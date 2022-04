Casi el final

ALICANTE, DICIEMBRE DE 2011

El jueves 29, a las siete de la tarde, entramos en el centro cultural Las Cigarreras por la misma puerta que había accedido catorce días antes. Igual que entonces, empecé a notar que me embargaba la ansiedad cada vez con mayor intensidad, al tiempo que empezaba a escuchar ese ruido monótono, parecido al producido por un gong o motor lejano, aunque ahora me sentía un poco más serena porque sabía de qué se trataba.

Después de bajar por la escalera de hierro (agarrada del brazo de Roberto Maciá porque apenas veía los peldaños), nos metimos en la primera de las naves, dedicada a la Cultura Contemporánea.

Nadie nos vio entrar por el callejón que cada vez estaba más oscuro. Según lo previsto, encontramos la puerta de la verja abierta.

El día anterior, Roberto me repitió varias veces su plan en presencia de Amelia, mi hermanastra. «Nuestro contacto en el interior de Las Cigarreras nos dejará abiertas las puertas de la verja y de la nave. También me ha explicado el lugar del almacén donde están las cajas de la excavación del colegio de San Roque». «¿Estará tu contacto?», pregunté. «No. No habrá nadie. Por las tardes no trabajan –respondió, antes de resumir por enésima vez–: Entraremos por la puerta de acceso al público. Iremos por el primer callejón de la izquierda hasta la verja, la puerta estará abierta…».

Según lo previsto, anduvimos por el callejón oscuro y solitario con paso ligero, hasta llegar a la nave central, el portón estaba cerrado. Pero la puerta metálica que había a un lado se abrió cuando Roberto giró el picaporte. Respiré profundamente en un intento por calmarme, aunque mi corazón se aceleraba con premura y con la misma fuerza que oía la voz femenina que comenzó a llamarme, a pedirme ayuda en un idioma desconocido para mí, pero cuyo significado comprendía: «Estoy aquí, aquí…».

–¿Estás bien? –me preguntó Roberto con preocupación.

Asentí.

Entramos en completa oscuridad en el interior del pabellón dedicado a Patrimonio Cultural. Roberto sacó de la bolsa de viaje de cuero que portaba una linterna que encendió. Había varias cajas apiladas junto a un montón de material arqueológico. Más allá sólo se vislumbraba un espacio vacío y tenebroso. Sin embargo, sabíamos que estábamos en la entrada posterior de un gran almacén de dos plantas, donde se guardaban los restos arqueológicos hallados hasta la actualidad en Alicante. Él sabía que estos restos sólo ocupaban una tercera parte del almacén porque así se lo había explicado su informante, un funcionario del que no me dijo el nombre, tampoco se lo pregunté. Lo que importaba era que allí dentro había algo muy importante para mi familia y para mí.

Seguí muy de cerca a Roberto, que seguía ayudándose con la linterna. Llegamos casi al extremo del almacén, según el croquis daba a la biblioteca, la recepción y la entrada principal. Subimos por la escalera.

Nuestros pasos resonaron tímidamente peldaño a peldaño hasta el piso superior. Más allá del ascensor, una puerta comunicaba con la oficina técnica. Seguí expectante los pasos de Roberto, que iluminaba alternativamente el suelo y las estanterías, convencida de que íbamos en la buena dirección.

De pronto se detuvo e iluminó la estantería de la izquierda, donde había colocadas varias cajas de diferente tamaño.

–Espera, a ver… –dijo en voz baja–. En una de estas debe estar el esqueleto…

–Sí –corroboré, a punto de que me diera un ataque de ansiedad debido a la insistente llamada que me llegaba desde allí mismo: «Aquí, aquí… ¡Ayúdame!».

–Habrá que extraerlo de la caja con mucho cuidado y meterlo… –explicaba abriendo la bolsa de cuero y sacando otra de plástico negro–. ¿Cuál abrimos primero? –me preguntó, iluminando lo que teníamos delante.

–Separémoslas –propuse.

Después de separarlas realizando un gran esfuerzo porque era difícil acceder a cada una, no sentí nada cuando estuve tan cerca.

–Ojalá sea esta otra –deseó Roberto extenuado. Mientras me agachaba para pegar el oído, la llamada en mi interior se produjo al instante –«Aquí, aquí. Estoy aquí…»–, aunque me costaba discernir con seguridad de qué caja se trataba.

Estaban cerradas con cinta adherente y, al abrir una de ellas, supe enseguida que habíamos acertado. La voz sonó más apremiante y aliviada a la vez.

Después de extraer varios objetos de la caja, Roberto sacó un cofre de madera. Dentro se conservaban, enumerados y colocados, cada uno de los huesos que conformaban el esqueleto de mujer hallado en la excavación realizada año y medio atrás en el colegio de San Roque.

–¡Ahí está! –exclamé con emoción, casi a coro con la voz que oía dentro de mí.

De cuclillas, sujetando la linterna, me atreví a acariciar levemente la calavera como algo mío.

Los ojos se me empañaron y Roberto me advirtió:

–Hemos de darnos prisa.

Asentí retirando la mano. Cerró el cofre, lo envolvió y lo guardó en la bolsa de cuero.

–Hemos tenido suerte –dije más sosegada.

Colocamos en su sitio las otras cajas que habíamos movido y, cargando con la bolsa, bajamos por la escalera metálica hasta salir por donde habíamos entrado.

Eran las ocho y media cuando Roberto apagó el motor de su coche. Habíamos llegado a una antigua masía, en la urbanización Lo Vincle, en la partida ilicitana de Maitino, una de las propiedades que mi hermanastra Amelia heredó en su día de sus padres adoptivos.

