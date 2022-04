Investigadores de la UA revolucionan el cuidado de los mayores para personalizarlo

Investigadores de la Universidad de Alicante han emprendido un proyecto piloto financiado a tres años con el que prevén cambiar el modelo de los cuidados a las personas mayores y personalizarlo, acercándolo en lo posible al entorno del domicilio.

La directora del grupo investigador AICP, de la Atención Integral y Centrada en la Persona, Clarisa Ramos, subraya que van a crear una mancomunidad en la Vega Baja que va a actuar a modo de plan piloto del proyecto.

Con fondos europeos adjudicados a la Fundación Pilares por la autonomía personal, de la que Ramos es la delegada en la Comunidad, y la red de residencias Lares, que tienen un convenio de colaboración con la UA, promovido desde el departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, han logrado una subvención que ronda los 4 millones de euros para" innovar e investigar en la modernización de los modelos de atención y cuidado a personas mayores", en el marco de la Agenda 2030.

Hemos de pasar de mujeres cuidadoras a comunidades cuidadoras, que haya un compromiso de la sociedad entera Clarisa Ramos - Doctora en Bienestar Social, Universidad de Alicante

El proyecto sobre "Actuaciones innovadoras para avanzar en el cambio de modelo hacia la atención integrada y centrada en la persona", se basa por tanto en el cuidado a los mayores que necesitan atenciones de larga duración o que están en riesgo de estar institucionalizadas.

"El incremento de la población de personas mayores requiere y requerirá cuidados de larga duración, por lo que es necesario reformular los modelos actuales. Se ha producido un cambio cualitativo y cuantitativo tanto en la población como en el contexto social de los cuidados", advierte Ramos, por lo que se hace necesario "afrontar nuevos modelos atendiendo a la evidencia científica, partiendo siempre de reconocer y validar las necesidades y deseos de las personas mayores", puntualiza la doctora en Bienestar Social y Desigualdades por la UA.

El mayor crecimiento de la demanda de cuidados se da en la franja de las personas mayores de 80 años y a juicio de Clarisa Ramos "deben establecerse criterios que garanticen las tres E: eficacia, eficiencia y excelencia en los cuidados. No solo tenemos que ver a las personas como un expediente o conjunto de necesidades físicas y de servicios".

Puntualiza que toda persona "tiene un rol valioso”, que no elimina su valor con los 80 o 90 años. "Nos convertimos en sociedades que fagocitan a sus mayores y eso es terrible porque el incremento de la esperanza de vida es un logro".

Revolución

La revolución que promueve este grupo investigador parte por tanto de "reconocer las necesidades y deseos de las personas" y de actuar para favorecerlo de una forma "integral" desde los distintos servicios, tanto sociosanitarios como de proximidad.

Como destaca Ramos, la investigadora principal, implica cambiar tanto la planificación como el diseño de los recursos y la intervención. "Necesitan atención integral, que se reconozca su proyecto vital".

No se trata, aclara, de demonizar las residencias, sino de "responder a actividades significativas para las personas", teniendo en cuenta y escuchando la trayectoria de cada cual y lo que ha aportado a la sociedad.

Intervenimos para que los mayores estén atendidos en su propio proyecto de vida, no sirve los mismo para todos Alicia Suria - Trabajadora Social

Los profesores apuntan que más del 70% de las personas que reciben prestaciones o servicios por su situación de dependencia viven en sus casas, que los gastos en residencias significan el 62% del conjunto de gastos, y que los trabajadores del sector de la dependencia (enfermeras y auxiliares, fundamentalmente) representan alrededor del 1,5% del total de la población activa, pero que para satisfacer la demanda prevista en los próximos años el montante de estos trabajadores debería doblarse de aquí hasta la mitad de siglo.

Experiencia

El grupo investigador no parte de cero porque ya vienen realizando propuestas similares en diversas localidades de la Vega Baja, como Rojales y Almoradí, lo que les ha dado pie a emprender ahora este proyecto más ambicioso y en el que involucran tanto a los servicios sociales de los ayuntamientos como a las asociaciones y profesionales en general.

La trabajadora social Alicia Suria añade que implica un gran cambio de visión y en la mentalidad de la sociedad en su conjunto. "Intervenimos para mejorar el día a día con orientaciones, y que los mayores estén mejor atendidos con su propio proyecto de vida, no sirve lo mismo para todos", al tiempo que se trata de evitar la sobrecarga al profesional.

Los investigadores proponen flexibilizar todos los recursos de una misma comunidad. "Hemos de pasar de mujeres cuidadoras a comunidades cuidadoras, a la sociedad cuidadora y que haya un compromiso de la sociedad entera", recalca Clarisa Ramos.

El modelo apunta por tanto a un sistema de "calidad total", del que no solo se beneficia el atendido sino también los equipos profesionales para erradicar el "burn out" del personal que trabaja en el sector de dependencia, con permanentes bajas y falta de personal que redunda "en un gasto que no es inversión", alerta Ramos.

"En cada jornada laboral estamos dejando nuestra salud"

Liduvina Sharpe Obiamo trabajadora de ayuda a domicilio en Alicante desde hace 22 años en Alicante, subraya que "en cada jornada laboral estamos dejando nuestra salud".

No habla solo a título personal, es además delegada de comité de empresa por CC OO. "El colectivo de auxiliares a domicilio necesitamos que se nos valore. Ajustes en nuestras jornadas laborales permitirán brindar un servicio adecuado y de calidad a nuestros mayores, que un día cuidaron de nosotros", destaca.

Afirma que la mayoría de las auxiliares los son "por pura vocación. Es muy reconfortante ver cómo esperan tu llegada, poder ayudarles a realizar las tareas básicas para mejorar su calidad de vida, que compartan sus experiencias vitales o simplemente que te sonrían".

Pero a la vez confiesa que "es muy triste no dedicarles el tiempo que se merecen: asearles , darles de comer y beber, darles su medicación, limpiar sus hogares, en una hora y desplazarte de uno a otro en 1 minuto", lamenta que no permite esa calidad que desean.

Abunda que la tarea se complica por la falta de material necesario cuando además los mayores son dependientes, lo que origina un enorme desgaste físico de las trabajadoras.

"La mayoría sufrimos de dolor crónico de espalda, dolores de brazos, desgaste de rodillas, y el estrés de verte incapaz de ayudar a las personas que más lo necesitan, las personas mayores y dependientes de la provincia de Alicante", concluye.