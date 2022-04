Empresas y colegios: cautos frente a la supresión de la mascarilla en interiores

Los ámbitos empresarial y educativo se dan la mano sobre la inminente supresión de las mascarillas en interiores. No lo ven prudente tras unas vacaciones que han favorecido las mayores confluencias de personas desde el inicio de la pandemia.

Incluso tachan la medida de "temeraria" por los posibles conflictos que se pueden generar en el ámbito empresarial cuando no haya un comité de seguridad y salud que marque unas mínimas directrices, tal y como determina el decreto a punto de ser publicado en el BOE.

Sensatez

Yaisel Sánchez, secretaria general de UGT, reclama más que nunca un comité de Seguridad y Salud territorial, a cuyas directrices podrían acogerse las empresas más pequeñas que no disponen de este servicio.

Hay que minimizar al máximo cualquier tipo de contagio entre los trabajadores Yaisel Sánchez - Secretaria general provincial UGT

En un territorio donde predominan las pymes, Sánchez considera que es imprescindible porque para proteger la salud de los trabajadores, "hay que minimizar al máximo cualquier tipo de contagio", concreta, y que como es lo que debe primar, la prevención, insiste, es imprescindible.

Y en cualquier caso defiende que la decisión final en cada empresa se adopte teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores.

Es irresponsable derivar decisiones que debían ser sanitarias a lo que determine cada empresa Francisco García - Secretario general provincial de CC OO

En una línea similar, su homólogo en CC OO, Francisco García, incluso tacha de "temeraria" la postura del Gobierno auspiciada por los técnicos de Sanidad, de erradicar la mascarilla en el interior de las empresas dejando la decisión final al albur de cada empresa.

"Es irresponsable derivar una decisión que debe ser sanitaria y objetiva a decisiones de cada empresa para que lo adapten con los medios que tengan. Desde este sindicato el mensaje es que mantengamos la sensatez de la cautela tras los primeros días de socialización plena", destaca.

Indefinición

En el sector del Calzado tampoco se muestran conformes con que la pelota se eche al tejado de cada empresa.

Marian Cano, de Avecal, subraya que una vez que se tomaron medidas para adaptarse a las obligaciones señaladas para la lucha contra el covid, no ve razonable que sigan siendo espacios en los que deba decidirse el uso de la mascarilla con distintas directrices según cada comité.

Esperábamos una norma más clara. No era esperable tanta indefinición Marian Cano - AVECAL, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado

"Esperábamos una norma más clara. No era esperable tanta indefinición y no contamos con ningún plan B", sopesa con preocupación también ante la posibilidad de conflictos entre trabajadores que no se la quieran quitar frente a los que no la lleven.

También Luis Rodríguez desde Fempa, el sector del Metal, abunda que la situación es complicada para el mundo empresarial por este "momento de indefinición" que planea sobre las compañías.

Por su parte han editado una guía de mínimos con los servicios técnicos de prevención para que cada empresa la adapte a su situación y actividad.

Marzà, rotundo

En el sector educativo, mientras el conseller, Vicent Marzà, ha expresado ya la firme decisión de autorizar "de forma inmediata" la supresión de la mascarilla en los centros escolares en cuanto lo apruebe el Consejo nacional Interterritorial, porque sostiene que en todo momento han seguido las indicaciones "de las autoridades sanitarias" y que proceder así ha funcionado "muy bien".

La supresión de las mascarillas se autorizará de forma inmediata siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias Vicent Marzà - Conseller de Educación

"Los centros educativos han sido referencia en la gestión, -añade- entre otras cosas porque hemos hecho lo que han dicho las autoridades", destaca el conseller, pero los profesores se muestran mucho más prudentes al respecto.

Sondeo

Un sondeo que han realizado al respecto desde el sindicato mayoritario, STEPV, revela que "hay gente que mantendrá la mascarilla y otra que quizá se la quitará", aunque de manera radical y desde un principio no cree que se generalice la supresión del tapabocas en los centros educativos, como valora el delegado sindical Marc Candela.

Desde UGT también puntualizan que va a ser cada centro educativo el que según su plan de contingencia y volumen de personal y alumnos vulnerables, los que determinen en qué condiciones y espacios se mantiene la mascarilla, tanto para profesores como alumnos y resto de la comunidad educativa, "sobre todo en interiores que no estén correctamente ventilados", indica Javier González.

Para este sindicato resulta evidente que "el profesorado, seguramente y por precaución elemental, la seguirá utilizando en interiores y quizás, si las autoridades sanitarias y la normativa lo permiten, es posible que no las utilicen con tanta frecuencia y asiduidad en los espacios exteriores".

Las familias

Es la misma reflexión que hacen los directores consultados en colegios e institutos de la provincia. Su uso se va a mantener siempre que haya alguna persona vulnerable y entre los profesionales del nivel de Infantil, especialmente, se plantean seguir con la mascarilla.

Pese a que desde las direcciones de los centros admiten que todos están deseando quitarse el tapabocas, manda la prudencia, sopesan, y aunque ya sin obligaciones, calculan que las familias van a seguir marcando el uso de la mascarilla en el ámbito escolar que, de hecho, todavía se mantiene en muchos casos incluso en el patio.