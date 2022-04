«Se me hace difícil que alguien no aplique tolerancia cero en la violencia de género»

El general Prieto Bozec (Elche, 1964), un experto en la lucha antiterrorista, pero también en el mando de unidades territoriales, es un hombre de su tiempo. Se ha desposeído de los símbolos religiosos y el mobiliario más vetusto, defiende la igualdad que promulga el feminismo y apuesta por volver a una Guardia Civil cercana a la ciudadanía, con el título de Benemérita como bandera, pero sin descuidar el control de la criminalidad.

Ha dicho que una de sus prioridades, novedosa en València, es mejorar la transparencia y la comunicación. ¿No se topará con resistencias para ponerlo en práctica?

Para mí no es novedoso, lo he llevado a cabo en destinos anteriores y ha funcionado bien. A veces los intereses de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad son contrapuestos, pero otras muchas hay confluencia. Debemos intentar beneficiarnos ambos entornos. Nosotros tenemos interés en que el ciudadano sepa qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y los medios, cuyo trabajo es informar a los ciudadanos, también. Mientras no surja ese punto de discordancia que es proteger la investigación frente a una filtración que puede suponer o el fin o el deterioro de la misma iremos de la mano, porque es una cuestión de sinergia. Lo realmente novedoso, al menos aquí, es protocolizar que los responsables de cada denuncia descuelguen el teléfono para dar cuentas al ciudadano, sobre todo en los delitos pequeños.

¿No cree que puede haber reticencias?

Somos muchos, somos un cuerpo de 75.000 mujeres y hombres; evidentemente, va a haber reticencia por parte de algunos, y va a haber gente que a su manera ya lo haya estado haciendo. Lo único que vamos a generar es un instrumento para que eso sea una práctica común y habitual de todos los puestos de la Comunidad Valenciana. Esto ocurre ahora por la sociedad en la que vivimos. Cuando la Guardia Civil se creó, en el año 1844, el ciudadano se enteraba, había muchísima más proximidad; no había esta rapidez en la vida. Lo que estamos intentando es, a través de un medio técnico, volver a esa proximidad que tuvimos y que creo bueno mantenerla. Y acercarnos de nuevo al ciudadano a través de determinadas tareas, como el Plan Director de Convivencia Escolar, donde trabajamos con el futuro, o el Plan Mayor Seguridad para personas mayores, para explicar cómo somos y cómo trabajamos.

¿Entra en sus planes que la Guardia Civil tenga canales propios en redes sociales en la Comunidad Valenciana?

Esa es la intención. Ya se está haciendo en otros sitios, en Almería, por ejemplo, o en Zaragoza. La idea es intentar abrir esas vías de una manera progresiva. Sería de único sentido, porque no podemos entrar en el juego de la red social; somos una institución, no una persona. En la provincia de Valencia, de aquí a muy poquitas semanas, empezaremos en Twitter y en Facebook, y, en un poquito más, en Instagram.

Como experto en antiterrorismo, ¿considera los bulos, las noticias falsas y las campañas basadas en mentiras una de las formas de terrorismo social más preocupantes y peligrosos?

La desinformación siempre ha sido una herramienta; los egipcios ya lo usaban en el ámbito bélico. La manera en la que se plasma esa desinformación sí que puede ser más o menos novedosa. En su vertiente de desinformar a la sociedad, claro que es una herramienta; clarísimamente, sí. Tiene que ver con la sociedad actual y su sistema de vida excesivamente rápido, que no da posibilidad de contrastar. La noticia falsa impacta y ya no te da tiempo a intentar contrastarla porque te han surgido otras siete noticias. Es difícil paliar ese daño. La labor que nos falta es que el receptor tenga unas fuentes que le den confiabilidad a la noticia. Es decir, si tengo fiabilidad sobre el origen de la noticia, tengo fiabilidad sobre la noticia. Por eso es tan importante la labor de los periodistas, para garantizar ese origen de la información veraz y fiable.

Habla de prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos o con especiales necesidades. ¿Cómo va a potenciarlo?

Haciéndoles ver que la Guardia Civil está también para ayudarles. El retorno es impresionante, desde el punto de vista personal e institucional. Nosotros servimos a la sociedad y ellos son una parte de ella. La Guardia Civil tiene el título de Benemérita, así que atender al vulnerable no es una opción, es una obligación.

¿Cómo se puede mejorar la relación entre la Guardia Civil y el colectivo de personas mayores?

Explicándole cuestiones que existen y ellos desconocen. Un ejemplo: hay una aplicación que se llama AlertCops, que se lleva en un teléfono móvil y permite dar una serie de alarmas con un simple botón e incluso localizar a la persona. Estando destinado en Murcia, desapareció una mujer mayor. Había salido a pasear y se había caído en el arcén de una carretera, en un punto con un matorral de más de un metro de altura que impedía verla. Había sufrido fracturas y no podía salir. Pues esa mujer llevaba la aplicación. La activó y nos dio la localización. Si no llega a ser por eso, habría muerto. Y sabía que existía la aplicación porque lo había escuchado en una charla impartida por un guardia civil en la asociación de mayores de su pueblo. Gracias a eso, salvó la vida. A veces, simplemente es responder a sus preguntas y dudas, orientarlos o alertarles de delitos que les afectan especialmente, como la famosa estafa de la revisión del gas.

¿Hacía falta una estrategia específica para afrontar policialmente los delitos de odio?

Es más una cuestión de terminología que algo novedoso: las actuaciones que se persiguen con los delitos de odio, ya se perseguían. Se le ha dado un contexto más adecuado. Se ha modernizado y potenciado su persecución.

