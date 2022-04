El PSOE anuncia que no apoyará la aplicación de la tasa turística en Alicante

El Partido Socialista ha anunciado este jueves que no apoyará la tasa turística en el Ayuntamiento de Alicante. Los socialistas están en contra porque consideran que la implantación "no es oportuna, dado que el sector turístico está sufriendo como ningún otro las consecuencias económicas de una pandemia".

Al mismo tiempo, el PSOE exige al alcalde Luis Barcala que impulse el sector y ponga ya en marcha un plan estratégico de turismo.

El secretario general del PSOE local, Miguel Millana, se ha sumado de este modo a las declaraciones en contra de esta medida realizadas por destacados dirigentes socialistas, como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, o el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que el miércoles tachó de inoportuno este impuesto y mostró su respaldo a los ayuntamientos que no la apliquen, a pesar de que su partido es uno de los impulsores de la medida junto a Compromís y Unides Podem, socios del gobierno del Botànic.

“Nosotros estamos con el sector turístico y mantendremos una actitud de apoyo e impulso a una actividad básica para nuestro sistema productivo”, ha afirmado Millana en relación a la postura que mantendrán los socialistas alicantinos con respecto a la tasa.

Por otro lado, la titular de turismo del PSOE, Trini Amorós, ha reclamado una vez más un plan estratégico de turismo porque el gobierno de Barcala no tiene un modelo de turismo para Alicante más allá de la improvisación. “Barcala no puede explicar cuáles son los objetivos para Alicante porque simplemente no los tiene. Su inacción la pagamos todos, sobre todo, los agentes implicados en el área turística", ha afirmado.