Compromís denuncia el cierre de dos bibliotecas municipales en Alicante desde que gobierna el bipartito

Con ocasión del Día del Libro, Compromís ha vuelto a denunciar la precariedad de la red pública municipal de bibliotecas, con apenas nueve en la ciudad de Alicante, tras el cierre en los últimos meses de las bibliotecas de Juan XXIII y Mercado Central. Esta situación deja "bajo mínimos" el servicio bibliotecario municipal, además "con escaso personal y horarios muy restringidos y sin posibilidad de cubrir bajas", ha recordado Rafa Mas, concejal del partido. "Hoy, Día del Libro, están todas las bibliotecas municipales cerradas como ejemplo de desidia del concejal de Cultura y el alcalde Luis Barcala", ha asegurado.

Mas ha instado al alcalde desde la biblioteca de Los Ángeles que "si quiere aportar algo a la cultura alicantina, cese de manera inmediata al concejal de Cultura Antonio Manresa". Asegura el concejal de Compromís que "jamás un concejal ha hecho tan poco por la cultura alicantina y el acceso de la ciudadanía a la misma". Desde el grupo político denuncian que "desde que Barcala es alcalde no se ha comprado un solo libro para la red de bibliotecas municipales, no hay aulas de estudio, ni aulas de estudio 24 horas a pesar de ser una ciudad universitaria ni hay bibliotecas los fines de semana". Mas ha asegurado que "desde hace más de dos años venimos denunciando la precariedad de la red de bibliotecas municipales. Antes de la pandemia contábamos con once bibliotecas en la ciudad, ahora son tan solo nueve para una ciudad de 350.000 habitantes".

Desde Compromís también han denunciado que la Feria del Libro ha sufrido un "hundimiento" desde que Antonio Manresa es concejal. En esta línea, Mas ha añadido que “todo esto se une a la falta de compra de libros nuevos, hasta el punto de que las bibliotecas se nutren solo de donaciones particulares, la falta de personal o la falta de iniciativas como el Bibliobús para recorrer las pedanías de Alicante”. El concejal de grupo también ha declarado que "esta situación incrementa la desidia desde el área de cultura al no contar la ciudad ni con salas de estudios municipales ni abrir los fines de semana las bibliotecas, siendo solo la apertura de lunes a viernes y en horario muy reducido”

Compromís ha recordado en un comunicado que, desde que gobierna el bipartito, se han cerrado dos bibliotecas con sus correspondientes salas de lectura.