HERMANDAD DE JESÚS SALVADOR DE LOS HOMBRES EN SU CORONACIÓN DE ESPINAS Y NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN. COLEGIO SANTA MARÍA (JESUITINAS)

Salida 17.30, Hospital 18.30, P. Baix 19.20, Sta María 20.00, entrada 21.30 horas

Itinerario: Colegio Santa María, Avinguda Joan Carles I, Teniente Ruiz, Velarde, Plaça de la Constitució, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça de la Fregassa, Sant Pere, Fira, Santa María, Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Ample, Corredora, Avinguda Joan Carles I a Colegio Santa María.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR (PROCESIÓN JOVEN DEL CRISTO DEL AMOR). COLEGIO SALESIANO SAN RAFAEL

Salida 18.00, Alfonso X 18.40, Almórida 19.20, H. Manxón 20.00, entrada 20.30 horas.

Itinerario: Porta de la Morera, Daniel Fenoll Follana (Hort de Manxón), Alfonso X el Sabio, Infante Don Manuel, Plaça de la Constitució, Almórida, D. José Ramos, Daniel Fenoll Follana (Hort de Manxón), Porta de la Morera al Colegio Salesiano San Rafael.

HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE PASIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

Salida 20.00, J.R.Jiménez 20.30, P. Baix 21.15, Sta María 21.40, entrada 23.45 horas.

Itinerario: Plaça de Sant Joan, Juan Ramón Jiménez, Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Basílica Santa María, Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Ample, Corredora, Empedrat, Hospital, Santa Bárbera, Porta Xiquica de El Salvador, Solars, Sant Miquel, Sant Jordi, Ángel, Juan Ramón Jiménez, Plaça de Sant Joan a la Parroquia de San Juan Bautista.

REAL, MUY ILUSTRE Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD “MARE DE DÉU DE LES BOMBES”. PARROQUIA DE EL SALVADOR

Salida 21.00, Porta d’Oriola 21.35, P. Baix 22.10, Bisbe Tormo 22.35, entrada 23.15 horas.

Itinerario: Plaça de El Salvador, Solars, Sant Miquel, Porta d’Oriola, Alfonso XII, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça de Santa María a la Basílica Santa María.

REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DE LA PENITENCIA. PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salida 21.00, Pont Sta. Teresa 22.00, P. Baix 22.40, Mercat 23.00, entrada 23.50 horas

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Camilo Flammarión, Plaça del Pont, Pont de Santa Teresa, donde se efectuará el tradicional SALUDO a la imágen de la Virgen con canto de motetes, continúa por Alfons XII, Plaça de Baix, Corredora, Victoria, Plaça de les Flors, Plaça de la Fruita, Plaça Menéndez Pelayo, Pasarela del Mercat, Lepanto, Marqués d’Asprella a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS RESCATADO. PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Salida 21.45, Victoria 22.05, P. Baix 23.00, Bisbe Tormo 23.30, entrada 00.00 horas.

Itinerario: Marqués d’Asprella, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Fira, a la Basílica de Santa María.

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. CASA ASILO DE SAN JOSÉ

Salida 21.30, R. Victoria 22.50, P. Baix 23.35, P.Sta Isabel 00.10, entrada 00.30 horas.

Itinerario: Asil, Passeig Germanies, Gabriel Miró, Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaça de Santa Isabel, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María.

Miércoles Santo en Orihuela

18:30 h: procesión de la Orden Franciscana Seglar y Muy Ilustre Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La preside el Patrón de Orihuela y su huerta: Nuestro Padre Jesús Nazareno. Destacan los cientos de fieles alumbrantes que lo acompañan haciendo penitencia y cumpliendo promesa.

Itinerario: Iglesia de Santa Ana (Convento de los Padres Franciscanos) • Avenida de la Constitución • Plaza Capuchinos • C/ Capuchinos • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

22:30 h: procesión de la Cofradía de la Sagrada Institución de la Eucaristía "Santa Cena" y Nuestra Señora de los Ángeles y la Real Archicofradía y Mayordomía de Nuestra Señora del Pilar y Real Cofradía de "El Lavatorio".

Itinerario: Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced • Paseo Calvo Sotelo • C/ Ballesteros Villanueva • C/ Alfonso XIII .C/ Loazes • C/ Calderón de la Barca • C/ San Pascual • Plaza Nueva • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pózas • C/ Santa Justa • C/ Francisco Die • C/ Santiago • Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

Miércoles Santo en Torrevieja

SOLEMNE PROCESIÓN

22:00 H. Desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción.

• Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz. Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas y María Parodi.

SOLEMNE PROCESIÓN

22:00 H. Desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

• Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria. • Miembros cofrades de la Santa Mujer Verónica, acompañando al Cristo de la Caída y ataviadas con mantilla española. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída.

Itinerario: Plaza de Oriente, Zoa y Ramón Gallud. En la confluencia de las calles María Parodi con Ramón Gallud, se procederá al tradicional encuentro en la Vía Dolorosa, entre la Virgen de la Esperanza y Jesús de la Caída. Finalizado el encuentro, ambos cortejos procesionales se unificarán en una sola.

ENCUENTRO EN LA VÍA DOLOROSA

Itinerario: Ramón Gallud, Patricio Pérez, Campoamor, Vicente Blasco Ibáñez, Azorín y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Miércoles Santo en Benidorm

A las 22 horas será el turno de la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La salida será desde la Parroquia de San Jaime y Santa Ana y recorrerá las calles del centro de la localidad como la Alameda, Ruzafa, Tomas Ortuño o Almendros.

Miércoles Santo en Elda

PROCESIÓN TRASLADO DE LAS IMÁGENES DE LA PIEDAD Y EL PERDÓN Y SAN JUAN Y LAS TRES MARÍAS.

Hora 21:00

Itinerario: Parroquia Inmaculada, Quijote, Joaquín Coronel, Juan Carlos I, Jardines, Ortega y Gasset, San Francisco, Iglesia, Parroquia Santa Ana.

Miércoles Santo en Alcoy

La Cofradía de Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores organizará la procesión de Cristo Crucificado (Viacrucis). Saldrá a las 20.00 de la parroquia de San Mauro y San Francisco y pasará por la plaza Ramón y Cajal, calle San Nicolás, plaza de España y calle Pintor Casanova, hasta la parroquia de Santa María. Previamente, a las 19.00, se celebrará una misa en San Mauro y San Francisco.