Las notificaciones por maltrato infantil se disparan un 40% en la Comunidad

La Comunidad es la segunda donde más ha crecido el número de notificaciones de maltrato infantil en un año, hasta un 40% más, por detrás de Andalucía donde se ha disparado hasta el 68% y por delante de Cantabria en apenas un punto. Los datos ofrecidos por el Colegio de Enfermería de Alicante, extraídos del Observatorio Nacional de la Infancia, se refieren a las anualidades 2019 y 2020, últimas con datos estadísticos al respecto.

La especialista en Enfermería Pediátrica, Inés Sánchez, subraya a preguntas de este diario que la ONG Save the children computa a nivel global que la mitad de los casos de maltrato a niños derivan de situaciones de daño emocional y de negligencia por parte de padres que desatienden a sus hijos, un 30% y un 20% del total respectivamente; y que el aumento de las notificaciones no implica directamente que haya más casos en la Comunidad porque hay que estar concienciado para alertar de situaciones que nos siguen pareciendo cotidianas.

Señales de alarma

Con motivo de la próxima celebración del Día contra el maltrato infantil, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad y la subdelegación del Gobierno han organizado un encuentro de profesionales sobre el tema para acercarlo y advertir sobre el deber de intervención que tenemos todos ante cualquier situación que suponga un daño a un menor.

La sociedad debe contribuir en la prevención y denunciar situaciones de maltrato infantil Monserrat Angulo - Presidenta Colegio Oficial de Enfermería, Alicante

"Instamos a enfermeros y al resto de la sociedad a contribuir en la prevención y a denunciar situaciones causantes de maltrato infantil", destaca la presidenta del colectivo, Monserrat Angulo. "Quisiéramos que este día no tuviera que estar en el calendario", abunda.

De hecho Angulo anima al profesorado a estar "ojo avizor" mientras los centros escolares no cuenten con "la tan necesaria enfermera escolar que puede hacer un seguimiento entre los niños afectados y detectar que existe maltrato de fondo" cuando se producen determinadas situaciones que dan la señal de alarma, como el enfado, la tristeza, la soledad o la ansiedad. "Que lo lleven los propios familiares al centro de salud es mucho más complicado, la mayoría de la ocasiones se detecta en Urgencias", apunta.

Intervenir

Sánchez corrobora que la enfermera tiene una situación de privilegio para detectar el maltrato porque hacen un seguimiento de los menores a lo largo de todo su desarrollo, e incluso pueden observar la interacción del niño con su familia.

Dejar de darle cariño a un niño o quemarle en el baño por no estar atento es maltrato Inés Sánchez - Enfermera especialista pediátrica

Aunque el maltrato que a todos se nos presenta a primera vista es el físico, los casos de maltrato emocional y por negligencia superan a los golpes y lesiones que suelen situarse en zonas poco visibles: ano dilatado, pigmentación en genitales, moratones en parte íntimas o en el tórax.

"Maltrato es simplemente dejar de darle cariño a un niño -advierte esta especialista-, o no atenderle adecuadamente si desarrolla obesidad o diabetes porque no se le alimenta bien, o incluso las escaldaduras por no estar atento en el baño con agua caliente y producirle quemaduras por nerviosismo, por ejemplo. "No acudir a una cita de vacunación también tiene que alertarnos de un posible maltrato", afirma.

Añade además la urgente necesidad de "dejar de normalizar que un cachete a tiempo educa" o que no hay meterse en corregir a un padre si grita a su hijo en público "porque no hay que permitirlo", advierte.

Trastornos

El propio Juan Luis Molla, licenciado en derecho y segundo inspector jefe del Grupo Menores, de la comisaria provincial, apunta un caso de esta misma semana que califica de "delictivo" por parte de una mujer que dio una bofetada a su hijo en la playa y provocó que le sangrara la nariz, "no es permisible aunque ella seguía justificándolo en comisaría", lamenta.

Dar una bofetada a un hijo y que sangre la nariz no es permisible, es delito Juan Luis Molla - Inspector Grupo Menores, comisaría provincial

Admite que el psicológico es el más complicado de abordar a la hora de conseguir pruebas, pero que en este apartado se incluyen las descalificaciones continuas, ridiculización en público e incluso restricciones como dejarles encerrados en casa, y que entre las consecuencias para el menor figuran tanto trastornos alimenticios como del sueño o involuciones en su desarrollo que el llevan a perder el control del esfinter.

La pornografía infantil también es violencia contra los menores Borja Ramanales - Agente de la Guardia Civil equipos Mujer-Menor

Al igual que el agente especializado del Emune en la Guardia Civil, Borja Ramanales, en los equipos mujer-menor, trabajan de paisano, cuentan con espacios privados para favorecer la tranquilidad de los afectados y destaca que "juntos, somos mas fuertes contra este tipo de violencia", en el sentido de la importancia de los equipos interdisciplinares. Por su parte subraya su especial sensibilidad frente a la pornografía infantil, "que también es violencia contra los menores y no nos hacemos una idea de la gente que consume esta mercancía", advierte.

Si no escuchamos a los niños que sufren maltrato estamos permitiendo la impunidad de los agresores Modes Salazar - Jefa Unidad de violencia sobre la mujer, subdelegacion del Gobierno

Escucharles

Modes Salazar, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la subdelegación del Gobierno en Alicante, añade que "si no escuchamos a los niños que sufren maltrato estamos permitiendo la impunidad de los agresores". Y la vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad, Concepción Sánchez , lamenta que todavía en el siglo XXI "hemos de hablar de sistemas de protección de menores y adolescentes porque se generan nuevas formas de violencia", entre las que cita la vicaria o las que propician la redes sociales.

Finalmente aluden a la exposición itinerante de dibujos, obras de niños maltratados en la que reflejan sus miedos y temores como si de un callado grito se tratara, y que puede visitarse tanto en el Colegio de Enfermería como en el de Psicología o la Oficina de Extranjería de la calle Ebanistería.