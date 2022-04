El PSOE reclama que se convoque la Comisión de Tabarca para conocer el estado de las conducciones submarinas

El PSOE, a través de su agrupación local, reclama al gobierno municipal que convoque "cuanto antes" la Comisión sobre Tabarca para conocer el estado de las conducciones submarinas. Los socialistas, a través de un comunicado, consideran "positiva" la puesta en marcha temporal de seis grupos electrógenos para el abastecimiento de la isla tras el incidente que la dejó sin suministro eléctrico y agua potable, aunque a su vez insisten en que esta solución "coyuntural no garantiza el abastecimiento de la población con los 300.000 turistas que la isla recibirá este verano".

Por ello, exigen la convocatoria de la Comisión de Tabarca para "dar cuenta del estado y de los trabajos de mantenimiento de estas conducciones en este suelo marino". También anuncian que pedirán "detalles del estado del proyecto de gestión de amarres ecológicos solicitado por los socialistas y que recientemente ha validado la Generalitat, así como del proyecto de ampliación de estas conducciones submarinas con un nuevo tramo que conecta sus aguas residuales con Santa Pola".

El PSOE añade que ha recibido la información solicitada a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) de este último proyecto calificado como el "más viable de entre los estudiados". Sin embargo, según añaden, siguen sin "recibir información municipal sobre la protección de la zona ni sobre qué otras alternativas han estudiado para la gestión de sus aguas residuales ya que el proyecto data de 2011, motivo que ha llevado al Ministerio de Transición Ecológica a autorizar la prórroga de la licitación de esta obra".

La Comisión de Tabarca donde deberían despejarse estas cuestiones está llamada a reunirse todos los primeros lunes de cada mes según el plan de trabajo aprobado en su constitución. No obstante, el bipartito lleva "once sesiones consecutivas sin convocarla ni dar explicaciones". Es decir, lleva casi un año bloqueada.

El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha afirmado que "es fundamental que el Ayuntamiento de Alicante garantice los servicios públicos de Tabarca tanto cuando es habitada por sesenta personas como cuando supera las diez mil visitas diarias". "No se puede entender que la isla se quede dos días sin suministro y el alcalde no vea necesario convocar a la comisión municipal de Tabarca ni después de esos días, igual que lleva haciendo once meses", ha apuntado.

Con respecto a la ampliación prevista de la conducción subterránea, el edil socialista Raúl Ruiz ha asegurado que "es necesario que el alcalde explique qué otras soluciones ha propuesto antes de intervenir en un suelo marino protegido". "Porque cuando solicitamos un estudio de carga de Tabarca nuestra pretensión era auditar la eficiencia de los servicios que se ofrecen en ella, sin embargo, no han esperado a conocer el resultado de este informe para tomar una decisión tan importante como es la depuración de sus aguas residuales. Si piensa que la opción que menos impacto tiene en el medioambiente es esta estamos dispuestos a estudiarlo, pero Barcala debería molestarse en argumentarlo en la Comisión antes de tomar una decisión así escondido en su despacho", ha finalizado el edil socialista.