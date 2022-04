Cautela con las mascarillas en el Ayuntamiento de Alicante

Pese a la decisión del Gobierno central de permitir la retirada obligatoria de la mascarilla en interiores, con la modificación de una norma de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Alicante apuesta por la cautela.

En un escrito del Servicio de Prevención de Riesgos y Medicina Laboral, se señala que la mascarilla ya no será de uso obligatorio por "carácter general", pero incluye hasta hasta diez excepciones. "Evaluados los riesgos de los distintos puestos de trabajo, nivel de ocupación, tiempo de permanencia, distancia interpersonal (1,5 metros) y ventilación de la estancia, se establecen excepciones", apunta el documento.

Así hacen alusión al personal que trabaje en servicios de atención al público, "siempre que no pueda guardar la distancia de seguridad con los ciudadanos que, previsiblemente, acudirán sin mascarilla y, especialmente en ausencia de ventilación natural"; a los funcionarios de los mercados municipales "siempre que haya un alto nivel de ocupación y no se pueda guardar la distancia de seguridad con los ciudadanos"; al personal de las bibliotecas "sin ventilación natural y siempre no se pueda guardar la distancia de seguridad con los ciudadanos"; a los empleados "que, entre sus tareas, realice visitas a domicilios particulares".

También se mantiene la mascarilla obligatoria en el Ayuntamiento de Alicante para los miembros de la Banda Sinfónica siempre que no sea imprescindible para desempeñar su función; a los trabajadores que, para el desempeño de sus funciones, hagan uso de vehículos compartidos; a los policías locales cuando "hagan uso de vehículos compartidos", a los bomberos del SPEIS cuando "hagan uso de vehículos compartidos y comparta espacios comunes, especialmente sin cumplir la distancia de seguridad"; al personal del Servicio de Prevención de Riesgos y Medicina Laboral y sus usuarios "que, por tratarse de un servicio sanitario, deberán acudir al mismo provistos de mascarilla", además del personal vulnerable "cuando no pueda mantener distancia de seguridad o trabaje en zonas sin ventilación natura".

Pero el escrito enviado este miércoles a los diferentes servicios municipales también subraya que el uso de la mascarilla "será de obligado uso para el personal municipal en las reuniones", que además pide que se "procure que sean telemáticas" e insiste en que cuando no sea posible sean en "espacios con ventilación natural y se mantendrá la distancia de seguridad". También serán obligatorias las mascarillas en las actividades formativas de los funcionarios municipales: "Se tratará que sean telemáticas, de no ser posible serán en espacios con ventilación natural y se mantendrá la distancia de seguridad. Esta obligación alcanzará a todos los participantes".

Además, el escrito subraya que "se continuará ventilando las instalaciones el mayor tiempo posible, al menos cinco minutos cada treinta minutos, priorizando la ventilación frente al confort térmico". También insiste en que "no se usará mascarilla en exteriores salvo que la ocupación o aglomeración de personas aconseje su uso responsable" y recomienda que la ocupación máxima de los ascensores sea de un tercio del aforo y con mascarilla. Por último, añade que "se mantendrá la higiene de manos, con gel hidroalcohólico"