El bipartito impulsa un primer cambio de urgencia en el Presupuesto para no poner en riesgo ayudas europeas ante el retraso en la licitación de proyectos

El bipartito de Alicante tiene previsto realizar un primer ajuste en el Presupuesto municipal de 2022, que se aprobó definitivamente con tres meses de retraso, para no poner en riesgo las ayudas europeas concedidas para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que superan los 15 millones de euros. El equipo de gobierno trabaja en que ese primer cambio en las cuentas municipales ronde los 7,2 millones de euros, que servirían para financiar al ejecución en 2022 de proyectos plurianuales, donde se incluirían las iniciativas de la ZBE que aún no figuren en el Presupuesto y también otros proyectos beneficiarios de ayudas europeas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Según ha confirmado el alcalde, Luis Barcala, la primera modificación de crédito se aprobará en el pleno de abril, previsto para el miércoles 27. Y es que no hay tiempo que perder.

Según figura en la resolución del programa de ayudas impulsado desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "a fin de cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los beneficiarios deberán certificar el inicio de los procesos de licitación de las actuaciones objeto de subvención antes del 30 de abril de 2022, así como la adjudicación de al menos el 60% del importe del coste subvencionable de las actuaciones previstas antes de que concluya noviembre de 2022, y la finalización de las actuaciones en el plazo establecido". La resolución añade que "el incumplimiento de estos hitos podrá conllevar la pérdida de la subvención y la obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas".

El concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, ha explicado que tras "elevar consultas" han confirmado que "bastaría" con dotar de presupuesto a las iniciativas subvencionadas con fondos europeos para no poner en juego la cofinanciación con los Next Generation, sin la necesidad de tener que licitar los proyectos antes de final de abril. "Hemos pedido aclaración y nos han dicho que es suficiente con que esté aprobado en pleno la dotación presupuestaria, no haría falta que estuviera en proceso de licitación", ha recalcado Peral, responsable de la gestión de las ayudas europeas en el Ayuntamiento. En las últimas semanas, el bipartito ha ido aprobando proyectos como el calmado de tráfico en el eje Marvá-Gadea, la actuación en la avenida Aguilera o la reurbanización de la tercera fase de la Explanada.

El Ayuntamiento consiguió más de 15 millones de euros de ayudas para ocho iniciativas: actuaciones de peatonalización en el entorno del Centro Tradicional de Alicante (3.232.528 euros), medidas de calmado del tráfico y mejora de la movilidad sostenible en los ejes Gadea‐Federico Soto (3.217.500 euros), adquisición de vehículos eléctricos de transporte público (2.530.000 euros), implantación de Zona de Bajas Emisiones en Alicante Anillo Gran Vía (2.240.165 euros), digitalización del transporte público con pago y sistemas de ayuda a la explotación vinculado a "Alicante se mueve" (1.758.118 euros), instalación de sistemas de recarga de autobuses eléctricos en cocheras municipales (1.560.378 euros), acondicionamiento de avenida de Aguilera para implantación de carril bus exclusivo (297.000 euros) y regulación de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en la Zona de Bajas Emisiones en Alicante (202.500 euros), según figura en la resolución del ministerio.

Por otro lado, y sin las prisas que acucian a los proyectos para el calmado del tráfico en Alicante, el Pleno del mes de abril también tiene previsto dar el visto bueno a las ayudas recibidas para actuaciones de reurbanización en el entorno de los castillos, en el ámbito de aplicación de la Edusi de las Cigarreras. De hecho, la Comisión de Presidencia y Régimen Interior ha dado este jueves luz verde a la resolución de ocho proyectos de los fondos europeos Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por 3,1 millones de euros. Esta aportación cubre la mitad del coste de esas iniciativas que serán cofinanciados por el Ayuntamiento. Se trata de la reurbanización de la avenida de Jijona, de las calles Sevilla, Sargento Vaíllo, Campos Vasallo, Marqués de Molins y de las plazas Músico Óscar Tordera y San Antonio, además de actuaciones de mejora de la eficiencia energética, que suman en su conjunto una inversión de 6.357.432 euros.

La propuesta, presentada por el concejal de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, ha sido dictaminada favorablemente con el apoyo unánime de todos los grupos políticos municipales y pasará a probación en el pleno ordinario del próximo miércoles, 27 de abril. Peral ha comentado que estos proyectos han sido presentados a la convocatoria de fondos europeos que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía dirigidos a proyectos singulares que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.

Suma de proyectos en el ámbito de las Cigarreras

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el pasado 30 de julio de 2020 la participación en este programa con los proyectos de reurbanización de la avenida de Jijona con un coste de 2.317.810 euros y de la Sevilla con otros 958.394 euros. A estos dos proyectos se sumó el proyecto de trabajos de Autosuficiencia Energética en diferentes dependencias de Alicante, mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos, valorado en 998.809 euros.

En noviembre del pasado año se aprobó en sesión plenaria ordinaria la participación en el mismo programa para el Proyecto de Mejora de la accesibilidad al peatón y la movilidad urbana en Alicante de revitalización de calles y plazas dentro de la denominada zona EDUSI, de los barrios situados entre los dos castillos. Concretamente, de las intervenciones en las calles Campos Vasallo por 215.207 euros, Sargento Vaíllo por 307.738 euros, Marqués de Molins por 1.023.197 euros, así como las plazas Músico Óscar Tordera por 615.168 euros y el entorno de la plaza San Antonio por otros 499.669 euros.

Reacciones

Respecto al ajuste en el presupuesto, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha mostrado "su sorpresa por haber llegado a la primera modificación de crédito del presupuesto menos de un mes después de haber aprobado las cuentas municipales". Para la coalición, este hecho "evidencia que no se han hecho bien las cuentas, ni en tiempo ni en el fondo, ya que está modificación, de no salir adelante, puede suponer perder las subvenciones de los fondos europeos para la reconstrucción en una tema tan sensible para la ciudad como la transición a una movilidad sostenible".

Desde Compromís, el portavoz, Natxo Bellido, ha mostrado su "preocupación" por la existencia de proyectos vinculados a la ZBE para los que tendría que haber "un acuerdo de licitación y de los que todavía no se sabe nada". "Queremos que se nos explique la tramitación para no perder estos fondos europeos que son imprescindibles para la transformación de la ciudad", ha añadido.