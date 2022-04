"La Atención Primaria sufre un problema degenerativo severo"

¿Qué sale en la radiografía de la Atención Primaria?

Pues, si por ejemplo fuera una radiografía de cadera, saldría una artrosis severa pendiente de prótesis. Vamos, lo que viene siendo, un problema degenerativo severo.

¿Que cuidados urgentes requiere la Atención Primaria?

Permítame que ejerza de gallego: ¿Qué necesidades no urgentes tiene? Necesita muchísimas: infraestructuras, personal, medios técnicos, modernización…

¿Y qué no lo hace falta?

El autobombo de los gestores y tanta foto y frase grandilocuente muy alejadas de la realidad del día a día del servicio, de mis compañeros.

La Atención Primaria necesita infraestructuras, personal, medios técnicos, modernización…

¿La pandemia ha influido de negativamente en la Primaria o simplemente ha agudizado los problemas que ya venía arrastrando?

Pues por ese orden: ha influido negativamente, lo cual ha hecho que se agraven los problemas estructurales que ya se tenían. El covid-19 no ha hecho más que dejar al descubierto las vergüenzas en la gestión y administración que la Atención Primaria ha ido acumulando a lo largo de los años.

¿Por qué son tan importantes los centros de salud para el conjunto del sistema sanitario público?

No son importantes, son primordiales. Es el primer filtro, es quien debe evitar la congestión del sistema hospitalario, es el referente que tiene el paciente a la hora de consultar y confiar en el sistema. Es lo que la Educación Primaria y la ESO a la Universidad: sin una buena base...

Los centros de salud son el referente que tiene el paciente a la hora de consultar y confiar en el sistema

¿Qué piden los profesionales de la Atención Primaria?

Los medios adecuados, y no más, para poder desarrollar todo lo que le he comentado en la anterior pregunta. No piden más dinero, piden unas condiciones de trabajo que les permita hacer eso, su trabajo, de la manera más adecuada y rentable, en lo sanitario, para sus pacientes; para la población en general. Al tiempo que tener los medios para conseguir ser un verdadero filtro a la Especializada. Adecuación de cupos, ampliación de los tiempos de consulta, sustitución de bajas y vacaciones, modernización de infraestructuras, fijeza en el puesto de trabajo…

Hoy es el Día Nacional de la Atención Primaria...¿tienen algo que celebrar?

Rotundamente sí: la vocación, devoción y, casi diría, abnegación de todos los sanitarios que en ella trabajan. Y por extensión a todo el personal. En cuanto a la situación del servicio, poco que celebrar.

Lo único que podemos celebrar hoy es la vocación y devoción de todos los sanitarios de Primaria

¿Hay éxodo de profesionales de Primaria?

Lo hay y además empieza a ser mucho y preocupante. ¡Y es normal! Por ejemplo, a 70 kilómetros de aquí los salarios son mejores, la oferta mayor, no existen requisitos más allá de los sanitarios...Y en cuanto al éxodo al extranjero, ¡es increíble! No puede ser que se gaste un “pastizal” en formar a los mejores sanitarios de la Unión Europea y que luego los dejemos marchar por falta de previsión, inversión y seguridad laboral.

¿Qué futuro le espera a la base de la sanidad pública?

En esencia, el que nuestro gestores decidan. Pero sí le puedo decir que, salvo reacción inmediata, casi revolución diría yo, no muy prometedor.

Salvo reacción inmediata, el futuro que le espera a la Primaria no es muy prometedor

Un futuro negro...

La esperanza no se puede perder y yo todavía confío en que nuestros gestores, independientemente de colores e ideologías reaccionen, y lo hagan pronto porque con la salud no se juega.