Entramos en la casa accediendo a un gran salón. De inmediato un clima de confort nos envolvió al encontrarse la estancia caldeada, Roberto había tenido la precaución de dejar encendida la chimenea.

La noche anterior, después de recibir mi llamada, en la que les conté el resultado de mi última sesión de hipnoterapia, me dijo que habían decidido realizar la incineración en un sitio cerrado y lo más privado posible, aunque las condiciones no fueran las óptimas.

Y ese sitio era la masía en la que estábamos. Sin dilación abrió la puerta de cristal de la chimenea para meter algunos troncos más de leña y varias paletadas del estiércol vacuno que había dentro de un saco de plástico. De inmediato el salón se inundó de un olor a boñiga penetrante que preferimos ignorar. Extrajo con cuidado el cofre de madera de la bolsa de cuero y lo metió en el interior de la estufa, colocándolo con precaución en medio, en la cima de la lumbre, sobre el montón de leños y bostas, como si estuviera en un altar, como merecía el acto. Las llamas lo recibieron con un alegre crepitar. Del cofre surgía un extraño zumbido que cesó tras cerrar la puerta de la chimenea. Observamos un incendio voraz que se apoderaba con pasión de la madera seca y del esqueleto.

En silencio, estuvimos un buen rato contemplando las feroces llamas que crecían formando figuras caprichosas y resplandecientes.

–Tardará bastante más en convertir todo en ceniza que una incineradora, pero es seguro –dijo con voz cansada sin dejar de mirar la chimenea.

Mientras veía al fuego devorar aquellos restos humanos, rememoré parte de mi última regresión. Estaba haciendo lo correcto y me sentí de repente tan aliviada, que no pude evitar que mis ojos casi blanquecinos se humedecieran; dejé escapar un sonoro y hondo suspiro.

Fundida en mis pensamientos observaba los detalles del salón cuando un ruido procedente del interior de la chimenea me hizo volver la mirada al fuego. Tardé segundos en comprender que la calavera había estallado, fraccionándose en pedazos. De pronto la chimenea se llenó de luz, una luz tan blanca y potente que, atravesando el cristal, inundó toda la estancia y me cegó momentáneamente. Había una silueta dentro de la estufa, la figura sedente de una mujer. Sus ojos eran tan claros como la nieve y sus labios me regalaron una sonrisa de eterna gratitud.

Aquella visión desapareció con la misma rapidez como había surgido. En la chimenea las llamas consumían los huesos y, a mi lado, sentado en el sofá, Roberto dormía.

Cuando amaneció, cogimos el coche para salir de la masía. En el asiento trasero llevábamos la urna de porcelana con las cenizas y algunos trocitos de hueso ennegrecidos que habían quedado por consumir. Fuimos directamente al puerto de Santa Pola, donde nos subimos a una barca pequeña de un solo motor.

Pilotada por Roberto salimos del puerto y nos adentramos en alta mar. Con la imagen de la isla de Tabarca en lontananza, abrí la urna que abrazaba y esparcí su contenido sobre las tranquilas aguas. Las cenizas quedaron extendidas en la superficie azul, en un movimiento ondulante de calma; los trocitos de hueso se fueron hundiendo sin prisa.

–Misión cumplida –dijo.

Por la tarde, más serena, fui a visitar a mi hermana Carmen al hospital psiquiátrico. Estaba acostada en su cama, con los ojos abiertos y la mirada extraviada como de costumbre. Parecía tranquila, ni siquiera movía el índice derecho como era su costumbre. La cama de al lado estaba desocupada.

–Está en estado catatónico profundo –me informó una voz de mujer a mi espalda. Me volví y encontré en la puerta de la habitación a la enfermera que conociera la última vez que estuve. Vestida de blanco, apretaba una carpeta azul a su pecho con ambas manos. El aura marrón que la rodeaba presentaba ribetes verdes.

–Tiene los ojos abiertos –repuse sin convicción.

La enfermera meneó la cabeza.

–Hace días que no se mueve. Seguimos alimentándola, pero… –miró la bolsita de plástico transparente que había conectada al catéter.

Se marchó sin concluir la frase y me quedé de pie junto a la cama. Volví a observar con detenimiento su cara de permanente estupor. Por primera vez estaba viendo un cuerpo vacío, ajeno a ella.

Dos noches antes, Amelia me contó que había sido siempre Carmen quien la visitaba en sueños. Ahora la miraba y sabía que había dejado de existir. Sus últimos esfuerzos, los restos de energía que le quedaban, los había dedicado a comunicarse con Amelia, para que me ayudara en la misión que nuestra familia venía arrostrando desde hacía mil años y cuarenta generaciones. En este momento era consciente del esfuerzo realizado por mi hermana y sabía que se había marchado en paz.

Joan regresó a Alicante el sábado 31 al mediodía, decidido a pasar la nochevieja conmigo.

Comimos en el restaurante El Jardín de Galicia y luego fuimos a su casa, un ático situado en la avenida de Loring. Desde la terraza se disfrutaba de una hermosa panorámica del puerto de Alicante, sobre todo del muelle de Poniente, pero mis ojos veían borroso, ya no percibían los detalles más allá de un metro delante de mí.

–Lo has conseguido –me dijo, besándome en los labios. Me sentí tan feliz que creí estar envuelta en un halo rosa con aromas de miel y limón.

–Sí, todo ha terminado gracias a ti –dije, devolviéndole el beso–.El trabajo que queda es cosa tuya.

–Ahora viene lo menos grato: hacerlo público y someterlo a la valoración de los especialistas –Fue a por su portátil, lo puso en funcionamiento–. Aunque tal vez podíamos ver el video de la última regresión.