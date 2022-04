El Viernes Santo se celebra en nuestro país la muerte y resurrección de Jesús. Para recordar este día, saldrán a la calle 17 procesiones por las calles de Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja, Elda, Benidorm y Alcoy.

Viernes Santo en Alicante

COFRADÍA DE LA SENTENCIA DE JESUS Parroquia El Buen Pastor (Dr. Ayela) 10:30 horas

Itinerario: Parroquia el Buen Pastor, Doctor Ayela, Padre Esplá, Plaza Pío XII, Alcalde Suárez Llanos, Adolfo Blanch, Sevilla, Plaza Hospital Viejo, Plaza Santa Teresa, Plaza España, Calderón de la Barca, Avda. Alfonso X el Sabio (travesía), Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Rambla Méndez Núñez, Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.

HERMANDAD PENITENCIAL MATER DESOLATA Parroquia San José de Carolinas 18:00 horas

Itinerario: Iglesia San José de Carolinas, Monforte del Cid, Garbinet, Cronista Viravens, San Carlos, Sevilla, Plaza Hospital Viejo, Plaza Santa Teresa, Díaz Moreu, Concepción, San Vicente, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva.

REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE SANTA MARÍA . Basílica de Santa María 20:00 horas

Itinerario: Basílica Santa María, Villavieja, Mayor Plaza Santísima, Faz Mayor, San Nicolás, Miguel Soler, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla Méndez Núñez, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Plaza Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Basílica Santa María.

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO S.I. Concatedral San Nicolás de Bari 20:30 horas

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Labradores, Plaza San Cristóbal, Mestre Martínez, General Primo de Rivera, Rambla de Méndez Núñez, Avda. Alfonso X el Sabio, Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL, Mayor, Muñoz, Plaza Abad Penalva, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

Viernes Santo en Elche

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR (ESTACIÓN PENITENCIAL). COLEGIO SALESIANO SAN RAFAEL

Salida 01.00, Velázquez 02.25, Hospital 03.20, S. Miquel 04.20, entrada 05.00 horas.

Itinerario: Porta de la Morera, Hort de Manxón, Antonio Sansano Fenoll, Velázquez, Daoiz, D. José Ramos, Almórida, Hospital, Troneta, Sant Isidre, Sant Miquel, Solars, Plaça de El Salvador, a la Parroquia de El Salvador.

PENITENCIAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA RECONCILIACIÓN (PENITENCIAL VÍA CRUCIS). BASÍLICA DE SANTA MARÍA

Salida 05.45, Almórida 06.30, P. Baix 07.00, Sta Isabel 07.45, entrada 08.20 horas.

Itinerario: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Capità Lagier, Pont dels Ortissos, Plaça de la Constitució, Almórida, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça de Baix,

Corredora, Bisbe Tormo, Fira, Plaça Santa María a la Basílica de Santa María.

HERMANDAD DE CABALLEROS DEL SANTO SEPULCRO: TRASLADO DEL SANTO SEPULCRO. PARROQUIA DE SAN JOSÉ

Salida 07.00, P. Sta Teresa, 07.30, Major de la vila 07.50, entrada 08.15 horas.

Itinerario: Parroquia de San José, Plaça dels Reis Catolics, Santa Anna, Pont de Santa Teresa, Alfons XII, Plaça Menéndez y Pelayo, Major de la Vila, Fira a Basílica de Santa María.

16:00 h. EXPOSICIÓN DE TRONOS participantes en la procesión general. PROCESIÓN GENERAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES Y SANTO ENTIERRO. PLAZA DEL CONGRÉS EUCARÍSTIC

Itinerario: Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Plaça de la Mercé, Capità Lagier, Pont dels Ortissos, Corredora, Plaça de Baix, Alfons XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila,

Diagonal del Palau, donde finalizará la procesión, excepto la Cofradía de El Lavatorio, la Hermandad del Mayor Dolor, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad de Santísimo Cristo de la Reconciliación , que continuarán por la calle Fira a la Basílica de Santa María, la Cofradía de El Lavatorio entrará por la Puerta del Sol.

Al llegar la Virgen de los Dolores a la Plaça de Baix, tendrá lugar la “TRENCÁ DEL GUIÓ” (sobre las 23:00 h.). Una vez finalizado el acto, la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro y la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores proseguirán por las calles Alfonso XII, Plaça Menéndez Pelayo, Major de la Vila, Fira a la Basílica de Santa María. Orden de los pasos participantes: (Horarios aproximados de salida)

17:45 CONVERSIÓN DE LA MUJER SAMARITANA POR NUESTRO SEÑOR

18:05 SAGRADO LAVATORIO

18:20 LA ORACIÓN EN EL HUERTO

18:45 NUESTRO PADRE JESÚS RESCATADO

19:10 NEGACIÓN DE SAN PEDRO

19:35 SANTA MUJER VERÓNICA

20:00 MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR Y SAN JUAN EVANGELISTA

