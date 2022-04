Barcala se borra de la procesión de Castedo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha mostrado muy implicado con la Semana Santa alicantina en su primera edición como fiesta de Interés Turístico Nacional. El regidor ha acudido al palco oficial, situado en la Rambla de Méndez Núñez, todos los días de la celebración. Allí, ha mostrado su apoyo a las diferentes hermandades y cofradías, excepto a una, la de la Sentencia de Jesús, de la que es capataz Sonia Castedo.

La exalcaldesa popular es una habitual de esta fiesta alicantina -ya lo era antes de su andadura política y lo ha seguido siendo tras su marcha- y este año procesionaba por primera vez tras la sentencia que la absolvió de haber amañado el Plan General de Ordenación Urbana a favor del empresario Enrique Ortiz. Sin embargo, en el tramo de la Carrera Oficial, en el que la exdirigente popular ha hecho entrega de una flor al representante del Ayuntamiento y al de la Junta de Hermandades y Cofradías, Castedo no se ha encontrado con la mano de Luis Barcala -el gran ausente de la mañana- sino con la del edil de Seguridad, José Ramón González, que ha sido el encargado de recibir el obsequio en lugar del alcalde.

Aunque González no ha sido el único miembro de la corporación presente. La difícil "papeleta" de procesionar junto a Castedo ha sido asumida precisamente por otro de los integrantes del "núcleo duro" de Barcala, Manuel Villar.

La sombra del regreso de Castedo

La relación entre la exalcaldesa y el que fuera su concejal saltó por los aires cuando Barcala, ya en la Alcaldía, no retiró la acusación particular del Ayuntamiento impulsada por el tripartito en la causa que juzgaba a Castedo. A raíz de ahí, los rumores sobre el posible regreso de Castedo a la política alicantina siempre han resultado incómodos de digerir para Barcala, quien ha tratado de restar importancia al asunto en varias ocasiones.

Sin embargo, después de la sentencia absolutoria, la exalcaldesa ha abandonado el perfil bajo que venía manteniendo a la espera del pronunciamiento de la Justicia y ha vuelto a avivar las llamas de su posible regreso. En noviembre de 2021, Castedo celebró una cena para 400 personas entre las que congregó a excompañeros de Corporación como Andrés Llorens, Antonio Ardid, Oti García Pertusa, Marta García Romeu y Juan Seva. Ningún concejal o asesor del gobierno de Barcala, aunque tampoco se les esperaba.

En la reunión, la exalcaldesa reabrió la puerta a su regreso al asegurar que se siente "orgullosa de haber trabajado por mi ciudad y sigo teniendo fuerzas para seguir trabajando por mi ciudad y por mi gente. A quien tanto le preocupa esta quedada, le recomiendo que deje de preocuparse o sufrirá desde aquí hasta las próximas elecciones" en 2023.

Meses después, ya en febrero de 2022, Castedo volvió a jugar con su futuro político, tratando de aumentar el nerviosismo en el actual alcalde de Alicante y en su entorno político. En una entrevista en Terreta Radio, un medio local, lanzó una advertencia: «Yo no cierro la puerta a nada, y menos a estas alturas de mi vida. No fui una mala alcaldesa. No tuve mucha suerte, pero conecté con la ciudad y la ciudad conmigo. ¿Volver? ¿Por qué no?», señaló la exalcaldesa del PP con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, en mayo de 2023.