El PSOE carga contra el bipartito de PP y Cs por la falta de mantenimiento de la Oficina de Turismo en el puerto

La falta de mantenimiento del entorno de la Oficina de Turismo situada en terreno portuario ha provocado las críticas del grupo municipal socialista, desde donde recuerdan que la conservación de la infraestructuras, así como la dotación de recursos humanos son responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, según el acuerdo que suscribió con la Generalitat. El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, ha acusado al alcalde, Luis Barcala, y a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, de "dejación de una oficina que ha costado al contribuyente 700.000 euros".

Sanguino, a través de un comunicado, recuerda que fue "puesta en marcha con un año y medio de retraso y bajo el desprecio del alcalde, que la desmantelaba o la mantenía según el día, de manera arbitraria y sin criterio". También insiste el portavoz socialista que la vicealcaldesa, "tras aquella firma del acuerdo con la Generalitat donde obvió al resto de la Corporación, tardó cuarenta y cuatro días en organizar una segunda inauguración, cuando ya había finalizado la temporada de verano".

Para el portavoz socialista es "lamentable" que el edificio se halle ya en esta situación cuando no tiene ni dos años de vida. “Si en sus fachadas y en sus aledaños está como está, no quiero pensar cómo será el resto”,, señala Barcala, quien añade que "solo hay que dar una vuelta por los alrededores para comprobar que no hay mantenimiento ninguno, han desaparecido lamas de madera del acceso, el recinto está en sus exteriores en parte vandalizado, sucio y lleno de suciedad, grafitos y de colillas". "Esta claro que a este alcalde lo mismo le da abandonar a su suerte los barrios de la Zona Norte que el centro", agrega Sanguino.

Según el responsable del grupo municipal socialista, "parece también que la vicealcaldesa o el alcalde han estado ocupados estos días de fiesta en otros escenarios de más relumbrón y no han tenido tiempo de hacer una visita al arranque de temporada, en la verdadera primera temporada tras la pandemia".

"Si hubieran acudido, habrían detectado el mal estado de la instalación, la falta de pintura, las primeras herrumbres del soportal, la anegación del albero tras las lluvias, y la clara necesidad de actuar en su entorno por las obras lindantes del Puerto", ha añadido Sanguino en el comunicado, en el que por otro lado también subraya "la necesidad de haber dispuesto de más recursos humanos en estos días de Pascua, ya que a todas luces han sido insuficientes".

Según Sanguino, "esta ha sido una primera prueba de estrés de la oficina de turismo" y, en su opinión, "no la ha superado porque es obvio que la vicealcaldesa solo estuvo interesada en las inauguraciones (hasta dos) y en una foto tras letras de poliestireno, letras que ahora se arrumban desordenadas en la entrada misma de la oficina". “Todo un símbolo de la política de corcholina de nuestra vicealcaldesa”, ha sentenciado el portavoz socialista.