20:25 NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

21:15 SANTÍSIMO CRISTO DE LA RECONCILIACIÓN

21:20 EL DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ

21:40 SANTO SEPULCRO

21:50 VIRGEN DE LOS DOLORES

TRENCA DEL GUIÓ

A la llegada de la VIRGEN DE LOS DOLORES a la Plaça de Baix se procederá a la TRENCÁ DEL GUIÓ por la Tripleta formada por Dª María Cartagena Expósito como trencaora , Dª. Andrea Moltó Niñoles y Dª. Silvia Agulló Esclapez como acompañantes, presidida por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, el Iltmo. Sr. Vicario Episcopal de la zona y autoridades locales. Una vez la Hermandad del Santo Sepulcro entre en la Basílica de Santa María se rezará una oración y seguidamente realizará el retorno del CRISTO YACENTE a la Parroquia de San José por el siguiente itinerario saliendo por Puerta del Sol: Fira, Major de la Vila, Plaça de Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont de Santa Teresa, Santa Anna, Plaça dels Reis Católics a la Parroquia de San José. Igualmente, una vez terminada la Procesión General, la VIRGEN DE LOS DOLORES iniciará su retorno desde la Basílica de Santa María a la Parroquia de El Salvador, por el siguiente itinerario:

Plaça del Congrés Eucarístic, Uberna, Plaça Santa Isabel, Bisbe Tormo, Corredora, Aureliá Ibarra, Salvador a la Parroquia de El Salvador.

Viernes Santo en Orihuela

1:00 h: procesión de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Se trata del desfile procesional más joven de la Semana Santa de Orihuela. Es el único que cuenta con una Estación de Penitencia.

Itinerario: Universidad de Santo Domingo (La procesión comienza en el interior de los claustros de la universidad histórica -parte de procesión cerrada al público-) • C/ Adolfo Clavarana • Paseo Calvo Sotelo • C/ Alfonso XIII • Plaza Marqués de Rafal (Estación de Penitencia) • Plaza Teniente Linares • C/ Mayor • Puente de Poniente • C/ Río • Plaza Salesas • C/ Santa Justa • C/ Doctor Sarget • Plaza Santa Lucía • C/ Adolfo Clavarana • Iglesia Santo Domingo.

18:45 h: procesión General organizada por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías. En ella participan todos los pasos que ya han desfilado a lo largo de la semana (a excepción de los de la Hermandad del Silencio y del Cristo de la Buena Muerte) en orden de Pasión y Muerte. Abre la misma el Abanderado de la Junta Mayor. A su término, la Centuria da escolta al Patrón hasta la puerta del Ayuntamiento, donde se despedirá de su pueblo hasta el primer Viernes de Cuaresma del año siguiente.

Itinerario: Santuario de Nuestra Señora de Monserrate • C/ Hospital • C/ Marqués de Arneva • C/ Santa Justa • C/ López Pozas • Puente de Poniente • Plaza Cubero • Plaza Nueva • C/ Almunia • C/ San Agustín • Avenida de España • C/ Calderón de la Barca • C/ Loazes • C/ Alfonso XIII • C/ Ballesteros Villanueva • Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced.

Viernes Santo en Torrevieja

SOLEMNE Y MAGNA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO

19:30 H. Desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción. • Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos. • Cofradía del Stmo. Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo. • Cofradía de San Pedro Arrepentido. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo - Nazareno. • Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída. • Cofradía de la Santa Mujer Verónica. • Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz. • Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio. • Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad. • Cofradía del Santo Sepulcro - Yacente. • Cofradía de San Juan Evangelista. • Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores.

Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Zoa, Ulpiano, Moriones y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Viernes Santo en Benidorm

A las 7 horas el Vía Crucis y Sermón de las Siete Palabras. Se saldrá desde la Parroquia de San Jaime y Santa Ana de las Cofradías Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores hacia el Monte Calvario.

Por la tarde, a las 20.30 horas, la procesión del Santo Entierro de la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores que saldrá desde la Parroquia de San Jaime y Santa Ana. En esta Procesión también participan el resto de las Cofradías y Hermandades de Benidorm. Desde la plaza de San Jaime, carrer Major, Alameda, Los Ángeles, Pintor Lozano, Martínez Alejos, Paseo de la Carretera, Santa Faz y plaza de San Jaime.

A las 23 horas será el Vía Crucis Penitencial con salida de la Parroquia de San Juan Bautista y llegada a la Ermita de la Virgen del Mar en lo alto del Tossal de la Cala.

Viernes Santo en Elda

PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO CON EL CRISTO YACENTE ACOMPAÑADO DE TODAS LAS COFRADÍAS CON SUS RESPECTIVAS IMÁGENES.

Hora 19:30

Itinerario: Templo de Santa Ana, Iglesia, Colón, Nueva, Ortega y Gasset, Jardines, Juan Carlos I hasta el cruce con Antonino Vera. Al llegar al cruce de Juan Carlos I con Antonino Vera, las cofradías con sede en la Parroquia de Santa Ana regresan a la misma por: Antonino Vera, Pedrito Rico, San Francisco, Iglesia, Templo de Santa Ana. Las Cofradías con Sede en la Parroquia de la Inmaculada regresan por: Juan Carlos I, Donoso Cortés, Quijote Parroquia de la Inmaculada. La Cofradía S.M. Verónica desde la Parroquia de Santa Ana (Ortega y Gasset) trasladará su imagen hasta la Parroquia de San José Obrero por el itinerario: Luis Buñuel, Novo Hamburgo, Avda. De Sax hasta la parroquia.

Viernes Santo en Alcoy

La procesión del Santo Entierro se realizará de manera conjunta por el Gremio de Labradores, la Cofradía de Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores y la Cofradía del Cristo Agonizante. Partirá a las 20.00 desde la parroquia de Santa María, con el siguiente recorrido: Pintor Casanova, San Blas, Santo Tomás, L'Escola, Mossén Torregrosa, San Francisco, placeta de la Cruz Roja, plaza Ramón y Cajal, San Nicolás, plaza de España y Pintor Casanova, regresando al templo parroquial. Allí se hará una oración de gracias junto con las imágenes participantes.