Es una cuestión de sensibilización de toda la sociedad, que creo que faltaba, y que, a su vez, cuando ha aumentado, ha generado que la respuesta punitiva se incremente.¿Se exagera cuando se insiste en la necesidad de llegar a la tolerancia cero en la violencia de género?

No, no creo que se exagere. Creo que es evidente. No solo no es exagerado, sino que se está en esa línea. A mí se me hace difícil entender que alguien no aplique el concepto de tolerancia cero en la violencia de género. De la misma manera que no entiendo que alguien no pueda defender el concepto de feminismo. Feminismo, si uno se va a la Real Academia de la Lengua, pone igualdad entre el hombre y la mujer. En el siglo XXI, es difícil que alguien no defienda la igualdad entre un hombre y una mujer. Y sin embargo, sorprendentemente, a veces se malinterpreta o se le asigna al término feminismo un concepto que no es lo que representa, yo creo que por un problema de falta de cultura.

Pero hay colectivos cada vez más amplios que no están en favor de la igualdad, que niegan la violencia machista y que hacen calar ese mensaje negacionista con mentiras sistematizadas.

Allá cada uno con sus ideas… Ahí hay un hecho evidente y claro: hay unas víctimas, hay unas mujeres muertas y hay unas consecuencias. Eso es innegable. No se puede negar es lo evidente. Uno puede dar una diferente interpretación a algunas cuestiones en función de intereses propios, pero lo que es innegable, es innegable. Es decir, si esta mañana está cayendo agua es que está lloviendo; si hay mujeres víctimas de violencia de género es porque existe un problema de violencia de género. Eso es evidente. Cada uno puede intentar darle la solución que considere, pero que existe un problema es más que evidente.

Tan evidente como el asesinato vicario ocurrido en Sueca el pasado 3 de abril. ¿Qué ha fallado?

Me refiero a su ámbito. La actuación policial no tiene fallo en ese caso. No hay fisuras. Ninguna. Había una valoración policial de riesgo medio. El problema es que la violencia se ejerce sobre el hijo de la pareja. Al final no deja de ser un formulario de preguntas y respuestas en una situación concreta; es imposible que prevea todas las posibilidades y no hay que olvidar que tratamos con personas. No es infalible. Genera un nivel de protección bastante elevado, pero difícilmente una valoración de riesgo va a poder generar esa certeza al cien por cien.

Desde hace años, la criminalidad está en descenso. ¿Hay margen para seguir reduciéndola?

Es difícil, por no decir imposible. Esto no es como el euribor, que puede estar hasta en negativo (sonríe). Llega un momento en que esa situación se estanca y a partir de hay se produce una subida. Lo fundamental es mantener la delincuencia en cifras bajas. Somos uno de los países de Europa con la tasa delincuencial más baja, y eso tiene un reflejo: somos un destino prioritario del turismo. La seguridad es el segundo factor más valorado en las encuestas a la hora de planificar un viaje. Y a España vienen muchos millones de turistas. En todo caso, ahora tenemos un repunte. Venimos de un periodo muy extraño, el de la pandemia. Ahora que estamos recuperando la normalidad, la recuperamos en todo, también en lo malo, en este caso, la delincuencia.

¿Qué delitos están repuntando?

Los delitos contra el patrimonio. Fundamentalmente los robos y sobre todo los que se producen en las viviendas, sean o no con violencia. Ese es el volumen más importante de delincuencia. También hay un repunte de los delitos sexuales. Necesitamos un poquito más de tiempo para ver si es un cambio de tendencia real, o está dentro de esa vuelta a la normalidad prepandemia, porque hay estadísticas un poco contradictorias. La trascendencia lógicamente es distinta en uno y otro caso.

Los delitos sexuales no han dejado de crecer desde 2018. ¿Hay más casos o mayor empoderamiento de las víctimas?

Es una duda que se nos plantea siempre. No lo sé. Sí que detectamos que las víctimas y los autores cada vez son más jóvenes. Eso podría tener una lectura peligrosa. Peligrosa desde el punto de vista de sociedad. Por eso hace falta un poquito más de tiempo para poder llegar a una conclusión clara.

Lo mismo ocurre en la violencia machista. Cada vez hay víctimas y autores más jóvenes...

Sí, y hay comportamientos, yo creo que peligrosos, por parte de gente muy joven que habría que estudiar por qué se están produciendo. Es una percepción personal, pero compartida por más gente, de que hay una respuesta sorprendentemente distinta a lo que se podía esperar por parte de un porcentaje importante de gente joven. Hay una tolerancia sorprendente por parte de muchas chicas jóvenes a ciertas actitudes que acaban derivando en situaciones de violencia de género. Es chocante que con todo el esfuerzo que se está realizando para luchar contra la violencia de género, la respuesta en parte de esa franja de mujeres más jóvenes sea la que es. Sería importante hacer una reflexión de por qué está ocurriendo eso. Lo lógico sería que el nivel de aceptación de ese tipo de comportamientos cada vez fuera a menos, y curiosamente no es así.

Es un fallo educacional en las edades tempranas, ¿no cree?

Parece claro que sí. Pero, ¿dónde se está fallando? ¿Está fallando en la respuesta de las instituciones a la hora de afrontar la educación de esas franjas de edad? ¿Están fallando las familias? ¿Está fallando el concepto familiar? No lo sé, pero evidentemente algo está ocurriendo para que el resultado sea que cada vez más chicas normalicen y toleren comportamientos de acoso. No digo que los favorezcan, pero sí que los entiendan como habituales y que los toleren. Comportamientos violentos y abusivos. Y luego hay un bombardero constante en la música, en algunos referentes sociales públicos, en actuaciones… ¡Y algunos hasta ganan premios y concursos!