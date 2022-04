Los mayores de 55 años que usan internet suspenden a la administración electrónica por la excesiva burocracia

Expertos psicólogos y de la comunicación, investigadores de la Universidad de Alicante, alertan en el informe más reciente sobre la brecha digital en los mayores de 55 años, que mayoritariamente se suspende a la administración electrónica por la excesiva burocracia que mantiene en las aplicaciones y plataformas online.

Los especialistas afean por su parte que los avances y pasos que da la administración en general a la hora de propiciar la relación online con los ciudadanos, prácticamente se limitan a contraprestaciones económicas que debe cumplir el usuario, mientras otros servicios que pueden implicar mayor interés social están todavía en mantillas hacia su conversión telemática.

Informe

Los datos se extraen del último informe de la cátedra Brecha Digital de la UA, a partir de una encuesta poblacional en las tres provincias de la Comunidad llevada a cabo entre septiembre y octubre de 2021, y las reflexiones las apuntan los expertos en su análisis posterior.

Revelan que cuatro de cada diez mayores necesitan la ayuda de un familiar, normalmente los hijos, para completar las acciones telemáticas, y que uno de cada seis, el 16% de estos mayores de 55 años, no usan nunca internet.

Los que lo usan con frecuencia, el 56%, están en la franja de 55 a 64 años, mientras que con más de 75 años solo un 12% accede a internet.

Generaciones

Resulta evidente que las diferencias generacionales en el uso y práctica de internet se van recrudeciendo y agrandando conforme avanza la edad, aunque no resultan significativas entre las distintas provincias, con apenas dos puntos de diferencia entre Valencia, que muestra datos algo mejores, con respecto a Alicante y Castellón.

El servicio más utilizado por los mayores en la franja de edad superior a los 55 años es, con diferencia, el móvil, la mensajería instantánea, WhatsApp o Telegram, seguido de la banca online y de la prensa, y ya en un tercer lugar el correo electrónico y las videollamadas.

Deberían simplificar los procesos online y dar la formación continua que precisa la sociedad Natalia Papí - Directora cátedra Brecha Digital Generacional, UA

Los investigadores subrayan que si el acceso a los recursos que ofrece internet se realizan básicamente desde el móvil, todo queda condicionado al diseño de las apps que ofrezcan la administración y las empresas para navegar en este dispositivo.

Demandas

Aunque hasta el 84% de esta población afirma disponer de acceso a internet en la vivienda, y el 72% responde haber usado internet los últimos meses, por lo que se les considera "usuarios" habituales, en su mayoría demandan otra forma de proceder que suprima la excesiva burocracia administrativa, que no hace más que reproducir la relación presencial en lugar de facilitarla al convertirla en online.

Natalia Papí, directora de la cátedra, concluye tras el análisis de los datos que tanto empresas como administración "deberían simplificar los procesos online", así como facilitar también la "formación continua que precisa la población".

Se auto percibe, añade, que faltan habilidades y conocimientos porque "las plataformas son difíciles y poco intuitivas. Los trámites con la administración pública a través de la red no están bien considerados, dada su complejidad".

Así, destaca Papí que "no estamos ante un acceso universal a internet, ni en cantidad ni en calidad, y dado el actual proceso de digitalización, las distancias generacionales podrían ir a más".

Hacen falta mas acciones formativas y coordinadas", demanda la profesora del departamento de Comunicación y Psicología Social de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UA.

Si no nos vamos adaptando podemos llegar a escenas de desesperación por no saber tramitar la jubilación José Miguel Beltrán - Estudios jurídicos del Estado, UA

José Miguel Beltrán, del departamento de Estudios Jurídicos del Estado en la Universidad de Alicante, admite que la administración no está obligada por ley a prestar esa asistencia al ciudadano en los procesos online, que solo hay una norma de mínimos, pero abunda que la propia administración "debería obligarse a si misma", porque la población en municipios más pequeños lo tiene mucho más difícil y hay servicios que se reclaman ya exclusivamente de forma telemática y de otra forma la administración no los acepta. "Si no nos vamos adaptando podemos llegar -alerta Beltrán- a escenas de desesperación por no saber tramitar la jubilación".

Cobros

Destaca por otra parte que son las administraciones "que se dedican a cobrar" las que han avanzado los procesos telemáticos, como la app de la DGT, Dirección General de Tráfico, tanto para consultar el saldo de puntos como pagar multas, o la de la Agencia Tributaria, que permite consultar el borrador de la renta, "no he visto el mismo interés app para gestionar subvenciones, han puesto la energía en cobrar pero debe primar el interés del ciudadano", demanda.

La transparencia es imprescindible y hay una dificultad añadida por el exceso de burocracia sin valor añadido Ernesto Zafra - Médico miembro del Consejo Valenciano de Personas Mayores

Añade que se dedica al derecho administrativo, especializado en la electrónica, pero que personalmente le ha supuesto una odisea sacarse la tarjeta sanitaria europea. "Debía ser algo automático y he encontrado muchas dificultades. Me pongo en la piel de los mayores que, o llegan tarde a la tecnología, o no se adaptan y no encuentran amparo en ningún sitio", lamenta. "Hay que trabajar para que la administración sea más cercana al ciudadano", concluye.

Déficit

A su vez Ernesto Zafra, médico y miembro del Consejo Valenciano de personas mayores, subraya el "importante déficit" de la administración en agilizar la comunicación con el usuario, que "no se ha resuelto todavía", advierte.

"La transparencia es imprescindible, mucha gente no conoce la app de Sanidad o cómo descargarse los códigos. Hay una profunda desinformación, falta de formación, y la dificultad añadida por el exceso de burocracia sin un valor añadido. Hay que simplificar los accesos y crear nuevas app", reclama.

La tecnología debe estar al servicio de las personas y quien no sepa manejarla se verá mermado en sus derechos ciudadanos Milagros Julve - Vicepresidenta del Consejo Valenciano de Personas Mayores

También miembro del Consejo de Mayores como vicepresidenta y profesora jubilada de Ciencias Sociales, Milagros Julve, sostiene que desde la mirada de las mujeres mayores la vejez se percibe con connotaciones todavía mas negativas en una sociedad todavía machista, y corrobora que "quien no sepa manejar las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, se verá mermado en sus derechos ciudadanos", por lo que urge soluciones para que "la tecnología esté al servicio de las personas".

Desde las instituciones públicas, tanto la vicerrectora de Igualdad de la UA, Eva Espinar, como la directora general para la Brecha Digital en la Conselleria de Universidades, María Muñoz, destacan respectivamente la necesidad de "cerrar las brechas digitales porque el uso y disfrute de las tecnologías se ha hecho imprescindible" y porque la digitalización actual genera desigualdades, así como que se ha pasado de ser una sociedad de nietos sin abuelos a abuelos sin nietos por la baja natalidad, que ya hay casi dos mayores por cada niño menor de 12 años, y que la Generalitat trabaja por conseguir "que nadie quede atrás, desde la mejora en competencias digitales y el aumento de la confianza en las tecnologías", como recalca Muñoz.